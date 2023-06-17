Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева: «Дефицита лекарств мы не допустим»

Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лекарственная безопасность – один из приоритетов экономической политики правительства. Ее цель – рост локализации производства медицинских препаратов и импортозамещение. Что происходит в этой сфере? Не грозит ли нам дефицит лекарств? Об этом и не только в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказала Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли.

«СТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОЛНОМУ ЦИКЛУ»

- У каждого замминистра есть те отрасли, за которые он отвечает. У вас это, в частности, фармацевтические и детские товары. Вот о них давайте и поговорим. И первый вопрос, который волнует многих, - что у нас с нашими лекарствами, с ассортиментом в аптеках, есть ли какой-то дефицит тех или иных препаратов?

- Самым частым выражением, которое употреблялось в сфере фармацевтики в публичном поле в прошлом году, стало «дефектура лекарственных препаратов». Это дефицит, отсутствие тех или иных товаров в аптеках. Но, как показывает практика, мы смогли не просто сохранить объем производства на уровне предыдущего года, но и увеличить на 10,6% выпуск отечественных лекарственных препаратов. Так что опасения не оправдались, потому что только отдельно взятые компании с отдельно взятыми продуктами ушли с рынка, а в целом все иностранные фармгиганты на рынке продолжают присутствовать. У нас сейчас основная ставка на производство отечественных препаратов, на производство по полному циклу. И чтобы бороться с дефектурой, был создан целый ряд инструментов.

- Каких именно?

- Во-первых, в Минпромторге был организован ситуационный центр. И вместе с Минтрансом мы организовали горячую линию, чтобы искать альтернативные логистические маршруты, помогать поставщикам справляться с логистическими трудностями, и в таком тандеме хорошо сработали. Во-вторых, работает межведомственная комиссия по дефектуре, систематически собирается и, если на каком-то моменте был риск исчезновения какого-то препарата, то своевременно принимались все необходимые меры. Конечно, как куратор в том числе цифровой маркировки, не могу не сказать о системе маркировки, поскольку на основе этой системы был создан инструмент, который помогал мониторить потенциальные риски дефектуры на всех уровнях. Например, на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне конкретного населенного пункта, даже на уровне конкретной аптеки.

- Точно, ведь там можно оценить количество, сколько осталось…

- Да, мы видели остатки, причем видели остатки не только в конечных точках реализации, но и у оптовиков и производителей. И когда трехмесячные запасы начинали уменьшаться, в системе условно зажигается желтая лампочка. И, поскольку к системе все территориальные органы Росздравнадзора имеют доступ, они могли с помощью этой системы предупреждать появление дефицита лекарств.

КЛАСТЕРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

- Кстати, это очень хорошее применение большой цифровой системы маркировки, о котором часто говорили и вот оно как раз в действии себя показало. Что касается производства препаратов, часто можно слышать, что у нас не хватает именно сырья. Как здесь ситуация, в том числе с импортозамещением этой критической продукции?

- В стратегии «Фарма-2030», которая рассчитана на ближайшие годы, этот вопрос обозначен в качестве одного из приоритетных. Локализация не только производства лекарств и фармсубстанций, которые используются для изготовления медицинских препаратов, но и локализация необходимого сырья, необходимой компонентной базы. И для этого Минпромторгом предусмотрен целый ряд государственных механизмов поддержки. Это и совершенно новый механизм – кластерная инвестиционная платформа, которая позволяет инвестировать в такие длительные проекты, которые выходят за рамки семи лет. Это инструменты, которые заложены у Агентства технологического развития, они точечно и адресно финансируют тех, кто будет производить комплектующие, компонентную базу. Очень важным вопросом здесь является декомпозиция задач для смежных отраслей с фарминдустрией. Я имею в виду не только химию, микробиологию, биотехнологии, но и станкостроение, приборостроение, машиностроение, даже в части емкостного оборудования, производства биореакторов и всего необходимого, что обеспечивает фарминдустрию. И, конечно, в стратегии этот трек тоже заложен, как один из основных. Мы этим занимаемся и будем заниматься в ближайшее время.

- Если не вдаваться в сложные подробности, какие основные приоритеты у этой стратегии? Каких ключевых показателей мы должны достигнуть к 2030 году?

- Два приоритета я уже назвала – это подтягивание смежных отраслей для решения задач фарминдустрии, обеспечение лекарственной независимости нашей страны за счет локализации производства не только готовых лекарственных форм, но и субстанций, и синтеза молекул действующего вещества. Это, в том числе, ставка на производство отечественных оригинальных препаратов, на производство инновационных препаратов. И говоря про производство инновационных препаратов, нельзя не сказать о том, что нам нужна более мощная синергия науки и производственного звена. И, конечно, очень важно взаимодействие с врачебным сообществом, чтобы они на уровне идеи и замысла разработки новых препаратов участвовали в этом процессе и давали обратную связь.

- Во многих отраслях есть тенденция, что частный бизнес уже сам приходит к образовательным учреждениям и к каким-то сообществам и говорит, что у нас есть такой запрос, нам нужны такие специалисты, давайте мы поможем вам их обучить, мы готовы вам какие-то кафедры организовывать, оплачивать стипендии и т.д. В фармацевтической отрасли есть ли такая инициатива от бизнеса?

