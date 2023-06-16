Маркировка стала для бизнеса цифровой точкой роста

В пленарной сессии приняли участие представители власти, общественных организаций и бизнеса. Фото: Станислав Самойлик

В пленарной сессии приняли участие представители власти, общественных организаций и бизнеса. Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что в этом году правительство, проанализировав цифры, убедилось в эффективности маркировки, а премьер-министр Мишустин принял решение расширить перечень групп маркируемых товаров.

Данные системы маркировки также полезны в осуществлении контрольно-надзорной детальности, что приводит к «обелению» рынка. Директор центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов привел данные исследования: аналитические возможности системы маркировки позволяют и государству, и бизнесу получить положительный экономический эффект в сотни миллиардов рублей.

Развивается и международная кооперация. Операторы систем маркировки стран ЕАЭС взаимодействуют, и это ведет к активной работе по взаимному признанию кодов, что исключает необходимость двойной маркировки на продукцию при трансграничной торговле в Союзе. По словам Екатерины Приезжевой, за последний год оборот электронных документов, которые обращаются и передаются между российской системой маркировки и системой маркировки других государств ЕАЭС, увеличился в восемь раз.

Благодаря маркировке границы становятся «прозрачнее». Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов сообщил, что сейчас 30% всех товаров, ввозимых в Россию, пропускается автоматически благодаря системе маркировки, то есть без участия сотрудников таможенных органов.

Как будет развиваться система маркировки? У каждой страны – своя специфика. Руководитель исполнительного аппарата Министерства экономики и финансов Узбекистана Надиржан Ахмеджанов сказал, что в республике думают над новыми группами товаров.

- Если в России это красная икра, то в Узбекистане – палас (ковёр - прим. ред.), - сказал он, отметив, что узбекские и российские коллеги совместно продолжат процесс развития системы маркировки.

Как известно, поначалу многие бизнесмены воспринимали введение маркировки настороженно, считая, что это не более чем дополнительная нагрузка на бизнес. Оказалось, наоборот.

- На данных Росстата мы видим, что в отраслях, где маркировка внедрена, растет прибыльность, - рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Происходит это прежде всего благодаря тому, что маркировка препятствует проникновению на рынок контрафакта. Ведь, как известно, товар, за который не платят налоги и акцизы, стоит дешевле. Из-за чего страдают законопослушные производители.

При этом маркировка практически не требует больших затрат и на розничных ценах не отражается. Об этом сообщила руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова.

- Мониторинг показал, что рост себестоимости и цены зависели от изменения логистики, от поставщиков, от ряда других факторов, никак не связанных с маркировкой, - сказала она, приведя цифры.

Участники сессии говорили и о проблемах. Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков отметил несомненную пользу маркировки табачной продукции. Но, по его словам, для окончательного решения проблемы нелегальной торговли требуются дополнительные меры, направленные на пресечение нелегального ввоза табачной контрабанды из стран-членов ЕАЭС. Оттуда в Россию идет половина всех контрафактных сигарет.

- Важно и эффективное правоприменение, и контроль «на земле», что в настоящий момент не может работать в полной мере ввиду моратория на проверки бизнеса, - сказал Сергей Глушков.

Вице-президент «Чистой Линии» Армен Бениаминов рассказал о полезности аналитических данных, которые дает государственная система маркировки. Раньше компания получала их из других источников, и они были некорректны, потому что отражали только информацию из чеков. Данные «Честного знака» решили эту проблему, так как теперь можно проследить путь товара от предприятия до конечного потребителя. А это позволяет бизнесу сильно экономить на мерчандайзинге, торговых представителях, а также исключить упущенную выгоду из-за возникшего дефицита. Потому что теперь видно как на ладони, где и в каких объемах товар представлен в торговых точках.

- Система маркировки «Честный знак» развивается. Мы видим ее именно такой: расширяющейся, которая становится умнее, дорабатывается и дает больше возможностей, - завершила сессию Екатерина Приезжева.