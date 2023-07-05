"Золушки" с трудной судьбой: как сложилась жизнь актрис из популярных телемелодрам нулевых

«Доярка из Хацапетовки». Фото: Кадр из фильма

Слезодавильные истории про Золушек с трудной (а другой у них и не бывает) судьбой всегда бередили трепетные зрительские души. В нулевые наша крепнущая сериальная индустрия поставила подобные истории на поток - некоторые из них стали настоящими хитами, а исполнительницы главных ролей - полноценными звездами. Но не о всех них публика помнит до сих пор...

Евгения Осипова («Доярка из Хацапетовки», 2006)

Роль приехавшей в Москву из Донецкой области простушки Кати Булычевой, что мечтает поступить в институт и стать поваром, но устраивается посудомойкой, в 2006 году сыграла тульская артистка Евгения Осипова. Проект подарил актрисе почти столько же надежд, сколько и ее героине.

- На самом деле эта история сыграла со мной злую шутку, потому что, проснувшись знаменитыми, мы всерьез подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде и что вообще впереди нескучная жизнь, - вспоминала потом Осипова. - Но я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что я универсальный солдат, могу играть и положительные, и отрицательные роли. Были даже проекты, от которых мне приходилось отказываться.

Евгения Осипова.

После серии отказов продюсеры перестали обращать внимания на артистку. Она сыграла относительно заметную роль в «Закрытой школе», а затем получила только эпизоды («Карпов», «Кухня», «Морские дьяволы», «Тайна Лилит» и т. д.). Тем удивительнее было спустя много лет увидеть имя Булычевой в светской хронике. «Звезду «Доярки из Хацапетовки» избил муж собутыльницы» - примерно такие заголовки напомнили об актрисе в 2018 году. Оказалось, Евгения отдыхала с подругой, которую внезапно решил забрать домой муж. Осипова вступилась за приятельницу и «тоже получила несколько ударов от агрессивного мужчины». Никаких судов не последовало: милые бранятся - только тешатся.

У самой Осиповой в личной жизни до недавних пор все было хорошо. Она вышла замуж за оператора Анатолия Симченко, родила ему двоих детей (Максиму - 10 лет, Софии - 8). Но недавно стало известно, что актриса с мужем разошлась и даже стала публиковать загадочные селфи с 18-летним блогером Андреем Карповым, известным в сети как ГликогенТВ. Всерьез эти «отношения» никто, конечно, не воспринял, но очередную порцию хайпа «доярка», которой месяц назад исполнилось 37, все же отхватила.

Марина Казанкова («Хозяйка тайги». 2009)

«Хозяйка тайги». Фото: Кард из фильма

История красавицы Василисы, которая на Крайнем Севере трудится егерем в государственном заповеднике и противостоит разнообразной местной шушере (в том числе и высокопоставленной), растопила народные сердца. Главную героиню сыграла москвичка Марина Казанкова, похожая скорее на модель, нежели на защитницу зайцев и медведей. Выросла Марина максимально далеко от тайги - в Италии, куда переехала с семьей в совсем юном возрасте. Вернувшись на родину, поступила во ВГИК. «Хозяйка тайги» стала самой звездной ролью Марины, хотя в послужном списке артистки есть и «Закрытая школа», и «Триггер», и «Бедная Настя». Интересно, что годы спустя после «Хозяйки тайги» актриса «перешла на сторону врага» и сыграла браконьершу в сериале «Заповедный спецназ». А еще Марина вместе с Юлией Пересильд и другими актрисами пробовалась в «Вызов».

Марина Казанкова.

Вообще складывается впечатление, что актерская карьера - не самоцель для Казанковой. Папа, чемпион России и бронзовый призер ЧМ по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), приучил дочь к экстриму: с малых лет она водила машину, участвовала в Италии в автогонках, сидела за штурвалом вертолета, прыгала с парашютом, а позже сама всерьез увлеклась фридайвингом - стала чемпионкой мира, превзойдя отца (проплыла 152 метра на глубине 15 метров) и не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса. А еще инструктировала мировую поп-звезду Бейонсе для подводных съемок клипа на песню Runnin' (Lose It All).Сейчас 41-летняя актриса счастлива в браке и воспитывает любимую дочь Анжелику, которой в этом году исполняется 14.

Екатерина Порубель («Серафима прекрасная», 2010)

«Серафима прекрасная». Фото: Кадр из фильма

Роль очень сильной, но не очень привлекательной женщины в сериале «Серафима прекрасная» исполнила Екатерина Порубель. За 12 серий габаритная конезаводчица Сима Зорина переживает гибель родителей в ДТП, болезнь ребенка, измену мужа, поджог конюшни и много чего еще.

Несмотря на вроде бы типичную сельскую внешность, Екатерина - москвичка: окончив Щепкинское театральное училище, она поступила в труппу Малого театра, где служит до сих пор.

Екатерина Порубель.

Образ Серафимы, за который артистка получила ТЭФИ, пытались эксплуатировать на ТВ - доверили Екатерине вести шоу «Три богатыря», посвященное личным проблемам одиноких деревенских женщин. Долго в эфире проект не продержался. Однако актриса сильно не расстроилась и продолжила сниматься в кино и сериалах («Черчилль», «Ночные сестры», «Перелетные птицы» и др.). Сейчас Екатерина значительно похудела и растит троих детей - Савву (15 лет), с отцом которого разошлась, еще будучи беременной, а также Лукьяна (11 лет) и Льва (6 лет) от нынешнего мужа, осветителя Анатолия Левенца.

Евгения Лоза («След Саламандры», 2010)

Главная героиня, молодая учительница Вера, отправляется в чужую страну (некий Богустан, хотя это всего лишь название небольшого города в Узбекистане) на поиски без вести пропавших мужа и сына. Наркоторговцы, коварные восточные интриги, бандиты и даже повстанцы - никогда еще счастье не было настолько далеким...

После бенефиса в «Следе Саламандры» эффектная Евгения Лоза (в кадре с партнером по сериалу Фархадом Махмудовым) застолбила за собой образ хрупкой, но сильной героини, столь нужной в мыльных операх («Лжесвидетельница», «Домик у реки», «Восток-Запад» и др.). Артистка лишь раз официально была замужем - за коллегой Антоном Батыревым. Брак продержался менее года, в 2020-м пара оформила развод.

- Не хочу обидеть актеров, но воспринимать их как мужчин не могу, - говорила Лоза. - