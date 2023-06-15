Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы»: «Корпоративный спорт вне политики, это спорт обычных людей»

Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На площадке Петербургского международного экономического форума студию «Радио «Комсомольская правда» посетил президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», член совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Илья Галаев.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

- Илья Викторович, вы перешли к активному развитию корпоративного спорта в 2018 году. Недавно общество отметило 5-летие. Каковы цели работы «Трудовых резервов», почему было решено развивать корпоративный спорт?

- Действительно, 5 лет пройдено, это важный этап. Считаю, что за это время мы достигли очень хороших показателей, с учетом того, что начинали мы работать в пандемию. Да, корпоративный спорт в нашей стране до 2018 года развивался, но я считаю, что настоящим триггером дальнейшего мощного развития отрасли выступили «Трудовые резервы». До этого момента корпоративный спорт был только внутри больших корпораций, малый бизнес себе вообще этого позволить не мог, средний где-то был, где-то не был – стоял на отдельных личностях, которые любили заниматься спортом. Напомню, Президент нашей страны поручил создать институт, аналогичный тому, какой был в Советском Союзе. Мы создали его совместно с госкорпорацией «Ростех». Начинали с промышленных предприятий. Сейчас мы ушли дальше, занимаемся всем экономически активным населением.

Так вот, моду на корпоративный спорт задали мы - «Трудовые резервы». Сейчас словосочетание «корпоративный спорт» звучит практически во всех федерациях, спортивных организациях и бизнес-структурах. Когда говорят об ESG или каких-то социальных историях в компаниях, в основном все крутится вокруг спорта.

В силу того, что Президент поставил задачу до 2030 года вовлечь 70% населения нашей страны в систематические занятия спортом (более 2,5 часов в неделю), то без корпоративного спорта, без массового спорта достичь этого показателя даже физически невозможно. Поэтому задача очень интересная, большая, мы делаем спорт популярным и интересным.

РАЗВИВАЕТ, ВОВЛЕКАЕТ, МОТИВИРУЕТ

- Вы уже заметили, что корпоративный спорт очень серьезно был развит во времена СССР. В безденежные 90-е годы от него мало что осталось. Тот уровень корпоративного спорта, который есть сейчас, сопоставим с тем, что было во времена Советского Союза?

- Нам 100% есть к чему стремиться. И не просто стремиться, а смотреть, изучать и стараться двигаться в том же направлении. В Союзе были невероятные спартакиады, огромное количество вовлеченных в процесс работников труда, профтехучилищ и различных сельскохозяйственных предприятий. Каждая организация входила в свое спортивное общество, где сначала соревновались на начальном уровне, потом на областном, затем выезжали на всесоюзные спартакиады. Ну, и помимо всего прочего, имелась огромная инфраструктура у каждого общества.

Сейчас, наверное, стадионы с синхронным построением и выстраиванием на траве фигур из людей делать мы не будем, но поднимать популярность корпоративного спорта через вовлечение людей, их семей, предприятий, друзей, которые могли бы болеть за определенную команду, будем. Я считаю, что в этом огромная перспектива.

Мы это видим на примере хоккея. В хоккее у нас 126 команд сейчас играет круглый год. Компании, которые предоставляет команды в лигу, полностью поддерживают ее, к нам ходят на стадионы коллеги, друзья, родственники, мы получаем практически профессиональный хоккей, с полными трибунами и т.д. Команды поддерживаются предприятиями. И это не сотни миллионов рублей или миллиарды, которые некоторые спонсоры тратят на спорт высших достижений, а миллионы или десятки миллионов рублей. Это хорошо развивает, вовлекает и мотивирует сотрудников.

- Складывается впечатление, что люди, которые приходят в качестве зрителей на такие соревнования, переживают даже активнее, чем когда они смотрят спорт по телевизору.

- Так и есть. У нас еженедельно в соревнованиях участвует 4,5 тыс. хоккеистов. Бывают разные ситуации: и драки, и травмы. На такое люди любят посмотреть, но при этом понимают, что хоккей – это очень хорошо.

70% НАСЕЛЕНИЯ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

- Что привлекает работников в корпоративный спорт, какой интерес у работодателя? Какие у вас планы по дальнейшей мотивации работодателей развивать у себя корпоративный спорт для своих сотрудников?

- За 5 лет мы провели 144 мероприятия. 54 отделения в 30 регионах являются нашими стратегическими партнерами. В этом году мы проведем соревнования в 14 разных городах. У нас за это время вовлечено в спорт 800 предприятий. 5 тысяч компаний от мала до велика внедряют по нашей программе у себя производственную гимнастику, которую мы по примеру Советского Союза взяли и обновили - пятиминутки для развития моторики человека.

