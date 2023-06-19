Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы: В столице 36% рабочих мест создается малым бизнесом

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Фото: Андрей Минаев

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

500 НОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ

- Руководство Москвы в последние годы много говорит о необходимости развития малого и среднего предпринимательства. Какова роль МСП в экономике столицы на сегодня, и как он себя чувствует, учитывая события, происходящие в нашей стране?

- Роль малого бизнеса с каждым годом растет, мы можем об этом судить, как минимум, по двум параметрам. Первое - это доля в экономике города: по итогам 2022 года она достигла 26%. Независимо от обстоятельств - пандемия, санкций - прирастаем на один-два процента в год. Это дает увеличение как по количеству предприятий малого и среднего предпринимательства, так и по их доле на рынке.

Второе – это количество рабочих мест, которые создает для москвичей. Сейчас это уже 36%. Язык не повернется сказать, что это малый бизнес, поскольку речь идет о вполне серьезном экономическом и социальном игроке. Для нас важно его увеличение. Но в первую очередь увеличение качественного бизнеса. То есть, вопрос не в том, какое количество появится предпринимателей, а в их качестве. Поскольку динамика создания бизнеса не менялась ни в пандемию, ни в период санкций – в среднем по 10 тысяч бизнес-единиц в месяц или 500 в день появляется в городе, не считая самозанятых.

Это в первую очередь говорит о бизнес-климате, рынке, наличии спроса, наличии потенциала со стороны предпринимательского сообщества, квалификации кадров… Понятно, что Москва в первую очередь опирается на человеческий потенциал, город не может опираться на какую-то сырьевую часть, ее просто нет. Опираемся исключительно на людей. В мегаполисе ценятся инноваторы, творческие люди. Поэтому сейчас такой бум внимания к креативным индустриям, которые основаны именно на творческом потенциале человека.

РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

- Импортозамещение – это та цель, с которой мы живем в последнее время. Для малого и среднего бизнеса это тоже своего рода вызов, возможность для развития…

- Импортозамещение в Москве не в прошлом году началось, это работа длилась с 2014 года. Понятно, что 2022 год, скорее всего, просто ускорил этот процесс. Он обострил все те пробелы – наличие будь то оборудования, материалов, каких-то программных продуктов в большинстве сфер экономики. Бизнес искал разные варианты его замещения. Где-то это был микс между продуктом из другой дружественной страны и собственным решением, а где-то это запрос и реализация более глубокой локализации создания продукта именно в Москве. Понятно, если раньше импортозамещение могло всего лишь обозначаться, но когда жизнь поставила перед фактом - завтра у тебя не будет работать вот эта программа или не будет того материала, то тут сразу мы все поднялись и побежали. Бизнес начал искать либо внутри себя некую компетенцию. Мы такие инициативы поддерживаем. Внутри компаний начали развиваться настоящие мини-корпорации, которые пытаются создать всю элементную базу для своего продукта, чтобы максимально локализовать его производство. Либо искать кооперации. 2021 - 2022 стали годами кластеризации, когда предприниматели из отраслей или даже смежных отраслей создавали кластеры, объединялись в большие и маленькие компании, чтобы решить конкретную задачу перед отраслью. Это давало очень хороший эффект в поиске импортозамещающих решений.

- Вы сказали, что экономика меняется, а предпринимательское сообщество тоже приобретает какие-то новые черты?

- Сказать, что оно стало более адаптивным, наверное, это просто какой-то уже шаблон. Мы все понимаем, что наш бизнес быстро адаптируется, потому что вынужден – заперли в ковиде, он начал адаптироваться под эти условия. Ограничили санкциями – сюда не вози, здесь не бери, тут не используй – начали работать по принципу «не в дверь, так в окно»… Мне кажется, бизнес становится более продуманным. Выработка бизнес-моделей и формирование бизнес-команд стало серьезным вызовом и трендом для создания новых предпринимательских инициатив. И еще раз повторюсь - появилось больше коопераций и взаимодействий между различными бизнесами.

Если раньше говорили, что основная сложность взаимоотношений между бизнесом и государством: государство не слышит бизнес, бизнес не понимает государство, то пандемия, а потом и санкционная политика обозначили вопрос между бизнесом и бизнесом. То есть, арендатором и арендодателем, когда нужно было идти на уступки. Когда бизнес в одной и той же сфере, когда ему нужно было договариваться, потому что они находились в таких условиях, когда нужно было каждому идти на уступки. Мне показалось, что 2022 год уже появилась такая политика нормального бизнес-диалога между бизнесом и бизнесом. Если государство хоть медленно, но планово перестраивается – инструменты меняет – то здесь потребуется еще, конечно, много работы, особенно внутриотраслевой, но она уже вышла совершенно на новый уровень.