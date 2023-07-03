Изменился до неузнаваемости: в сети появились жалкие и пугающие фото Саакашвили

Экс-президент Грузии похудел до неузнаваемости. Фото: REUTERS; globallookpress.com

Радоваться этому кадру не получается. И не надо. Суть изображения похудевшего до неузнаваемости бывшего президента Грузии и губернатора Одессы Михаила Саакашвили, видимо, все же в другом. Пусть каждый поймет ее по-своему. Но если суммировать - в назидании.

В таком виде Саакашвили вышел по видеосвязи из клиники на заседание суда по делу о разгоне протестов в Тбилиси в 2007 году. Тогда он жестоко, до крови, лупил демонстрантов. Через год — гнал танки на Цхинвал. Проиграл выборы из-за чудовищных пыток в тюрьмах. Прятался в США, Европе, осел на Украине. Правил в Одессе, бегал по крышам в Киеве. А сейчас — отбывает срок в Грузии за растрату государственных денег. И пытает себя голодовками.

Из розовощекого любителя власти, женщин, ресторанов и красиво поговорить Михаил Саакашвили превратился в требующего к себе жалости и снисхождения больного арестанта. Похудевшего и состарившегося, кажется, вдвое. На суде он задирал майку и считал свои ребра...

Это уже итог политической и человеческой карьеры? Или еще нет?