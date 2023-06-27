Президент РАН Красников: Эра технологического «супермаркета» прошла, нужны собственные новейшие разработки

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Происходящие события подтвердили: страна должна быть конкурентоспособна и независима в критически важных для ее жизнеобеспечения технологических сферах. Но как спрогнозировать, какие технологии в нынешней быстро меняющейся ситуации окажутся прорывными, а не играть в догонялки — что уже означает проигрыш?

Эти вопросы обсуждались на сессии Петербургского международного экономического форума «Стратегический диалог: технологическое развитие».

-Развитие, основываясь на том, что мы уже сделали, больше не работает. Нам надо придумать какие-то новые, принципиально новые решения, - открыл дискуссию модератор сессии, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Для этого, по его словам, в первую очередь стоит думать не о том, как развивается наука, а о том, какие приоритетные задачи стоят перед обществом и миром, и на какие из них наука может найти лучшие ответы.

-Технологический суверенитет, как я его понимаю, это способность располагать всеми необходимыми технологиями для обеспечения безопасности и конкурентоспособности. Нам нужно принять решение, какими путями и с какими технологиями мы должны этот технологический суверенитет обеспечить, - сообщил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков. - Нам нужно понимать угрозы, нам нужно определить стратегические приоритеты. И когда мы понимаем эти стратегические приоритеты, концентрировать наши ресурсы, которых всегда будет не хватать, в первую очередь на тех приоритетах, которые стоят перед страной.

Как считает Андрей Безруков, прежде всего надо подумать о нашем концептуальном суверенитете — то есть о способности видеть ситуацию собственными глазами, исходя из своих оценок, и на основе собственных, а не чужих концепций. В качестве примера стратегической ошибки, совершенной, полагаясь на «чужие концепции», он привел тот факт, что в электронике «мы пошли по пути IBM вместо того, чтобы думать своими головами и развивать то, что у нас было».

-Нам нужно отказаться от догоняющего развития и уйти в проактивность, - заявил Андрей Безруков.

Как отметил на сессии президент Российской академии наук Геннадий Красников, в России сейчас разрушены технологические цепочки.

-Фундаментальная наука работала в своей области, а главным критерием, по которым оценивались ее результаты, была публикационная активность. Другие отрасли занимались своими опытно-конструкторскими работами и выпускали свою продукцию, зачастую закупая технологии за рубежом, - констатирует академик.

По его метким словам, произошло это потому, что до прошлого года мы жили «как в большом супермаркете».

-Почему у нас такое маленькое финансирование науки? Да потому что это только за счет государства, а бизнес все покупает за рубежом, - говорит Геннадий Красников. - Зачем заниматься разработкой, что- то делать — мы можем все купить. На мой взгляд, сегодня произошло самое главное: все поняли, что нас специально увели от внутреннего взаимодействия. У нас нарушилась кооперация, не были сформированы востребованные научные исследования, которые подхватывались бы дальнейшими разработками и внедрением в бизнес и промышленность. Многие знают, что и где за рубежом делается, но зачастую не знает, что делает соседний институт, соседнее предприятие.

-Когда мы говорим о кооперации, надо понять, какого порядка технологии существуют в соседнем институте или смежных коммерческих структурах. Современные технологии — это очень сложные композиции. И они состоят из вложенных довольно больших и трудоемких эпизодов, которые еще нужно сделать, - добавил директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

По его мнению, нужно пересматривать и критерии оценки того, что достигнуто или достигается в науке, потому что порой эта оценка очень формальная.

-Надо признать, что даже неудачный проект, который приносит новые компетенции, на самом деле является удачным, - считает Вадим Говорун. - Дорогу осилит идущий.