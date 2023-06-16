Айда в космос онлайн!

Сегодня, 16 июня, мы отмечаем 60-летие полета в космос первой женщины-космонавта. Ею в 1963 году стала капитан корабля «Восток-6» Валентина Терешкова. В полете героическая женщина провела трое суток.

Специально к этой дате телеканал «МИР 24», медиагруппа «Комсомольская правда», ИД «Аргументы и Факты» подготовили видеоэкскурсию по павильону «Космос» на территории ВДНХ. В непривычной для себя роли гидов выступили заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков, ведущая телеканала «МИР 24» Камила Тилова, заместитель главного редактора ИД «Аргументы и Факты» Дарья Буравчикова. Наших коллег профессионально поддержала экскурсовод павильона «Космос» Мария Янченко.

Какая связь между популярными в советское время часами «Чайка» и Валентиной Терешковой, как происходило управление кораблем, сколько он весил, какой был мощности в переводе на «лошадиные силы» и на какой скорости шел, а также что писали об этом полете в газетах – обо всех этих и других подробностях вы узнаете из видеоэкскурсии.

Интересного просмотра! И будем гордиться своими героями – инженерами, учеными, космонавтами – всеми, кто принимал участие в покорении космического пространства.