«Надо двигаться вместе»: Как Россия и Беларусь противостоят санкциям и развивают экономику

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В этом году завершается реализация 28 союзных программ, обозначивших основные приоритеты экономической интеграции России и Беларуси. Ведется работа по формированию основных направлений Союзного строительства на следующий период. Каковы основные результаты выполнения поставленных задач и что предстоит еще сделать в ближайшей перспективе? Как, вопреки сложным внешним условиям, налаживаются и укрепляются кооперационные связи наших предприятий? Ответы на эти и другие вопросы искали участники сессии «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

ЭТАЛОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Россия и Беларусь достигли эталонных взаимоотношений. По большинству экономических вопросов налажено активное взаимодействие. Фундаментом для этого является Союзное государство и 28 союзных программ, принятых в конце 2021 года.

- Мы достигли взаимопонимания в единой промышленности, сейчас договоренности идут в агропромышленном комплексе. Работа подкреплена реальным бюджетом. Этой работой охвачены все наши ключевые сферы, включая машиностроение, автомобильную отрасль и электронику. Работаем над совместными проектами по импортозамещению, - пояснил Алексей Оверчук, вице-премьер правительства России.

- Мы фактически уже живем в иной экономике, имеем иной уровень в промышленной сфере, и главное - иной уровень взаимопонимания. Помимо Союзного государства, и на других площадках отношения с Белоруссией у нас эталонные, - заявил Дмитрий Вольвач, замглавы Минэкономразвития России.

Тем не менее все участники сошлись на том, что нужна дальнейшая интеграция во всех сферах экономики.

- Десять союзных программ у нас реализовано, девять - в высокой степени готовности. Задачами на 2023 год остаются формирование общего транспортного рынка, объединение энергетических систем, аграрной политики, признание ветеринарных сертификатов. Важна согласованность принятия цифровых решений, чтобы не было барьеров. Надо двигаться вместе в обеспечении безопасности в различных сферах, в том числе лекарственной, - пояснила Алеся Абраменко, замминистра экономики Республики Беларусь.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

В современном мире важны не только ресурсы. В большей степени страны начинают зависеть от технологий. И это наиболее амбициозная задача, которую стоить решить в ближайшие годы, - обеспечение технологического суверенитета России и Беларуси.

- У нас вместе с Белоруссией есть уникальный потенциал, нам очень важно сейчас собрать все, что осталось. Когда распался Советский союз, более трети рынка микроэлектроники было советским, - вспомнил Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт».

- Вопросы цифровизации отраслей промышленности, по замещению иностранного ПО надо будет вносить в законодательство и в России, и в Беларуси. К осени 2023 года планируется создать единый IT-ландшафт Союзного государства. Это сотрудничество будет активнее развиваться. Почти все субъекты РФ заключили соглашения, и объем взаимной торговли у нас год от года увеличивается, - дополнил Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России.

БАРЬЕРЫ И РЕШЕНИЯ

Правда, есть и определенные барьеры в продвижении сотрудничества. По подсчетам экспертов, их несколько десятков. И их надо постепенно снимать. Тем более что многие носят застарелый характер и почему-то не решаются годами.

- Если белорусский бенефициар российской компании, то иногда его рассматривают как компанию с иностранным участием, и допуск к программам поддержки затруднителен. Нам ведь даже выгодно привлекать иностранных акционеров из дружественных и тем более братских стран. Этот барьер надо снимать. И предоставить допуск к государственным и муниципальным закупкам, - выдвинул инициативу Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Правда, есть и проблемы. И Россия, и Беларусь одинаково страдают как от санкций, так и от экспансии восточных производителей. Китайские компании стали активно занимать ниши, освободившиеся после ухода западных «партнеров». И это уже стало бить по отечественным производителям.

- Мы уже сейчас наблюдаем экспансию восточных партнеров и на белорусском, и на российском рынке автомобилей и грузовой техники. Динамика пугающая: за три месяца 2022 года доля брендов в сегменте грузовой техники из Китая в Россию составляла всего 9,5%, за три месяца 2023 года увеличилась до 58%. При этом рынок теряют как российские, так и белорусские производители. По всем фронтам идет экспансия. Они это умеют, вы знаете прекрасно, но что будет потом? Мы все прекрасно понимаем, что потом ценник пойдет вверх, - посетовал Николай Снопков, первый вице-премьер правительства Республики Беларусь.

Власти уже задумываются о том, чтобы применить антидемпинговые защитные меры для российских и белорусских производителей.

- Предлагаю вместе задуматься, как сохранить собственные производства. Полагаю необходимым поручить промышленным ассоциациям и крупнейшим производителям совместно проанализировать ситуацию, подумать над необходимостью запуска новых системных мер защиты внутреннего рынка, - предложил Николай Снопков.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли 17 тысяч человек из 130 стран мира. Главная тема форума - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором форума является фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер мероприятия.