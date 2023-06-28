«В Сибири – жить!»: Почему в малых городах необходимо строить комфортное жилье

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- Да что ты знаешь о наших домах и квартирах?! – в сердцах кинула мне давняя знакомая из Лесосибирска. Татьяна вместе с мужем и двумя детьми-подростками живет в трешке почти в центре этого небольшого города. Работает на одном из предприятий по лесопереработке. Муж – вахтовик. На жизнь хватает. Есть одно «но» - хочется квартиру купить комфортнее, а возможности нет. И дело не в деньгах, а в том, что жилье в Лесосибирске практически не строят. Я пыталась было с ней поспорить – во вторичке, мол, жить тоже ничего. И в ответ получила возмущенную отповедь – дома старые, коммуникации в них тоже, при этом квартплата немалая. Сравнима со столичными центрами.

- Но ведь умеют же в стране комфортные дома строить, так что не нужно вчетвером ютиться на 55 квадратных метрах, где кухня площадью 6,5, - говорит Татьяна.

В этом она безусловно права. Строить в России умеют и делают это опережающими темпами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17,7 млн кв. метров жилья удалось ввести за январь – май 2023 года. Это, по данным Росстата, на 8,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Всего за 2022 год в России было построено 102,7 млн кв. м жилья – это рекордный показатель за всю историю строительного сектора, включая и советский период.

ВЕЗЕТ НЕ ВСЕМ

Все это, конечно, хорошо. Но добиваться таких показателей удается за счет регионов, которые из года в год притягивают россиян своими жилищными предложениями – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Ленинградская и Тюменская области, Республики Татарстан и Башкортостан.

А если мы заглянем за Урал? Тут цифры уже не впечатляют. Например, в Иркутской области и Красноярском крае темпы ввода хоть и выше прошлогодних на 4,0% и 3,8%, соответственно, но по результативности регионы находятся в шестом десятки среди всех российских субъектов, и их рост обеспечен в основном за счет административных центров – Иркутска и Красноярска.

- Тебе из Москвы кажется, что новостройками вся страна уставлена, - продолжает возмущаться Татьяна. – А ты приезжай к нам или в Енисейск, Ачинск, Усть-Илимск. Со времен СССР практически ничего нового не возвели. Ну может быть, только для программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Пора бы уже обратить внимание и на наши малые города.

Пора бы, согласна. Учитывая нынешнюю переориентацию экономики на восток становится логичным как раз начало строительства новых жилых кварталов в небольших сибирских городах, где сконцентрированы стратегически важные объекты российской промышленности.

Так будут выглядеть новые ЖК от Эн+ в Дивногорске. Фото: ООО «Инженерно-Строительная компания»

ИПОТЕКА ЕСТЬ, ДОМОВ НЕТ

Перейдем от эмоций к делу. Необходимостью строительства современных комфортных кварталов в малых жилых городах одними из первых в Сибири озаботилось руководство энерго-металлургического холдинга Эн+.

- Сибирь – это один из опорных пунктов России. Для Сибири образование, прикладная наука и мобильность человеческих и трудовых ресурсов – это основной вопрос. Автомобильные и железные дороги, аэропорты, подходящие для жизни условия – без этого не обойтись, - отметил, выступая на Красноярском экономическом форуме, промышленник и основатель Эн+ Олег Дерипаска. - Нужны серьезные инвестиции. Но тем не менее, это делать нужно.

Здесь важно подчеркнуть, что компания Эн+ уже несколько лет пытается решить проблему создания тех самых «подходящих для жизни условий». Так, например, в 2020 году холдингом была разработана и запущена для сотрудников своих региональных энергетических и металлургических сегментов программа корпоративного ипотечного кредитования. Условия – отличные: первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно, а 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора компенсирует компания. Желающие выстроились в очередь. Еще бы! Ни один банк такого не предложит. Но не тут-то было…

После запуска жилищной программы, обнаружилось, что не во всех сибирских городах у сотрудников компании есть возможность приобрести жилье, удовлетворяющее их потребностям. Причина банальна - нового жилья во многих городах просто нет, поскольку жилой фонд не обновлялся десятилетиями. (Да-да, всё, как и говорила моя знакомая).

