Молодые ученые Кузбасса выиграли гранты Фонда содействия инновациям на реализацию своих проектов

Один из победителей конкурса Семен Шелимов учится в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Шесть представителей Кузбасса победили в грантовом конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Молодые ученые получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Средства можно будет направить на проведение научно-исследовательских работ, испытаний, лабораторных исследований и другие задачи. Победителей грантового конкурса поздравил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Поддержка молодых ученых - один из приоритетов региона. Конкурс Фонда содействия инновациям позволяет привлекать в Кузбасс дополнительные федеральные средства. Наши исследователи могут внедрять свои проекты в различные отрасли производства, медицину, развивать науку в регионе. Поздравляю ребят с этим успехом», - отметил Сергей Цивилев.

Сразу три победивших в конкурсе проекта представили учащиеся Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Студента Семена Шелимова отметили за технологию производства удобрений длительного действия на основе ферментируемых биополимеров. Дарья Мги разработала новый метод асептического отбора проб биоматериала ветеринарного назначения. Студент Роман Касьянов представил на конкурс проект по разработке компонента питательной среды для улучшения производства эмбрионов крупного рогатого скота методом in vitro.

Четвертая победительница конкурса Анастасия Казарина из Кемеровского государственного медицинского университета занимается реабилитацией детей с ДЦП. Молодой врач разрабатывает собственную методику лечения юных пациентов, основываясь на биомеханическом исследовании походки.

Анастасия Казарина из Кемеровского государственного медицинского университета занимается реабилитацией детей с ДЦП. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Лариса Рябоконева из Кемеровского государственного университета вместе с командой единомышленников придумывает рецепты биолимонадов, предназначенных для профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. Это болезни, вызванные дефицитом или избытком потребляемых пищевых веществ. Такие патологии можно корректировать с помощью правильно подобранной диеты и пищевых добавок. Биолимонады помогут людям рационально организовать свое питание.

Еще один победитель конкурса Игорь Серебряков - из Сибирского государственного индустриального института. Молодой ученый получил грант на продолжение разработки проекта по усовершенствованию материалов и конструкций планетарных редукторов.

По условиям конкурса через год получатели грантов должны представить результаты своих исследований, а также готовый бизнес-план. При желании победители могут принять участие в еще одной программе - «Студенческий стартап». Грантовый конкурс организует Фонд содействия инновациям для молодежных проектов.

Всего за время проведения конкурса «УМНИК» победителями этой программы стали 213 молодых исследователей из Кузбасса. Перспективные ученые получили в качестве грантов более 91 миллиона рублей. В конкурсе участвуют студенты, аспиранты и сотрудники высших учебных заведений. Кроме того, свои технологические разработки могут представить все желающие, главное условие при подаче заявок – молодой возраст конкурсантов (от 18 до 30 лет).

Фонд содействия инновациям – государственный институт, основанный правительством в 1994 году. Главной целью работы Фонда является финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, занимающихся научными разработками с высоким потенциалом внедрения в производство.