Электросамокаты стали сами "думать" о безопасности

Фото: Олег ЗОЛОТО

3 июля 2023 года в столице стартовал пилотный проект, который призван исключить негативное проявление человеческого фактора на улицах и в парках города. Проще говоря, система не даст чересчур резвым самокатчикам превышать разрешенную скорость. Как известно, новые правила дорожного движения с 1 марта 2023 года ограничили максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч.

Но остановит ли закон лихачей? Пока из статистики МВД видно, что не очень. В 2022 году в стране было зарегистрировано 941 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Большинство инцидентов приходится на Москву.

Электросамокаты создали новую транспортную реальность. Сродни той, с которой человечество столкнулось на заре автомобилизации, когда и водители, и пешеходы подчинялись скорее интуиции, чем правилам дорожного движения. Когда в разных странах звучали призывы убрать "сатанинский транспорт" с улиц городов.

Сейчас всех, кто катит за рулем самоката, мягко говоря, недолюбливают. Даже если они и соблюдают ПДД. Потому что "благодаря" злостным нарушителям и лихачам тень отброшена на все сообщество любителей мобильной электротехники. Как результат, депутаты Госдумы в мае предлагали даже запретить езду на прокатных электросамокатах по пешеходным улицам российских городов.

Не остаются в стороне от проблемы и в других странах. Например, в канадском Торонто электросамокаты официально полностью запрещены. С 1 сентября будет прекращена аренда электрических самокатов в Париже. В Дании, Норвегии и Испании запрещено парковаться в центре. Разумеется, проще запретить, чем искать и внедрять компромиссное решение, которое устроило бы и самокатчиков, и пешеходов, и водителей. В Москве не стали принимать радикальные меры, а предложили оптимальное решение.

- Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геолокационного зонирования совместно с коллегами и АО «ГЛОНАСС». Уверены, что результаты пилотного проекта по использованию «ЭРА-ГЛОНАСС» и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями в ПДД лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина по снижению аварийности в городе, — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас в рамках эксперимента "ЭРА-ГЛОНАСС" охватывает сотни геозон в Москве с различными скоростными режимами. Территории разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями. В зависимости от того, тротуар это, пешеходный переход, парк, или другое место скопления людей, скорость ограничивается 20 км/ч, 15 км/ч, или 10 км/ч. Въезжая в "медленную" зону" самокат сам сбавляет скорость.

- Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС». Эксперимент пройдёт до конца сезона, – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Карта зон может меняться благодаря технологиям, которые использует Москва. Например, запланируют где-то массовое мероприятие - дептранс в считанные минуты создаст временную "медленную зону" на окрестных улицах, после мероприятия - снимет ограничения.

По итогам эксперимента столица может передать свои наработки по снижению аварийности другим городам России.

- Из-за растущей аварийности мы слышим призывы к максимальным ограничениям использования электросамокатов. Такова тенденция во всем мире. Москва же вместе с регулированием электросамокатов решает вопрос безопасности за счет применения современных технических решений: не запрещает, а создает условия, чтобы правила автоматически соблюдали все. «ЭРА-ГЛОНАСС» становится решением самых острых проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности на транспорте, - сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.