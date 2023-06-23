«Единая Россия» поможет ЛНР выстроить систему социальной политики

В частности, в разработке «дорожных карт» при модернизации социальных объектов, организации процесса получения паспортов, проведении мониторинга доступности лекарств.

«САМЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС»

Предоставление мер социальной поддержки для жителей ЛНР, развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также организацию детского отдыха и оздоровления обсудили в ходе рабочей поездки в ЛНР сенатор, координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» народной программы «Единой России» Инна Святенко, сенатор от ЛНР, замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова и сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

Совместно с профильными министерствами им удалось выработать «дорожную карту» для решения ряда социально-значимых вопросов в новых регионах. Среди них — модернизация инфраструктуры и бесшовное предоставление мер социальной поддержки.

«Социальная политика — это самый чувствительный вопрос для людей, поэтому это направление работы в приоритете. Социально-экономическое развитие новых регионов предполагает большое количество мероприятий. Наши решения не должны оставаться «на бумаге», чтобы жители как можно скорее получали меры поддержки по российским стандартам», — отметила Дарья Лантратова.

Инна Святенко пояснила, что механизмы для решения ряда проблем вырабатываются в ручном режиме.

«В нашем случае это были вопросы завершения строительства пищеблока Центра реабилитации инвалидов, подготовка документации по включению детских лагерей в программу модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Удалось добиться заключения пяти контрактов Протезного-ортопедического завода с Социальным фондом России для того, чтобы завод мог продолжать свою работу и сохранять рабочие места», — рассказала она.

ПАСПОРТ, СНИЛС, ОМС…

Также сенаторы совместно с представителями правительства Луганской Народной Республики и профильными ведомствами обсудили совершенствование процесса организации оформления паспортов граждан РФ в ЛНР и доступность данной процедуры для жителей отдалённых районов. Участники встречи обсудили работу Социального фонда России в ЛНР и фонда «Защитники Отечества», развитие банковской сферы.

«Россияне уже привыкли к тому, что социальную поддержку можно получить буквально в «один клик». Такая же система оказания социальной помощи должна быть выстроена и в новых субъектах. Для этого необходимо, чтобы у человека не возникало трудностей при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации, получении СНИЛСа, полиса ОМС, оформлении медико-социальной экспертизы, получении пособий и выплат. Особенно остро этот вопрос стоит для граждан старшего возраста, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в отдалённые районы ЛНР направят дополнительные выездные бригады для оформления паспортов, проведут мониторинг доступности лекарств», — пояснила Инна Святенко.