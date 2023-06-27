Мончегорск – для активных туристов

68% прошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения россиян считают, что им было бы интересно посетить арктический город Мончегорск. Его отличают выгодное географическое положение, относительная близость к обеим столицам, горнолыжные курорты, природные заповедники, водопады и озера.

27 июня ВЦИОМ и Агентство развития Мончегорска вместе с экспертами представили результаты исследования, посвященного туристической привлекательности Русского Севера.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ

Внутренний туризм в России набирает обороты. По данным социологической компании, эта тенденция наметилась задолго до пандемии, ограничений авиасообщения и визовых трудностей. Если в 2016 году опытом путешествий по России за последние пять лет могли похвастаться 35%, то в 2018 году — уже 44%. После трехлетнего «туристического затишья» (2019-2021 годы) показатель вырос до 48% в 2022 году — преимущественно за счет тех, кто совершал поездки по стране неоднократно, два раза и более (33%, +5 процентных пункта к 2018 году).

«Возросший интерес к отдыху в России может объясняться как внешними ограничениями и развитием отрасли в целом, так и возвращением на историческую родину региона с высоким рекреационным потенциалом. Впрочем, отождествлять внутренний туризм только с популярными пляжными курортами было бы серьезным упрощением», - отмечается в исследовании.

Одно из наиболее перспективных туристических направлений — Русский Север. Ледяные пустыни Арктики, таинственная культура коренных народов, завораживающие пейзажи и гастрономическое великолепие — далеко не полный список причин выбрать этот маршрут.

В ходе опроса россиянам были озвучены природные достопримечательности Мончегорска (озера Имандра и Лумболка, виды на Хибинские горы) и туристические возможности (яхтинг, рыбалка, катание на снегоходах и др.).

«Две трети россиян сказали, что им было бы интересно посетить Мончегорск, - отметил директор по стратегическим коммуникациям ВЦИОМ Степан Львов. – Одна из главных интриг заключается в том, что высокий интерес к городу обозначают самые молодые россияне: 80% наших сограждан в возрасте до 25 лет. Это огромный потенциал! Эта та аудитория, которая буквально лет через пять ворвется в экономически активную жизнь, будет обладать ресурсами, активно путешествовать и обеспечит взрывной рост посещаемости туристами Мончегорска».

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ, ЖИЗНИ И ТУРИСТОВ

«Сегодня много обсуждается потенциал туризма в арктической зоне, Мурманская область старается его максимально реализовать. По итогам прошлого года мы побили рекорд региона и стали лидерами всей арктической зоны России – 540 тысяч туристов. На 11% больше, чем годом ранее. Ну и, конечно, это преодоление всех порогов, в том числе доковидного 2019 года, причем, с замещением иностранных туристов на туристов из России», - уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отметим, что еще несколько лет назад Мончегорска на туристической карте России не существовало. Город издавна считается мощным промышленным центром. В 2021 году указом президента России Владимира Путина Мончегорску было присвоено звание «Города трудовой доблести». А сейчас он входит в пятерку городов Мурманской области по объему туристического потока!

Чем привлекает путешественников?

Северным сиянием, арктической кухней, озерами, горнолыжными трассами, пешеходными тропами в биосферном заповеднике и гигантским количеством различных спортивных и культурных активностей.

«Важно отметить, что 100% гостей говорят о желании вернуться в Мурманскую область, но и подтверждают их действиями: если раньше приезжали на два – три дня полюбоваться северным сиянием, то сейчас ищут новые поводы не только вернуться, но и продлить свое пребывание в регионе. Для этого мы проводим большую работу по генерации этих поводов. У нас была задача сформировать идеи для путешествия в регион на 365 дней в году. Сейчас замахнулись на то, чтобы этот план расширен на 24 часа в сутки», - сообщил глава Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Значительную роль в развитии Мончегорска играет Кольская горно-металлургическая компания («дочка» Норникеля) - ведущее предприятие города. Бизнес вместе с Агентством развития Мончегорска прикладывает массу усилий для улучшения туристической инфраструктуры города.

«У компании большая социальная программа, которую мы реализуем для развития территорий. Прежде всего инвестируем в создание комфортной городской среды и развитие объектов социальной инфраструктуры, – отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова. – Проводим грантовые конкурсы для поддержки общественных инициатив, организуем акселераторы развития малого и среднего бизнеса… Одно из направлений – развитие туризма. Все это создает новые возможности для проведения досуга и отдыха, формирует новую экономику, повышает инвестиционную и туристическую привлекательности. Нам важно, чтобы город был привлекателен не только для работы, но и для жизни, и для туристов. Именно поэтому во всех городах, где размещаются наши предприятия, созданы институты развития территорий, которые работают над решением этих задач».