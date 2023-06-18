Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийское общество охраны природы: «Никому не нужна будет транспортная инфраструктура, если придет экологическая катастрофа на нашу землю»

Студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил Вячеслав Фетисов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийское общество охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

«ПОКА НЕ СОЗДАДИМ ОЧИСТНЫЕ, НЕТ СМЫСЛА ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА МОНИТОРИНГ»

- Какой главный вывод можно сделать в плане экологии по итогам ПМЭФ?

- Достаточно много дискуссий было, я участвовал в трех. Очень важно понимать, что сегодня экология – это новая экономика, это наш ресурс, связанный с водой, воздухом, почвой. Это то, что мы напрямую связываем с нашими детьми и внуками, которые должны получить чистую страну для дальнейшего развития. Думаю, выводы будут сделаны по итогам ПМЭФ, в плане системных решений. Президент в своем выступлении сегодня не раз произносил слово «экология». Он в свое время сказал, что те правила игры, которые предложил коллективный Запад, мы их приняли. Но в отличие от них, мы соблюдаем все наши обязательства и двигаемся в этом направлении. Мы понимаем это, что служит руководством к действию всем, кто занимается проблематикой.

Много было сказано об Арктике. Это самый динамичный, в худшем понимании, меняющийся регион. Тает в три раза быстрее, чем предполагалось. С этим будет связана деградация вечной мерзлоты, экономические прогнозы, которые были сделаны, Северный морской путь, который поменяет экономику мира. И необходимо задолго до проблем, которые могут прийти в связи с этим, мониторить ситуацию, разрабатывать разные сценарии развития этого региона. Быть готовым к худшему. Может быть так, что растает вечная мерзлота. Должны понимать какие сюрпризы там нас ждут. Обязаны принять стандарт для тех судов, которые будут ходить по Северному морскому пути – технологии необходимо использовать экологически чистые. Тяжелое топливо должно уйти, потому что оно наносит значительный ущерб экологии Арктики.

Водное наше богатство. Надо срочно приступать ксозданию индустрии очистных сооружений, связанных с водой и с воздухом. Это сегодня затратный механизм, но он окупится сторицей. И мы обязаны очистить наши реки, озера, приложить для этого массу усилий. Для нас это в ближайшее время будет серьезным ресурсом. Более ста стран ощущают дефицит воды. Почва деградировала - это тоже связано с водой. Опустынивание, засухи, которые происходят в мире, дадут нам конкурентное преимущество в ближайшее время. Об этом нужно думать, стратегически отстраивая взаимоотношения с внешним миром.

- Вы видите практические серьезные шаги наших властей по развитию экологической ситуации в России?

- Принимаются законы, стандарты, решения по мониторингу окружающей среды в целом. Но этого недостаточно. Посмотрим на пример того же «Норникеля», он в свое время озаботился проблемой серы, которая выбрасывается при производстве. Серный проект – примерная расчетная стоимость его 2,5 млрд. долларов, уже стоит под крышей, там все красиво. Я видел своими глазами. Но технологии, которые должны были там применяться, попали под санкции. Мы говорим, что у нас разделенная ответственность с другими странами, задача заботиться, говорим, что планета Земля – наш общий дом. И вдруг они делают такие вещи, которые просто в голове не укладываются. Тем не менее, «Норникель» нашел решение, вот-вот завода запустят.

Даже для большого бизнеса 2,5 миллиарда большие деньги. Это не будет давать экономического эффекта, но при этомони выполняют то, что должны делать как передовая в мирекомпания, они это делают, за счет своего ресурса. Понятно, сколько ты сейчас ни вешай датчиков на трубу, она будет показывать, что загрязнение есть. Как только будет введен в строй проект, мы будем понимать, что ситуация будет улучшаться. Президент сказал, что там, где не надо мониторить и кошмарить бизнес, туда и не надо приходить. А если вешать на всех котельных, производствах грязных датчики, будут штрафовать. Но ситуация не будет меняться. Мое убеждение в том, что, пока мы не создадим очистные технологии, нет смысла тратить деньги на мониторинг.

НА БАЙКАЛЕ ХОТЯТ ЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ?

- В последнее время много внимания уделяется Байкалу. Не получится ли так, что возможность вырубать лес, строить гостиницы на берегу этого озера приведет к его деградации?

- Самый актуальный вопрос. Группа депутатов и сенаторов инициировала законопроект, который говорит об этом: остроительстве отелей на берегу, о вырубке леса, чтобы прокладывать коммуникации, о приватизации земли и много о чем. Для чего это делается? Чтобы поддержать бизнес? А какие последствия от этого? Мы не хотим их видеть. Все научное сообщество, экологические организации встали в один ряд и говорят: этого нельзя делать ни в коем случае. Интерес к Байкалу колоссальный, но ты строй всю инфраструктуру за пределами ООПТ.

