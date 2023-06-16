Генри Киссинджеру - "сотка", Джимми Картеру - 98 лет: в чем секрет долголетия аксакалов американской политики

В мае экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру исполнилось 100 лет. Фото: EAST NEWS

В 2019 году Джимми Картер стал самым старым из всех экс-президентов США за всю историю (обогнал Джорджа Буша-старшего, прожившего на свете 94 с половиной года; а вообще лишь шесть экс-президентов перевалили за 90). В октябре прошлого года Картер справил 98-летие. За последние годы периодически попадал в больницы, но сейчас живет в своем доме с семьей; с февраля ему помогают сотрудники хосписа, - политик просто нуждается в постоянном медицинском обслуживании, и как раз сотрудники хосписа умеют его предоставлять.

А 27 мая исполнилось 100 лет другому легендарному человеку, без упоминания которого невозможен разговор об американской политике 70-х - экс-госсекретарю Генри Киссинджеру. Что помогло им дожить до столь преклонных лет, не жалуясь на жизнь и связанные со старостью беды? Проще всего сказать - наследственность: от родителей им достались очень хорошие гены. Но сами Картер и Киссинджер и не думают сводить все к генетике.

Картеру помогают вино и счастливая любовь

Экс-президент утверждает, что главная причина его долголетия - жена Розалинн. Ей сейчас 95 лет, и из них 76 она провела с Джимми. «Это самое простое объяснение: надо жениться на самой лучшей девушке. Надо, чтобы жена заботилась о тебе, поддерживала, воодушевляла, чтобы благодаря ей ты оставался живым и заинтересованным в том, чтобы жить», - сказал он однажды в интервью. Неизвестно, как сейчас, но в 2018-м Джимми и Розалинн ежедневно совершали прогулки, взявшись за руки, по Черч-стрит, главной улице в городке Плейнс, штат Джорджия (это их родной город, и впервые по этой улице они прошлись, - правда, еще порознь - в 20-е годы, детьми). «Моя жена - диетолог и прекрасный кулинар, она готовит все наши любимые семейные блюда», - говорил Картер.

Джимми Картер с супругой Розалинн. Фото: EAST NEWS

Что интересно, это впрямую перекликается со словами миллиардера Уоррена Баффета, которому сейчас 92 года. Несколько лет назад он сказал: «Хочется вступать в отношения с людьми, на которых ты мечтаешь быть похожим. И в этом смысле, безусловно, самый важный человек - женщина, с которой ты живешь. Значение этого просто невозможно переоценить».

Но в случае с Картером еще очень важен активный образ жизни. Он ушел с поста президента в 1980 году, не смог переизбраться - с грохотом проиграл выборы Рональду Рейгану. Американцы к нему относились с иронией, особенно после идиотской истории с нападением кролика (когда в 1979 году Джимми рыбачил, к его лодке подплыл обезумевший от непонятного гнева водяной кролик, который начал издавать страшные звуки и попытался залезть в лодку. Вся Америка хохотала над «атакой кролика-убийцы», которого Картер еле отогнал веслом, а в итоге эта история стала символом его слабости в качестве президента).

39-й президент США Джимми Картер. Фото: EAST NEWS

Ну и что же, Картер после этого впал в депрессию? Да нет: начал заниматься общественной деятельностью. Стал миротворцем (и даже получил в 2002 году Нобелевскую премию мира за то, что активно помогал улаживать конфликты в Африке). Обеспечил освобождение американского заложника из Северной Кореи. Написал множество книг. Занимается благотворительностью, - например, работает с организацией, которая строит или ремонтирует дома для бедняков. Кстати, о благотворительности Картер, глубоко верующий человек, говорит: «Одна из вещей, которым научил нас Иисус - если у тебя есть какие-то таланты, используй их для помощи другим. Это то, что мы с Розой и пытаемся делать».

Но это еще не все. Картер увлекается рисованием и изготовлением скульптур из дерева. Его картина «Бабочки-монархи на молочае» была продана на благотворительном аукционе за $525 тысяч, а другая картина, на которой изображены яблони в цвету, - и вовсе за $750 000.

Еще одна страсть - виноделие. Этим занимались предки Картера, этим занимается он сам. У него есть виноградники в Джорджии, есть пресс для винограда возрастом в 250 лет и все прочее необходимое оборудование (многое Картер сделал собственными руками).

Среди прочих увлечений - охота на диких индеек, рыбалка (страсть к ней не смог отбить даже чудовищный кролик), путешествия (в 1988 году Картер с женой взобрались на гору Килиманджаро, в 2014-м в качестве туристов отправились на рыбалку в Россию - это только две поездки из множества), спорт (Картер всегда увлекался плаванием и бегом). Правда, со всем этим теперь непросто: годы и болезни дают о себе знать. От бега пришлось отказаться после того, как начали подводить колени (суставы были заменены). А в 2019 году Картер упал у себя дома в Плейнсе, ему пришлось сделать операцию на бедре, а еще наложить 14 швов на голову… Но Картер с этим справился, так же, как в свое время - с онкологией: в 2015 году у него был диагностирован рак кожи, меланома, давшая метастазы в мозг и в печень, но экс-президент прошел курс лечения и выжил.

