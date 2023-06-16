Дачные секреты и азбука урожая: как сделать свой участок цветущим и плодоносящим

- От молодых яблонь и яблоки, наверно, молодильные? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Разные сорта яблонь и груш вступают в плодоношение в разное время. Какие-то уже на 3 - 4-й год, другие - на 7 - 8-й год. Но бывает так, что саженцу уже 10 и более лет, а он не цветет и плодов не дает. И что делать? Есть несколько способов подтолкнуть яблоню к плодоношению.

Перетянуть ветви проволокой

При данном способе на дереве выбирают 3 - 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 - 2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают. Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.

Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет. Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.

Перевести побеги в горизонтальное положение

В июне ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега - в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный - на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.

Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев - на 1 - 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится. Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный - цветочные почки закладываются лишь на 2 - 3-й год.

АЗБУКА УРОЖАЯ

Аж листья в трубочку свернулись!

Что за напасть портит кусты томатов.

Дачники часто жалуются: ни с того ни с сего листья у помидоров начали скручиваться. Почему и что делать? Причин у этого явления может быть несколько.

Слишком жарко. Когда температура воздуха в теплице становится выше 30 °С, листья у томатов, чтобы хоть частично спрятаться от обжигающих лучей, сворачиваются.

Что делать. Притеняйте теплицу, не закрывайте форточки и двери ни днем, ни ночью. Если есть возможность, установите вентилятор.

Недостаточный полив. Хотя помидоры не особенно нуждаются в постоянном поливе, но во время жары снабжать водой их нужно чаще, чем обычно. Вот примерная схема полива томатов летом:

- при температуре 16 - 20 °С - раз в 7 - 10 дней;

- при 20 - 25 °С - раз в 5 дней;

- при 25 - 30 °С - через 2 - 3 дня;

- при 30 °С и выше - ориентируясь на влажность почвы: если она пересыхает, то можно каждый день.

Норма расхода воды - 1,5 л на растение.

Нехватка питательных веществ. Иной раз листья скручиваются, если помидорам не хватает питательных веществ:

азота - листья скручиваются, приобретая желтоватый оттенок (срочно подкормить любым азотным удобрением);

фосфора - листья скручиваются вверх, с нижней стороны начинают отливать фиолетовым (полить раствором суперфосфата);

калия - листья сворачиваются лодочкой, на краях - коричневая кайма (подкормить любым калийным удобрением, например, сульфатом калия или вытяжкой из древесной золы);

меди - листья закручиваются вверх, покрываются желтыми расплывчатыми пятнами, при острой нехватке - чернеют (опрыскать листья медьсодержащим препаратом, например, хлорокисью меди, либо полить им растения).

Повреждены корни. Например, при слишком глубоком рыхлении листья слегка подкручиваются - через неделю все должно прийти в норму. Если нет - полейте помидоры стимуляторами роста, корнеобразования и препаратами для иммунитета, например, «Эпином» или «Цирконом».

А ЧТО ЕЩЕ

В 40 - 50-х годах профессор, доктор биологических наук Иван Коломиец изучал, что влияет на закладку цветочных почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветочные почки. Густоты клеточного сока можно добиться 3 способами:

Устроить засуху. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветочные почки.

Подрезать корни. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на 3-й год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок идет густой - закладываются цветочные почки.

Внести большую дозу удобрений. Это самый щадящий метод. Обильная хорошая подкормка приводит к тому же эффекту - концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас - соли), сок становится густым, закладываются цветочные почки.

Вот что писал Иван Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать одну дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и три дозы зараз перед окончанием роста побегов, в конце июня, то цветочные почки закладываются даже на однолетках и двухлетках! Классическая доза азотных удобрений для яблони и груши - 40 - 50 г на приствольный круг, а если внести 80 - 100 г, а то и 120 г, вы сможете добиться того, что дерево заложит цветочные почки. Но это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота - его кусты распускались уже на 3-й год.

ЭТО ПРОСТО КРАСИВО

Фото: Shutterstock

Умножаем делением

Зачем нужно регулярно пересаживать многолетние ирисы.

Бородатые ирисы разрастаются довольно быстро. А чем гуще куртина, тем меньше в ней цветков. Поэтому их и нужно делить, заодно деленки можно использовать для размножения.

Делить ирисы необходимо каждые 3 - 4 года через 3 недели после цветения.

Старый куст выкапывают, истощенную центральную часть выбрасывают, а остальное разрезают на части, каждая из которых должна содержать кусок корневища, корни и листья. Листья укорачивают на 1/3, а корни - до 7 - 8 см.

Для профилактики заболеваний корневища на 1 - 2 часа замачивают в ярко-розовом растворе марганцовки, а затем слегка подсушивают на солнце. Затем срезы припудривают золой.

После этого деленки можно сразу высадить на клумбу. Но гораздо лучше они приживаются, если в течение 1 - 2 недель выдержать их в сухом месте в тени под навесом или на веранде.

Посадочную яму копают глубиной около 40 см. Туда полезно добавить:

компост - 1 ведро;

песок - 0,5 ведра;

золу - 1 стакан.

После посадки, полива и уплотнения грунта верхняя часть корневища должна слегка выступать над поверхностью почвы. Слишком глубокая посадка опасна - она ведет к появлению болезней и загниванию корневища.