Мы должны быть благодарны тем депутатам, которые в конце прошлого века потратили десять лет борьбы за законопроект, который придает особый статус этой территории. Я представляю, что творится в Сибири и на Дальнем Востоке с бесконтрольной вырубкой леса. Что бы произошло с Байкалом? Там бы уже вырубили весь лес, там бы уже стояли здания и сооружения прямо на берегу. И мы бы уже увидели серьезные проблемы, связанные с хрупкостью этой экосистемы. Это не только вода, но и защитный пояс, который защищает уникальную часть планеты Земля, где находится 20% чистой воды. Мы хотим сегодня поддержать тех, кто хочет сегодня заработать или подумать о будущем?

Мы должны срочно просчитать количество туристов, которое может принять эта территория, и строго следовать всем указаниям. Нужно провести широкие обсуждения собщественностью, с привлечением серьезных экологов и научных сообществ. Без этого мы не можем принимать такие решения. На встрече спикер Госдумы Володин сказал: это для нас судьбоносный закон и судьбоносное место. Мы не можем просто так принимать решения, которые совсем не обоснованы и не имеют никакой серьезной позиции. В это непростое время нужно обязательно было выносить то, что уже вносит конфликт даже в обсуждение. Давайте будем вместе защищать озеро Байкал. Это не только достояние тех людей, которые живут на прибайкальской территории, но и достояние всех нас.

- Пару лет назад всерьез обсуждался вопрос запрета использования пластика и пакетов в районе озера Байкал. Тогда этот вопрос потонул…

- Не потонул. Закон внесен в Госдуму, прошел первое чтение, рассматривается во втором. Много противников было у этого закона. Но с чего-то надо было начинать. Мы видим проблему пластика не только в Мировом океане, но и в земле. Тот самый комфорт, который нам предложил бизнес в свое время – одноразовые стаканчики, трубочки и так далее, в итоге превратился в большую проблему. Пример того, что нужно такие шаги просчитывать. Сиюминутный успех бизнеса, заработанные деньги в итоге превращаются в большую катастрофу. Как пример для начала возможности убрать этот комфорт из нашей жизни, как раз Байкал и подходит больше всего. Нужно обязательно его поддержать.

Я был в Индии в горах, где в связи с изменением климатапроисходят необратимые последствия: тают льды на пиках, сели постоянные, сносятся дороги, инфраструктура, дома. И люди, которые живут в таких условиях, чья жизнь зависит от состояния природы и экологии, они в конце прошлого века приняли решение на законодательном уровне о неиспользовании пластика вообще. Ты прилетаешь туда не самолете, первое, что проверяют у тебе, есть ли пакеты, наличие всего, что связано с одноразовым использованием. Не пускают, отбирают. Там, где жизнь людей зависит от внешнего мира, от природы, они уже принимают эти решения.

ВЫСТАВЛЯТЬ ЗАПАДУ ЗА УРОН

- Одно из самых ярких событий последний дней – разрушение Каховской ГЭС. Как вы думаете, насколько серьезно трагедия может отразиться на экологии?

- Уже отразилась, мы просто последствия еще просчитать не можем. Виктория Абрамченко (вице-премьер федерального правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости – «КП») заявила, что необходимо порядка 1,5 млрд. рублей, чтобы ликвидировать катастрофу, а какие последствия в дальнейшем это принесет на весь регион, а не только в то место, которое пострадало? Там сложившиеся природные взаимоотношения и с соседними регионами. Мы этот ущерб можем видеть еще долгое время. Это как раз тот самый случай, когда диверсия приводит к катастрофам, которые могут иметь необратимые последствия.

- В начале интервью вы упомянули, что у России в свое время были договоренности с другими государствами,которые потом отступили от своих обязательств, обложили нас санкциями, перестали поставлять технологии. А у себя в странах они продолжают сохранять эту линию или тоже отступают?

- Расконсервировали угольные разрезы, шахты. Между прочим, пару лет назад G7 приняли решение рекомендовать всем финансовым институтам планеты Земля не финансировать угольную отрасль вообще. А что сегодня происходит? Я думаю, нам нужно обязательно этот ущерб им насчитать. Потому что мы продолжаем планы нашего энергоперехода к углеродной нейтральности, то, что объявил наш президент к 60-му году. Мы все свои обязательства выполняем. Понятно, это непростая история. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Российская Федерация как страна, обладающая самой большой территорией, она еще и может быть серьезным полигоном для понимания, как этот энергопереход может произойти. Потому что у нас все виды энергетики присутствуют в стране, в том числе атомная, солнечная и любая другая. Да, тогда взаимодействуйте с нами. Давайте мы вам на конкретном примере расскажем, как это может быть, со всеми экономическими раскладками. Ну и понятно, что угольная промышленность – это серьезный элемент нашей экономики, за счет которого живут целые регионы нашей страны. Как это можно вот так взять и выключить?