В рамках нашей деятельности мы более миллиона человек вовлекли в наши занятия с 2018 года. У нас есть пул партнеров, которые помогают нам развивать моду на корпоративный спорт. В основном это уже идет как сарафанное радио. То есть компании сами к нам приходят, просят помочь у себя развить корпоративный спорт, дать какие-то методические рекомендации, направить своих сотрудников на наши соревнования. Потому что соревнований действительно много, от 1,5 тысяч человек - то есть такие мини-Олимпиады по 24 видам спорта каждая проходят 4-5 раз в течение года в разных городах нашей страны.

Это сделано специально, чтобы все регионы могли без особых затрат на командировки посетить то или иное мероприятие. Все, естественно, любят солнечный Сочи, где у нас проходят два раза в год соревнования, здесь аншлаг всегда. Но в этом году первый раз прошли соревнования в Красноярске. Прошли просто на отлично. Шикарный город, всем очень понравился. Исходя из этого, люди самостоятельно на следующий год закладывают и командировочные расходы, и затраты на проживание своих сотрудников, и мотивацию по их дальнейшим тренировкам, и т.д. То есть это большая работа. Я вначале говорил, появились даже в организациях должности сотрудников, которые отвечают за корпоративный спорт. У нас одна из компаний привозит на соревнования 350 человек. Вы представляете, сколько это денег по затратам просто на перелет или на проезд на поезде, на проживание? Огромные средства.

Опросы показывают, что 70% населения хотят заниматься спортом. Опрос мы проводили среди 50 тысяч работающих людей.

- То есть это внутренняя потребность человека.

- Да. Они говорят: мы хотим заниматься спортом. Но при этом 62% ответили, что не могут заниматься спортом из-за того, что у них нет времени на это. Как этот баланс совместить - большой вопрос. Потому что, если ты делаешь спорт своим хобби, ты время всегда на него найдешь. Но вот этот дисбаланс, когда люди говорят, что хотят, но не могут, потому что нет времени, а только 17% населения нашей страны чувствуют себя здоровыми… Поэтому двигаться есть куда, и вот эти показатели в обоих направлениях нужно мощнейшим образом наращивать.

Как это сделать? Популяризация, сарафанное радио, наращивание игр, строительство своих спортивных объектов… Причем спортивный объект для массового спорта отличается от стадионов для высших достижений. Нам не нужны большие трибуны, нам требуется, чтобы этих арен в одном месте было 3-4. Тогда мы можем массово провести хороший спортивный праздник. Нужен массовый, большой фестиваль, хороший, красивый, куда можно приехать со своей семьей, с детьми, для детей будут активности.

ПОЛОВИНА УНИВЕРСИАДЫ

- Что сдерживает развитие корпоративного спорта в России, и как вы думаете, каким будет развитие корпоративного спорта в ближайшее время?

- Сдерживает отсутствие нужного количества финансовых вливаний. На самом деле у нас очень спортивная страна. В прошлом году на наши международные корпоративные игры мы позвали 10 стран. В этом году в августе опять они пройдут, мы ожидаем уже около 20 стран. Причем абсолютно из разных уголков Земли, потому что любителей не заставишь по политическим причинам отказаться приезжать на наши соревнования. К нам едут и из Европы, и из Азии, и даже из Америки. То есть корпоративный спорт пока вне политики, это спорт простых людей.

Единственное, чтобы увеличить темпы развития корпоративного спорта необходима инфраструктура, а это вопрос партнерства государства и бизнеса. Мы видим, что на нашем примере сейчас появляются наши единомышленники в других организациях - и спортивных, и в бизнес-структурах.

В Красноярске, я вам говорил, мы сейчас провели соревнования. Город в 2019 году провел Универсиаду, где участвовало 4 тысячи человек. Мы собрали в городе 2 тысячи человек на неделю. Представители Красноярска говорят: прикольно, у нас после Универсиады такого количества спортсменов, пусть даже любителей, не было на всех наших объектах. Причем, это люди с деньгами, они ходили вечером по ресторанам, гуляли, смотрели город и т.д.

- Для них это отдых был своего рода отдых.

- И отдых, и мотивация со стороны работодателя. Поэтому в Красноярске говорят: какая интересная история, давайте мы с вами попробуем и дальше сотрудничать. Это ломает стереотипы и двигает корпоративный спорт вперед.