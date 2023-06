Ученые обнаружили феномен ускоренной смерти: раскрыто, что сокращает вашу жизнь

Имеет смысл не убирать с подоконника дохлых мух – живые быстрее сдохнут

«Поняв, как работают нейронные цепи, посредством которых существа, включая людей, воспринимают смерть, можно будет оценить последствия тех или иных переживаний. И получить представление о том, как специфические нейронные состояния влияют на поведение и физиологию», - отметили ученые Мичиганского университета (University of Michigan, Department of Molecular and Integrative Physiology) в отчете об исследовании, опубликованном недавно в журнале PLOS Biology. Коротко о его сути рассказывает портал ScienceAlert.

Кристи Гендрон (Christi Gendron) и ее коллеги экспериментировали с излюбленными подопытными - с плодовыми мушками (Drosophila melanogaster). Они быстро размножаются и быстро умирают – живут в среднем три месяца.

Ученые пытались разобраться в феномене, который обнаружили ранее. По какой-то таинственной причине мухи дохли гораздо раньше положенного им срока — чуть ли не за два месяца, если видели других дохлых мух.

Живые в присутствии мертвых начинали вести себя замкнуто, теряли аппетит, худели и старели какими-то невероятно быстрыми темпами. И в итоге, скоропостижно присоединялись к мертвым.

Причина резкого изменения в поведении так и осталась загадочной – ученые пока поняли, лишь как работает механизм феномена. Ключевую роль, как выяснилось, игрет серотонин - нейромедиатор, который передает сигналы между нервными клетками. Два типа восприимчивых к нему нейронов - R2 и R4 – вдруг начинают проявлять повышенную активность, что быстро старит мух. До смерти.

Продолжительность жизни подопытных уменьшалась даже без соседства с трупами, но только тогда, когда ученые активировали у мух нейроны R2 и R4 искусственно.

Кристи и её коллеги честно признаются, что пока не знают, как применить результаты своего «открытия». Но полагают, что оно будет способствовать созданию методов лечения людей, «которые регулярно подвергаются стрессовым ситуациям, связанным со смертью, включая действующих военнослужащих и сотрудников служб экстренного реагирования».

Не исключено, что появятся и новые разработки, призванные замедлять старение. Не мух, у людей, конечно.

Справедливости ради подметим, что нет никакой научной информации, да и сообщений о том, что работники моргов, крематориев, кладбищ, которые видят покойников регулярно, умирают раньше представителей других, не связанных со смертями профессий. Может быть, обобщать и не стоит?

Кстати, исследование американцев наводит на мысль: раз мухи такие чувствительные, если не сказать эмоциональные, то вдруг они обладают сознанием? Хотя бы зачатками. А как иначе они «понимают», что их сородичи умерли?