ВЫХОД ОДИН – СТРОИТЬ САМИМ

Впрочем, была бы проблема – решение найдется. Вот и в Эн+ оперативно решили строить своими силами новые жилые комплексы со школами, детскими садами, благоустроенными парками и скверами в Шелехове, Тайшете, Ачинске, Саяногорске, Братске и Дивногорске. Проекты комплексов уже разработаны, в большинстве городов получено разрешение на строительство.

- Я сам родом из Иркутска, после окончания энергетического колледжа сразу устроился на Братскую ГЭС, - рассказал мне молодой специалист Константин Слепченко. - Мне нравится Братск, я здесь живу и работаю уже два года, но в городе большая проблема с жильем. У нас не строятся новые дома, а цены на вторичном рынке выше, чем в региональном центре - Иркутске. Поэтому я жду строительства нового жилого комплекса от Эн+, это позволит решить важный для меня жилищный вопрос, ведь я планирую строить семью и оставаться в Братске.

Урбанист, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Вадим Безвербный уверен, строительство современных жилых кварталов в малых сибирских городах – предложение более чем дельное.

- Прежде всего, по той причине, что малые города отличаются масштабным миграционным оттоком по всей стране, - объясняет эксперт. – А так же практически полным отсутствием жилищного строительства. Может быть, за редким исключением. При этом, нельзя игнорировать тот факт, что для определенной (и достаточно внушительной) группы людей жить на малых территориях гораздо комфортнее, нежели в мегаполисах. И мы до конца не понимаем потенциала малых городов в этом направлении. Кроме того, учитывая их отдаленность от центров агломераций стоимость жилья там будет ниже. Но главное не это. Строительство комфортных и современных кварталов даст безусловный толчок для социального и экономического развития территорий.

По словам урбаниста, такое развитие возможно в двух случаях. Первое – если небольшой город расположен примерно в часе езды от регионального центра и его жителям несложно добираться туда на работу. Второе – если в этом городке расположен филиал крупного холдинга, заинтересованного в комфортном проживании для своих сотрудников. И это именно наш случай.

ПОНЯТЬ, ЧЕГО ХОТЯТ

Для начала в Эн+ провели масштабное социологическое исследование среди персонала (а это более 60% всех сотрудников холдинга, работающих в Иркутской области и Красноярском крае), чтобы понять, в каком жилье они хотели бы жить. Была разработана специальная анкета с вопросами, которые позволили определиться с масштабами строительства необходимой жилищной площади, с количеством парковочных мест, размерами спортивных и детских площадок. Здесь же - какая площадь квартир была бы привлекательна, планировка, какие детали стоит учесть при проектировании жилых кварталов.

Директор коммерческого департамента Инженерно-строительного дивизиона Группы Виталий Андреев рассказал, что в итоге первым пожеланием коллектива стали современные планировки, которые бы позволили жить в комфорте семье с одним или двумя детьми и любимым питомцем. На втором месте - возможность обеспечить минимальные затраты на ремонт, а ещё лучше предложить вариант готового дизайн-проекта. На третьем - просьба организовать многофункциональные лобби и удобный доступ в подъезд.

Участники жилищной программы Эн+. Фото: пресс-служба Эн+

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сказано – сделано. Все жилые помещения, в итоге, были спроектированы с обязательным размещением двух санитарных узлов, с электрическими полотенцесушителями, большими кухнями-гостиными (достойный ответ малогабаритным кухням в хрущевках), инженерными выходами под стиральную и посудомоечную машинки, электроплиту, холодильник, вытяжку и кондиционер.