- Да, это очень сильно развито. Все крупные компании, лидеры нашего рынка подбирают себе будущих сотрудников на ранней стадии обучения, выбирают студентов, ведут их до получения высшего образования, берут к себе на практику и в итоге получают уже готовых специалистов под свой профиль.

ДВУКРАТНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- Что касается экспорта. Есть ли у нас здесь какие-то препараты, которые пользуются популярностью за рубежом и есть экспортный потенциал?

- Вы знаете, наши отечественные препараты отправляются более, чем в 150 стран мира. Традиционными партнерами для нас являются страны ЕАЭС, СНГ, рынки Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки. Сейчас большой потенциал мы видим в рынках азиатского региона. При помощи нашего института торговых представительств мы сейчас выбираем потенциально интересные дружественные страны, чтобы мы могли экспортировать туда свои препараты. Конечно, необходимо, чтобы там были схожие требования и стандарты к обращению лекарственных средств. Но потенциал у рынка большой. В стратегии заложен двукратный рост к 2030 году показателей по экспорту.

- Насколько я понимаю, с обычными товарами все проще. Есть спрос – купил, привез, решил какие-то логистические проблемы и все нормально. А с лекарствами же нужно получать на каждый препарат лицензию.

- Да, нужно регистрировать свой препарат, поэтому важно, насколько близки требования, предъявляемые в нашей стране и в стране-партнере. Здесь, кстати, в части экспорта у нас сейчас очень активно развивается двусторонний формат взаимоотношений. Это заключение инвестиционных контрактов и строительство наших предприятий, трансфер технологий, в том числе с условием обеспечения рынка сбыта в тех странах. И уже сейчас такие контракты заключены с Беларусью, Казахстаном, Алжиром, Азербайджаном, Никарагуа. То есть, потенциал, есть и в этом направлении тоже у нас большой фронт работы.

ПРОДАЖИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ ОГРАНИЧАТ

- Про другую сферу вашей ответственности хочу поговорить – про детские товары, в частности, про памперсы. Год назад были панические настроения, что сейчас они пропадут, каким-то образом мы разучимся их делать или не будет каких-то ингредиентов ключевых, которые нам перестанут поставлять. Расскажите, год спустя, есть ли сейчас какие-то сложности с этим?

- То, что касается памперсов, на сегодняшний день проблем с этим нет. Порядка 50%, даже чуть больше, потребности обеспечивается нашими отечественными производителями. И я бы сказала, на мой взгляд, здесь больше включается какой-то психологический момент, потому что, когда в мае США объявили очередной пакет санкций и туда включили контактные линзы, вы помните, какой был мегаспрос на них сразу же и какой был скачок цен. Но на самом деле сейчас у нас работают 7 производителей контактных линз, причем, один производитель даже их экспортирует в ближнее зарубежье, а самый крупный поставщик – компания Johnson & Johnson – она не только никуда не ушла, а продолжает поставки на наш рынок и держит цены на прежнем уровне. Поэтому нужно учитывать, что ажиотажный спрос в таких ситуациях и следующий за ним скачок цен – временные, и все нормализуется.

- Что касается детских товаров. Самая главная проблема с ними, наверное, как мне кажется, как молодому родителю, - это засилье некоторых контрафактных товаров. Каким образом сейчас это регулируется с точки зрения сертификации, параллельного импорта и активного развития маркетплейсов?

- Вопрос очень актуальный. На очередном заседании государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту одним из вопросов, который будет рассматриваться, это как раз противодействие нелегальному обороту, в том числе, и контрафактных детских товаров. На самом деле, есть несколько механизмов, которые помогают этот вопрос решить. Во-первых, параллельный импорт не отменяет необходимость соблюдения требований и наличия всей разрешительной документации у детских товаров. И здесь важную роль играет техническое регулирование. И здесь, конечно, в этой части к детскому ассортименту предъявляются особые требования. Второй момент – это маркировка. У нас большинство детской продукции подлежит обязательной маркировке. И здесь, конечно, цифровая прослеживаемость играет очень большую роль. Мы понимаем, кто поставщик, кто производитель, откуда к нам товар приехал, на каком этапе, кто его промаркировал – в системе вся разрешительная документация, выданная на эти товары, привязана. Плюс есть мобильное приложение, бесплатное, называется «Честный знак», и там сам потребитель может просканировать код и получить всю информацию об этом товаре в том случае, если он легально обращается на рынке. Кроме того, в ближайшее время будет рассматриваться законопроект, который нацелен на то, чтобы минимизировать возможность появления некачественной детской продукции на маркетплейсах

- Он предполагает, что каким-то образом будет ограничен ассортимент?

- Там целый ряд обязанностей предлагается ввести для наших агрегаторов, как раз для того, чтобы нелегальные товары на их площадки не попадали. Но, не дожидаясь закона, многие маркетплейсы самостоятельно этим занимаются – и Озон, и Яндекс-маркет. Они молодцы. Хорошую практику сейчас стали использовать Вайлдберис, который штрафует поставщиков, если у них нет маркировки на детские товары (если она обязана быть), либо если нет соответствующих разрешительных документов. Я надеюсь, что сознательность наших больших игроков этого дистанционного рынка вкупе с новым регулированием даст свои результаты.

СПРАВКА «КП»

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