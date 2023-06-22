Караваджо под матрасом и Рубенс под столом для пинг-понга: история шедевров живописи, найденных в странных местах и проданных за миллионы

Мисочка за два с лишним миллиона

Совсем свежая новость: на арт-рынке объявился новый Рубенс. Картина «Святой Себастьян, утешаемый двумя ангелами», была заказана художнику Амброджо Спинолой, итальянским дворянином и военачальником, в 1600-е годы. С 1730-х ее следы терялись: она нигде не упоминалась и считалась навсегда утраченной. Потом объявилась в коллекции в штате Миссури. Там ее никто особым шедевром не считал.

В 2008 году ее приобрел на аукционе один коллекционер за 40 000 долларов - тогда предполагали, что полотно написал не самый знаменитый французский художник Лоран де ла Ир. Но в апреле 2023-го была проведена рентгенография, и по результатам стало ясно, что это работа Рубенса. Причем оригинальная версия «Святого Себастьяна» - раньше считалось, что та находится в римской галерее Корсини, а теперь стало ясно, что там вывешена авторская копия. В результате полотно будет продано на аукционе Sotheby’s в начале июля, за него надеются выручить порядка 4-6 миллионов евро…

Мы решили вспомнить другие истории, когда шедевры живописи обнаруживались в странных местах - а потом продавались за сотни тысяч и миллионы евро.

Средневековый шедевр висел рядом с кухней

В 2019 году в городке Компьене (Северная Франция) была найдена небольшая (25,8 на 20,3 см) картина «Осмеяние Христа», написанная на тополевой доске. Хозяйка была уверена, что это какая-то старая икона. Но это был Чимабуэ (1240-1302) - один из самых выдающихся итальянских художников Проторенессанса, современник Джотто, упомянутый Данте в «Божественной комедии». Его работы находятся в крупнейших музеях (Лувр, Уффици, Лондонская национальная галерея), и считаются бесценными. Эта работа - часть диптиха, состоявшего в свою очередь, из восьми небольших картин (из них, как считалось ранее, сохранилось только две).

Пожилая женщина, которой принадлежал Чимабуэ, не имела никакого представления о том, как он попал в ее дом. Видимо, принес кто-то из далеких предков, с тех пор она так тихонько и висела между кухней и одной из жилых комнат. Но когда хозяйка решила ее продать, ее оценили в 6 миллионов евро. Работа была настолько характерной для Чимабуэ, что ни у кого не возникло ни малейших сомнений в том, что она принадлежит его кисти. И в результате она была продана за 19,5 миллиона (24 с учетом вознаграждения аукционистам).

Гордость Венгрии в фильме про мышонка

Искусствовед Гергели Барки, сотрудничающий с Национальной галереей Будапешта, однажды в 2009 году смотрел со своей девятилетней дочкой Лолой по телевизору фильм «Стюарт Литтл» о приключениях говорящего мышонка. И вдруг за спиной у актера Хью Лори увидел картину. От этого зрелища он так дернулся, что едва не уронил Лолу с коленей. Это было полотно художника Роберта Берени «Спящая дама с черной вазой». На нем изображена его вторая жена Эта. Картина считалась утраченной в 20-е годы. От нее осталась только черно-белая фотография с выставки, которую Барки видел и хорошо помнил.

Барки буквально завалил письмами компании Sony Pictures и Columbia Pictures, которые выпустили «Стюарта Литтла», но только через два года получил ответ от ассистентки художника фильма. Она сообщила, что приобрела эту картину за 400 долларов в антикварном магазине в Пасадене. И полотно просто висело у нее в спальне, а в какой-то момент она принесла его на съемочную площадку «Стюарта Литтла». Оказалось, что раньше картина принадлежала коллекционеру Майклу Хэмпстеду, который в 90-е и вовсе купил ее за 40 долларов на благотворительном аукционе. Он тоже видел «Стюарта Литтла», опознал полотно и подумал: «Надо же, оно раньше принадлежало мне!» Он-то был в курсе, кто такой Роберт Берени. Но средняя аукционная цена на его произведения была в 90-е на уровне 500-600 долларов, так что большой коммерческой ценности в картине Хэмпстед не видел.

Эта история нашумела в прессе в 2014 году, а полотно тогда же было продано на аукционе в Будапеште за 229 500 евро. «Я всегда знал, что это шедевр, а теперь со мной согласен и рынок» - заявил счастливый искусствовед Барки.

