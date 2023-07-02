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Общество2 июля 2023 12:15

Раскрыта судьба ЧВК «Вагнер» после мятежа, Костомаров восстанавливается после ампутации, популярный подсластитель оказался канцерогеном

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА

1 место. Военкор Дмитрий Стешин: ЧВК «Вагнер» усилит армию Белоруссии (подробнее)

2 место. «Всё из-за денег»: Дмитрий Пучков раскрыл причину военного мятежа Пригожина (подробнее)

3 место. Николай Стариков: Президент Польши не зря напрягся из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию (подробнее)

4 место. Какая судьба ждет русские святыни, от которых начала избавляться Украина (подробнее)

5 место. Как защитить кожу от солнца (подробнее)

6 место. «Хочется бежать и прыгать»: Костомаров рассказал о тренировках после ампутации (подробнее)

7 место. Отразится на кошельках россиян: какие законы вступают в силу 1 июля (подробнее)

8 место. Пьете каждый день: популярный подсластитель газировок аспартам хотят объявить канцерогеном (подробнее)

9 место. Утерла нос хейтерам. Юлия Высоцкая зарабатывает на кулинарии по 160 миллионов рублей в год (подробнее)

10 место. На российском рынке появилась иномарка по цене до миллиона рублей (подробнее)

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