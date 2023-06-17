Игорь Сечин: недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке нефти

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Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин выступил с рядом программных заявлений. Мировой спрос и цены на нефть будут расти, отметил нефтепромышленник в докладе: «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

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«Мировой спрос на нефть в 2023 году по актуальным прогнозам МЭА и ОПЕК вырастет на 2,4 млн барр./сут, установив новый рекорд в 102 млн барр./сут.», - сказал Игорь Сечин.

В долгосрочной перспективе, физические объемы потребления нефти по имеющимся оценкам вырастут на порядка 15 млн барр./сут (+15%) к 2045 году, и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, указал он.

Среди факторов увеличения спроса на энергию глава нефтяной компании выделил недооценку реального потенциала роста потребления в Африке. Игорь Сечин напомнил, что, по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% до 2,49 млрд чел., в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10%. На Африку будет приходиться 34% мирового населения по сравнению с 22% в настоящее время.

При этом в качестве ключевой причины неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть Сечин назвал недоинвестирование отрасли. Он особо отметил, что недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к недовозмещению добычи приростом новых запасов (восполнение составляет порядка 90%). Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории. Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн т н.э., что не сопоставимо с гигантскими открытиями 70-х годов, сделанными тогда в Саудовской Аравии, России и США.

Таким образом, по мнению главы нефтяной компании, недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть.

САУДИТЫ НАРАЩИВАЮТ МОЩНОСТИ

При этом, как отметил Игорь Сечин, странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи. Так, ближневосточные страны ОПЕК наращивают добычу и диверсифицируют свои экономики, развивая не-нефтяной сектор, в то время как африканские страны ОПЕК устойчиво снижают добычу, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти.

В этой связи глава нефтяной компании считает целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков. Поскольку ряд стран ОПЕК+ поставляет на экспорт до 90% добываемой нефти, а Россия в то же время поставляет на рынок около 50%, что ставит нашу страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта.

Объявляя о текущем добровольном сокращении добычи, Саудовская Аравия одновременно наращивает мощности добычи и в ближайшие 2 года фонд буровых установок здесь может вырасти как минимум на 25%, что подтверждается подрядными компаниями и объемами заключенных контрактов на бурение и развитие инфраструктуры. В результате к 2025-2027 годам в Саудовской Аравии будет введено порядка 2 млн барр./сут новых мощностей добычи.

«Несмотря на рекордную обеспеченность Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ кратность запасов составляет около 70 лет, у Кувейта и Ирака – около 100 лет), перед человечеством уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей добычи, и страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос» - сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что глобальное потепление стимулирует дополнительный рост спроса на энергию. По его словам, в настоящее время на вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10% от всей производимой электроэнергии.

«А к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые», - отметил глава «Роснефти».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Завершая свой доклад Игорь Сечин представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.

«Сегодня мы готовы к вызовам и наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но, тем не менее, есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства», - сказал глава «Роснефти»

Игорь Сечин считает, что назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют.

«Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», - сказал глава «Роснефти».

Для развития системы страхования и межстранового взаимодействия необходима поддержка Центрального банка, но также важно и активное вовлечение самих участников рынка, заявил Игорь Сечин.

Высокая стоимость заимствований – основной тормоз промышленного развития и, безусловно, один из основных вопросов экономической политики.

«Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов», - сказал Игорь Сечин.

За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергетике, следствием которых стал рост цен на электроэнергию, который за этот период перевалил отметку 200%.

ФОКУС НА ВНУТРЕННИЙ СПРОС

Глава «Роснефти» заявил, что снижение налоговых поступлений в бюджет со стороны газовой отрасли не должно влиять на перераспределение фискальной нагрузки в части усиления ее в отношении нефтяных компаний.

Строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 триллиона кубометров.

«Появляется возможность создать, наконец, более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа», - отметил Игорь Сечин.

По его словам, в таких условиях открываются возможности для развития внутреннего рынка газа.

«Освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию», - отметил Игорь Сечин.