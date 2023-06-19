Жители России споют для бойцов СВО

Онлайн-марафон в поддержку бойцов СВО на исполнение музыкальной композиции «Да здравствует Россия!», который стартовал 12 июня, уже собрал участников из 50-ти регионов страны.

Поддержать наших бойцов, выполняющих задачи в зоне спецоперации изъявили желание как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди, которым искренне понравилась композиция «Да здравствует Россия!

Исполнители прислали свои записи композиции «Да здравствует Россия!» Сергея Найдуна и Владимира Ильичева из самых разных уголков России: от Севастополя до Южно-Сахалинска.

После завершения сбора роликов, жюри отберет 10 лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны», а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.

В состав жюри марафона вошли выдающиеся музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.

ВНИМАНИЕ!

Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.