Валентина Терешкова первой получила орден Гагарина

Владимир Путин наградил Терешкову орденом Гагарина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Текст президентского указа появился на сайте Кремля:

«3a выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Валентина Терешкова стала первой, кого наградили орденом Гагарина. Сама награда появилась меньше месяца назад.

Вручение ордена явно приурочено к 60-летию полета Валентины Владимировны в космос. Космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом стартовал 16 июня 1963 года.

Кстати, это не первая награда Терешковой за ее космический полет. В 1963 году ей вручили звезду Героя Советского Союза за это. В 1997 и 2007 Валентину Владимировну наградили орденом "За заслуги перед отечеством" 3 и 2 степени «за выдающийся вклад в развитие отечественной космонавтики».

За это же 10 июня 2003 года Терешкову наградили орденом Дружбы.