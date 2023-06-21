Сделаем планету чище вместе: новый сезон экологической акции «Берег добрых дел» объединяет волонтеров со всей страны

Сделаем нашу планету чистой — вместе! Фото: Shutterstock

Количество мусора на берегах рек, озер и морей растет в геометрической прогрессии. Только представьте: уже через пару лет вы могли бы не узнать любимый уголок природы. К счастью, неравнодушных к этой проблеме людей с каждым годом становится все больше. Волонтеры оберегают чистоту берегов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Это команда Всероссийской акции «Вода России» («Берег добрых дел»), которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Акцию запустили в 2014-м. В ней приняли участие 200 тысяч человек из 54 регионов России. И это было только начало. В 2022-м «Воду России» признали одной из крупнейших экологических инициатив страны: всего за сезон ее мероприятия объединили более 1,34 миллиона волонтеров.

«Если сложить весь собранный нами мусор в стандартные баки для отходов и поставить их рядом, то получится «поле» большей площади, чем территория Монако», - говорят организаторы акции.

В 2023 году «Берег добрых дел» получил мощное «подкрепление»: к акции присоединилась Greenway Global — известная сетевая компания, которая занимается производством экологичных товаров для дома, косметики, биоактивных добавок, а также занимает активную позицию в вопросах заботы об экологии.

«Мы работаем исключительно по принципу eco-friendly — каждый продукт разработан по принципу безопасности и экологичности, в производстве используются преимущественно натуральные составы и безопасные материалы, которые, по возможности, пригодны для многоразового использования и вторичной переработки», - говорит Светлана Семенова, генеральный директор Greenway Global.

Присоединяйтесь к акции в своем регионе, помогите берегам и водоемам! Фото: Shutterstock

Продолжая свой курс на заботу о природе, компания приглашает всех, кто неравнодушен к здоровью планеты, стать волонтерами «Берега добрых дел» и внести свой вклад в заботу о чистоте водоемов России. В рамках акции Greenway проведет экосубботники в 5 регионах страны - расписание и подробности акций будут публиковаться тут. Кстати, самые активные волонтеры Greenway прочитают о себе и на сайте «Комсомольской правды».

Сделаем нашу планету чистой — вместе!

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ GREENWAY

Зарегистрируйтесь на сайте «Берег добрых дел» и активируйте личный кабинет.

В календаре найдите акции компании GreenWay, свяжитесь с представителями (контакты указаны в слоте мероприятия) и подайте заявку на участие.

День икс настал? Придите на экосубботник и примите участие в уборке берегов - с хорошим настроением и ощущением, какое важное и полезное дело вы делаете.

Сделайте фото и поделитесь ими в соцсетях. Не забудьте хэштеги #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссия, #БерегДобрыхДел, #МинприродыРоссии, #Greenway.

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