Мисочка за два с лишним миллиона

Вот совсем феерическая история, похожая на городскую легенду, - только это чистая правда. В Америке распространены «гаражные распродажи», когда всякий хлам из дома продается за копейки. И некий американец за три доллара купил на такой распродаже фарфоровую миску. Ну, казалось бы, симпатичная, но таких полным-полно в магазинах типа Zara Home. Какое-то время она стояла у владельца дома, а потом он присмотрелся к ней повнимательнее и решил проверить - не представляет ли она ценность. Оказалось, что представляет: ей около тысячи лет, она была создана в Китае во времена империи Сун. В 2013 году ее предполагали продать на аукционе за 200-300 тысяч долларов, а в итоге выручили 2,2 миллиона: раритетный китайский фарфор нынче в цене.

Юдифь на чердаке

Однажды владельцы дома на окраине Тулузы решили починить потолок на чердаке. И совершенно случайно обнаружили, что там, под матрасом, лежит старая картина. Позвонили местному аукционисту, чтобы тот ее оценил. Тот связался со своим знакомым экспертом Эриком Туркином. Тот осторожно отмыл картину от грязи тряпочкой, смоченной в теплой воде, и ахнул: картина явно принадлежала мастеру XVII века из школы Караваджо. Два года Туркин изучал полотно, просвечивая его рентгеновскими лучами, и занимался реставрацией. После чего с полной уверенностью объявил, что автор - не какой-то подражатель Караваджо, а он сам.

На полотне изображена Юдифь, отсекающая голову Олоферну. У Караваджо есть знаменитая картина на тот же сюжет, висящая в римском палаццо Барберини. Эта - более кровавая, созданная в поздний период его творчества, около 1607 года; тогда он переживал разные злоключения, увенчавшиеся безвременной смертью. «Он в тот период рисовал быстрее, более спонтанно, и его произведения производили более сильное впечатление» - говорил Туркин. Правда, некоторые эксперты сомневались, что это Караваджо - говорили, что автором может быть работавший вместе с ним фламандский художник Луис Финсон. Но мнение Туркина поддержал другой серьезный эксперт - бывший директор неаполитанского музея Никола Спиноза…

Короче говоря, картина была выставлена на аукцион, и за нее рассчитывали выручить от 100 до 150 миллионов евро. Однако незадолго до проведения аукциона «Юдифь и Олоферн» была с него снята: какой-то загадочный покупатель приобрел картину (сумму аукционный дом не разглашает, но очевидно, что она была огромной, превосходившей эстимейт). Видимо, сейчас она в чьей-то частной коллекции.

«Зачем это висит у нас в столовой?»

Нед, Роджер и Стивен Ландау, три брата из городка Тинек, штат Нью-Джерси, в 2010 году похоронили мать, от которой в наследство остались столовое серебро, фарфор и одна не очень интересная картина. Она не привлекала большого внимания: в доме имелись картины покрупнее и поярче, считавшиеся более ценными. Неду Ландау она особенно не нравилась: «На ней изображена женщина в обмороке, которую пытаются привести в чувство двое мужчин. Когда я был ребенком, все думал: «Зачем это висит у нас в столовой?» В итоге картину переместили в подвал, где она лежала под столом для пинг-понга. Состояние ее было очень плохим: трещины, пятна.

После смерти матери имущество решили распродать. Один из оценщиков счел, что серебряный набор аксессуаров для чаепития стоит значительно дороже, чем это полотно, которому красная цена 250, ну самое большее 800 долларов.

Оно было выставлено на аукцион - и произошло что-то странное. Сначала покупатель из Франции по телефону предложил 5000 долларов, потом покупатель из Германии - 100 000… В итоге картина ушла за 1,1 миллион долларов. Просто европейские коллекционеры лучше знали живопись. И распознали утраченное полотно «Обоняние», часть серии «Чувства», которую в 1624-25 годах написал Рембрандт ван Рейн - ему тогда было всего 18 лет. (Кстати, Нед Ландау все перепутал: на картине не женщина, а мужчина в обмороке, а в чувство его как раз пытается привести какая-то старушка с помощью нюхательных солей).

В 2016 году в оксфордском музее Эшмоулин впервые были выставлены вместе четыре из пяти полотен - «Зрение», «Слух», «Осязание» и новообретенное «Обоняние». А «Вкус» до сих пор не найден. Может, погиб. А может, тихо лежит у кого-нибудь в подвале или на чердаке.