В общем, насыщенная, яркая жизнь рядом с любимой женщиной, готовящей здоровую еду (а еще - рядом с онкологами, располагающими самыми современными лекарствами) ничуть не менее важна, чем генетика. Кстати, Картер живет значительно дольше, чем его родители: мать скончалась в 85 лет от рака груди, а отец и вовсе в 58, от рака поджелудочной железы.

Киссинджер держится на жареных сардельках и любознательности

В случае с Генри Киссинджером долголетие - наверное, и правда подарок от папы и мамы. Первый прожил на свете 95 лет, вторая - 97. Столько же, 97, прожил и брат Киссинджера, Вальтер.

К 100-летию Киссинджера его сын Дэвид опубликовал в The Washington Post колонку, где писал: «Долголетие моего отца выглядит особенно чудесным, если учесть, как он заботился о своем здоровье в течение всей своей взрослой жизни: сидел на диете из жареных сарделек и венских шницелей, построил карьеру, где на каждом шагу надо было испытывать стресс, принимая важные решения, и любил спорт - но только в качестве наблюдателя, не игрока». При этом его детство было омрачено трагедией: еврей, он жил в Германии во времена, когда там всем заправляли нацисты. Юноши из Гитлерюгенда периодически избивали его и его друзей. Генри (которого тогда звали Хайнцем) и его родителям удалось бежать в США, а 13 членов их семьи погибли в концлагерях, как и бесчисленные друзья и знакомые…

И при этом, удивляется сын, вековой юбилей Киссинджер встречает полным энергии. И с его физическим, и психическим здоровьем все обстоит замечательно.

«А просто он полон неутолимого любопытства, которое держит его в динамическом контакте с миром. Его ум - это самонаводящееся оружие, которое мгновенно выявляет экзистенциальные вызовы сегодняшнего дня и разбирается с ними. В 50-е это было ядерное оружие и та угроза, которую оно представляет для человечества. А примерно пять лет назад, будучи многообещающим молодым человеком 95 лет от роду, он стал буквально одержим философскими и практическими последствиями применения искусственного интеллекта». И действительно, Киссинджер внимательно изучает все, что связано с ИИ и делится с семьей соображениями по этому поводу. Соображения не самые оптимистичные - «его внукам они напоминают сюжет «Терминатора».

А еще Киссинджер всю жизнь сохранял страстность, несмотря на то, что его считали холодным, рациональным реалистом. Он сохраняет веру в ценности - «такие, как патриотизм, преданность и двухпартийная система».

Безусловно, сын имеет право восторженно писать о своем отце, но не все разделяют его энтузиазм. Журнал GQ встретил 100-летие Киссинджера фразой «вот доказательство, что только хорошие люди умирают молодыми». Киссинджера обвиняют во многих грехах - чего стоят одни только бомбардировки Камбоджи в конце 60-х. Хотели уничтожить лагеря и базы коммунистов, сбросили 110 000 тонн бомб, погубили 150 000 мирных граждан. Знаменитый шеф-повар Энтони Бурден написал: «Стоит вам побывать в Камбодже, и вас никогда не покинет желание забить Генри Киссинджера до смерти голыми кулаками».

МНЕНИЕ ВРАЧА

После эры долгожителей Америку ждет «идеальный шторм»

Доктор Хизер Боджер, сотрудница Института здорового старения при Медицинском университете Южной Каролины, объясняет долголетие Джимми Картера прежде всего очень хорошим питанием и заботой о собственном здоровье. Он, что называется, мог себе это позволить. Но в поколении Картера вообще оказалось на удивление много долгожителей. Например, популярнейшая в США комедийная актриса Бетти Уайт, которая недавно скончалась, чуть-чуть не дожив до ста. Или актер и режиссер Клинт Иствуд, который в 93 года готовится к съемкам очередного фильма. «Многое усовершенствовалось во времена их детства и молодости, прежде всего - медицинское обслуживание и санитария. Укротили ряд болезней и инфекций, которые раньше бушевали. Вот поэтому, а еще потому, что люди осознали, как важно о себе заботиться, мы и наблюдаем сейчас тех, кто дольше живет и дольше чувствует себя здоровым».

По логике, медицина продолжает развиваться, и следующее поколение будет жить еще дольше. Но ничего подобного: в последние годы ожидаемая продолжительность жизни в США снижается. Боджер объясняет: «Мы еще не знаем, что в долгосрочной перспективе будет с людьми, переболевшими COVID-19. Речь не только о влиянии на организм инфекции, еще и о влиянии на психику долгой социальной изоляции. Мы уже видим, как выросло употребление алкоголя и наркотиков, и это повод для настороженности. Еще люди сейчас увлекаются азартными играми, нездоровым питанием, слишком много едят и не расходуют полученную энергию… Все эти факторы создают предпосылки для «идеального шторма», который, думаю, будет иметь очень сильное и длительное влияние. Мы недостаточно заботимся о молодых людях, о том, чтобы они выросли и прожили долгую, здоровую жизнь». Боджер винит и гаджеты: «Помните, что те, кто достиг 90-летия и 100-летия, вели очень активный образ жизни, не были привязаны к своим девайсам, как мы».