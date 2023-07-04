ПСБ провел деловой завтрак на тему инвестиций в будущее

В ходе дискуссии финансисты и эксперты, финансовые советники и менторы представили оценку альтернатив фондовому рынку, рассмотрели вклады, валюты, недвижимость и физическое золото в качестве инвестиционных инструментов. В фокусе дискуссии было долгосрочное планирование и пассивный доход. Эксперты представили позиции по диверсификации портфеля, рассказали об особенностях долгого горизонта планирования, о том, как соблюсти баланс риска, а также об особенностях женского инвестирования.

Вера Подгузова, которая также является координатором проекта Совета Евразийского женского Форума «Женское лидерство в инвестициях», отметила, что начиная с этого года ПСБ для оценки уровня сберегательно-инвестиционной активности населения совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ проводит исследование для оценки уровня развития инвестиционного сектора и представила отдельные результаты, связанные с инвестиционно-сберегательной активностью женщин.

«Женщины чаще ориентированы на сохранение своих сбережений, а в период нестабильности первыми замечают негативные эффекты, например, высокую инфляцию, и переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов. Это очень рациональный сегмент населения, обладающий высоким потенциалом инвестирования, но этот потенциал нужно развивать», - сказала Вера Подгузова.

Так, ПСБ реализует программу по финансовой грамотности, направленную на различные целевые аудитории. Например, проект «Женское лидерство в инвестициях», реализуемый под эгидой Евразийского Женского Форума, направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

Кроме того, банк ежегодно проводит Российский форум по финансовой грамотности «Просто Капитал», на площадке которого обсуждаются вопросы как личных сбережений, так и возможности для запуска и ведения бизнеса.

Среди спикеров, принявших участие в деловом завтраке, были Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, Аркадий Трачук, генеральный директор Гознак, Гузель Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ и другие.