Кроме того, все квартиры будут сдаваться с отделкой. Новоселам будут предложены современные и в то же время универсальные решения: обои под покраску, которые можно перекрашивать до 10 раз, прочная плитка, универсальные натяжные потолки, высококачественный ламинат, эргономичное расположение розеток и выключателей. Выполнение ремонтных работ одним подрядчиком также позволит сотрудникам сэкономить, ведь общая стоимость ремонта будет ниже рыночной. Новоселам останется только получить ключи, приобрести бытовую технику и начать обживаться в новом доме.

Вход в подъезд и коммерческие помещения будет с уровня земли, что существенно упростит доступ молодым семьям с детьми и маломобильным гражданам. Сама подъездная зона будет организована по принципу «сухие ботинки» – это означает, что вход в подъезд будет с подогревом.

Подъездами комфорт в будущих кварталах не ограничится. Придомовая территория – это «двор без машин», парковочные места - под землей. Все дворы будут закрыты, кроме того, дворовые пространства в целях безопасности оборудуются системой видеонаблюдения. Запланированы площадки отдыха для взрослых, детские игровые площадки, зоны воркаута, велодорожки, велопарковки и площадки для выгула домашних животных, дизайнерское озеленение.

Немаловажно добавить, что в тех же Братске и Дивногорске все жилые комплексы строятся с учетом уникальной природы Сибири. Виды на Дивные горы и просторы Енисея или на густые леса Приангарья и Братское море определили архитектуру будущих комплексов. Там сам рельеф создает каскадную застройку, в которой раскрываются природная красота и уникальность сибирских городов.

Пару слов о технологиях. Все дома будут монолитными с увеличенным остеклением за счет алюминиевого профиля. Будет применен так называемый «теплый алюминий», разработанный специалистами Инжинирингового центра Красноярского металлургического завода. Такой профиль окна более устойчив к воздействию ультрафиолета и не пожелтеет, его можно окрасить в любой цвет или нанести узор. К тому же алюминий превосходит пластик или дерево и по прочности, и по теплоизоляционным свойствам.

ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ

Очевидно, что чем больше в регионах и малых городах будет решений, подобных решениям холдинга Эн+, тем интенсивнее будут развиваться вся строительная отрасль. К примеру, в некоммерческой организации «Союзцемент», пытаясь решить проблему сезонности потребления цемента, предлагают стимулирование круглогодичного строительства – в том числе и в Сибири, где разница потребления между зимой и летом самая высокая по стране - в 2,5 - 3 раза.

- В текущем году соотношение потребления «зима» – «лето» бьет исторические рекорды. В мае-июне объемы потребления по отношению к зиме возросли многократно (в некоторых регионах - в 10 раз!), - говорит исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. - Ранее мы неоднократно обращались в Минстрой России с просьбой сформировать прогноз потребления по регионам и федеральным округам с перспективой на 3, 5 и 7 лет. По сути, это должна быть комплексная система прогнозирования потребностей строительной индустрии в цементосодержащих материалах на средне- и долгосрочную перспективу на основе данных от Минстроя России и Минтранса России. В ней необходимо учесть круглогодичные планы по объемам жилищного строительства (многоквартирные дома и индивидуальное жилищное домостроение) в том числе и по программам отдельных компаний и холдингов. Нет никаких технологических препятствий для возведения объектов ни зимой, ни летом.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

- Как только в наших городках начнут строить жилье, спрос на него будет высоким, - говорит мне Татьяна. – Далеко не все стремятся заработать денег и уехать жить в мегаполисы. Да, там есть возможность купить квартиру получше, но нет природы, размеренного темпа жизни, возможности спокойно отпускать ребенка одного в школу или погулять с друзьями. В любом малом городе все на виду и от этого жизнь гораздо спокойнее, чем в мегаполисах. А если в комфорте твоего проживания напрямую заинтересован работодатель, это дает огромную уверенность в завтрашнем дне.