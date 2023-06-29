Накануне отпуска аптечка оказалась просрочена. Неожиданно выручило приложение в смартфоне

На маркетплейсах не только товары повседневного спроса, техника и продукты. Также продают лекарства. Фото: Андрей АБРАМОВ

В домашней аптечке за годы скапливается много некондиции. Сел разбирать. Четыре спрея от насморка разной степени заполненности, пять коробочек активированного угля (хватило бы на добротное барбекю), сиропы от кашля, жаропонижающие порошки и пилюли, зачерствевшие пластыри…

Знакомо?

Стал смотреть сроки. Эта пачка «пропала» полгода назад, сироп вроде ничего, но крышка засахарилась так, что плоскогубцами не откроешь. А эти витамины жена покупала в «скучном» 2019 году и благополучно про них забыла спустя пару таблеток.

Не зря говорят, что домашнюю аптечку нужно перебирать раз в полгода или даже чаще. Совет, конечно, дельный. Только мы из тех ребят, что проводят инвентаризацию спонтанно — как гром грянет. Гром, правда, на этот раз приятный — отпуск. В двухнедельный вояж надо взять хотя бы минимальный набор лекарств.

Вечером с друзьями провели созвон: кто что берет. У тех с аптечкой ровно та же история. До поездки два дня, а закупить надо еще вагон и маленькую тележку — в данном случае лекарств. Лиха беда начало. Подумал — и полез на Ozon. В приложении маркетплейса давно натыкался на категорию «Аптека».

За что сразу хочется поставить ему «лайк»: для удобства пользователей сделали категории лекарств по симптомам. То есть не заумные слова «ингибиторы» или «антигистаминные» (хоть и с медицинской точки зрения так будет верно!), а понятная характеристика — «боль в животе», «от насморка», «при тревоге». По сути, готовый чек-лист, по которому можно пройтись и собрать все нужное.

Разделение по категориям выглядит крайне логично с точки зрения покупателя. Как гласит присказка: «У кого что болит…».

С таким подходом ничего не упустишь. А то если прийти в аптеку, то пока пойдешь по списку «в голове» — что-то да вылетит. К тому же цену на маркетплейсе видно сразу: думаю, людям, которые ведут строгий учет расходов, это будет удобно — узнавать стоимость не по факту у фармацевта.

Весь интерфейс аптечных категорий — такой же, как и на остальном маркетплейсе. Можно искать конкретные лекарства или сортировать по цене, рейтингу, выбирать препараты только конкретных производителей. Отзывы на препараты тоже есть.

Карточки товаров отличаются друг от друга кнопкой. Под одними указано «Забронировать». Для других может быть кнопка «За час» или «Завтра». Я выбираю те, у которых есть обозначение «Забронировать» — тогда их можно забрать в аптеке. Другие способы — это курьерская доставка. В данном случае ее решил не выбирать, так как перед отпуском голова кругом, и если еще согласовывать время визита курьера… Проще было забежать в аптеку самому.

Когда корзина собрана, переходим к бронированию. На виртуальной карте можно выбрать удобную для вас аптеку.

Синими маркерами на карте обозначены аптеки, в которых можно забрать заказ.

При бронировании оплачивать лекарства сразу не нужно. Все расчеты — с фармацевтом в аптеке, когда приходите получать заказ. Все лекарства ждали меня на следующий день. Забежал забрать после работы в пункт «Здравсити». Назвал фармацевту последние четыре цифры номера заказа из приложения и получил свой набор.

Пока суть да дело, понял, что так можно и для близких, которые не слишком дружны с технологиями, лекарства заказывать.

Например, родители моей жены последнее время вынуждены покупать рецептурные глазные капли — после серии операций по коррекции зрения. Препараты востребованные, их быстро разбирают в аптеках — даже при всем обилии таких точек сегодня. В итоге примерно раз в месяц родители обходят три соседних квартала в поисках капель по приемлемой цене. Так что в следующий раз просто закажем нужные для них в аптеку у дома. Думаю, им будет приятно, что дети позаботились. И не придется тратить время на беготню по аптекам.

Тема с дистанционным заказом оказалась удобной. Решил сделать журналистский запрос на маркетплейс, чтобы узнать, как компания видит эту часть своего бизнеса. С учетом кратного роста оборотов виртуальных витрин, кажется, что заказ лекарств в ближайшие годы «откусит» у аптечных сайтов долю клиентов.

Но вот в Ozon так не считают. На запрос редакции компания ответила: она не «отъедает» долю у обычных аптек, а скорее — наоборот, дает дополнительный трафик покупателей партнерам. Тут взаимовыгодное сотрудничество: клиент может что-то еще приобрести себе в аптечном пункте. Маркетплейс отметил, что число заказов в «аптечной» категории последнее время существенно растет.

По продажам сейчас лидирует категория «Лекарственные средства от вредных привычек» — конкретно, товары для отказа от курения. Следом по числу совершенных покупок — средства для лечения дерматологических проблем, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С сентября по март традиционно рост демонстрируют лекарства от гриппа и ОРВИ.

Сейчас заказ лекарств доступен в 78 регионах по стране, в партнерах более 20 000 аптечных пунктов. За качеством препаратов следят так же, как и в аптечных сетях: проверяют фармацевтические лицензии и документы качества на товары у поставщиков.