Кстати, у меня был с Джоном Керри разговор, когда он приехал сюда накануне COP27, который был в Глазго. Он говорил: «Слава, мы сейчас объявили насчет угля, а ваши руководители никак с этим не хотят смириться». Я говорю: «Слушай, а как это вы могли принять решение без разговора с нами?» Понятно, что отрасль рано или поздно должна видоизмениться, но для этого нужно стратегическое планирование, понимать, как все это будет происходить.Они все решили за нас, а потом предъявляют претензию, что мы не так в носу ковыряемся. Что это такое? Несерьезный разговор. Я считаю, что мы во всех этих делах должны тот урон, который наносится, им выставлять.

ВООП 100 ЛЕТ

- Сегодня вы представляете Всероссийское общество охраны природы. Организация большая, с именем. Вбудущем году ей исполнится 100 лет. Как встретите юбилей поделитесь планами ВООП?

- Удивительно, наши отцы и деды эту организацию создалив 1924 году, в непростое для страны время. Почетными вооповцами были великие ученые, государственные деятели, общественники, то есть каждый считал за честь в этой организации состоять. Неслучайно 40 миллионов членов она насчитывала в одно время. Отвечала за многие вопросы, связанные с экологическим просвещением, с экспертизой и всем, что связано с проектами, программами и т.д. В 90-е годы, к сожалению, многое было утрачено. Сегодня наша задача – восстановить авторитет организации. Кстати, ВООП был соорганизатором многих международных структур. Понятно, когда мы говорим, что у нас есть организация с такой историей, то это инструмент у президента в плане аргументации.

Если говорить о том, что из страны ушел Гринпис как таковой и Фонд дикой природы… Они в нашу страну как раз и пришли, заполнив тот вакуум, который произошел при деградации ВООП, которая когда-то имела мощную региональную структуру. Создание научно-экспертного совета – наша самая главная задача на сегодня. Мы попросили Виктора Ивановича Данилова-Данильяна (учёный, экономист, эколог, гидролог, член-корреспондент Российской академии наук – «КП») возглавить этот совет. Он сегодня от своего имени рассылает приглашения великим ученым, общественным деятелям, чтобы они вошли в этот совет. И я думаю, что на площадке ВООП мы сможем вместе с участием бизнеса и государства обсуждать те проблемы, которые людей волнуют, особенно молодежь. Молодежь сегодня очень чутко понимает проблемы экологии. Они понимают, что изменение климата касается их будущего, что деградация биоразнообразия – это тоже связано с их жизнью. Мы на этой площадке можем все эти вопросы обсуждать. Но самое главное – конкретные действия, связанные с лесовосстановлением. Надеюсь, мы в рамках празднования 100-летия организации получим указ президента о праздновании. Мы хотим его сделать масштабным. Тем более политика нашего президентасегодня в этом и заключается – вернуть все, что было хорошее, привести к реалиям сегодняшнего дня и быть продолжателями добрых дел наших отцов и дедов.

Мы пробуем разные форматы, в том числе и с детьми. Сажаем сады. Провели конкурс на детские книги, очень большой, живой интерес был к этому делу, мы вручили денежные премии. Мультики, документальные фильмы, все то, что на уровне любителей, мы это всё будем продвигать и культивировать. А самое главное, вовлеченность людей. Мы должны говорить, что для нас это очень важно. Все последние опросы, в том числе и связанные с выборностью губернаторов и депутатов говорят, что людей сегодня больше волнует транспортная инфраструктура, благоустройство и все такое прочее. Но мы понимаем, что никому не нужна будет транспортная инфраструктура, если придет экологическая катастрофа на нашу землю. У людей пока нет осознания того, что, придя в лес, нужно быть осторожным с огнем, выезжая в выходные дни на водоемы, речки, мы не должны оставлять там мусор. Пора привыкать к раздельному сбору, очень бережно относиться к природе. И это тоже входит в рамки наших стратегических планов, вовлекать людей, проповедовать (другое слово, наверное, сложно подобрать) экологическую культуру. Ну, и самое главное, начиная с детских лет, воспитывать Eco Sapiens, который будет понимать важность того, что это, оказывается, ресурс истощаемый, а не вечный. А самое главное, жить в этом «зеленом» мире, хотя и в «синем» мире тоже (это связано с водой).

Да, задачи большие. Мы благодарны нашим региональным структурам, которые сохранили свой потенциал, в том числе и влияние на экологическую ситуацию в регионах. Люди в непростые времена оставались приверженцами идеи и не отступали ни при каких обстоятельствах в плане природоохраны. У нас есть, на кого опираться. Будем восстанавливать репутацию.