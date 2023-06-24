Сергей Степашин сравнил действия ЧВК «Вагнер» с предательством армии Власова в Великой Отечественной

Экс-премьер, бывший глава ФСБ России Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сергей Вадимович, тревожный момент – глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял бунт.

- Я бы сказал так – очень неприятный момент. Я в свои годы первый раз с подобным сталкиваюсь.

- Ну, вы в принципе прошли все путчи, активно участвовали в их подавлении, отрезвлении участников. Я имею в виду попытку переворота от ГКЧП, борьбу с терроризмом в 90-е годы. Как вы оцениваете ситуацию и заявление Верховного Главнокомандующего и президента России?

- Я абсолютно согласен с Владимиром Путиным, что действия ЧВК «Вагнер» - это удар в спину. Не секрет, что президент лично знает главу военной компании Евгения Пригожина, который стал Героем России!

Кстати, я тоже его знаю с 1999 года.

То, что Пригожин делает сейчас, действительно, предательство настоящее. По-другому я это назвать не могу.

Владимир Владимирович сравнил ситуацию с событиями 1917 года. Я понимаю, о чем идет речь – тогда большевики предали и по сути дела развалили армию и мы проиграли Первую мировую войну, точнее, не проиграли, а не стали победителями.

Я же сравнил бы группу Пригожина со Второй ударной армией Власова. Генерал-лейтенант Власов получил от Сталина орден «Боевого Красного Знамени», его готовили к назначению командующим фронтом. Любимчиком генералиссимуса, кстати, был, мало кто об этом знает. И вот что стало с этим Власовым, с его ударной армией… Правда, я задал бы вопрос– как можно было допустить вот это все безобразие?

- Ваш прогноз?

- То, что никакой особой опасности с военной точки зрения «Вагнер» не представляет, для меня очевидно. Но все это очень неприятно. Я представляю, с какой радостью и злорадством сейчас будут вопить о российских противоречиях во Франции, в Германии, в США, я уж не говорю про Украину. Вот это самое, наверное, неприятное и отвратительное.

А с другой стороны, надо делать выводы. В том числе и органам государственной безопасности.

- Какие выводы вы имеете в виду?

- Надо знать, кого мы вооружаем.

- Это каким-то образом повлияет на ход специальной военной операции?

- Мы выдержим, у меня сомнений здесь нет. В самое сложное время враги раскрываются и уходят, остаются те, кто по-настоящему является победителем.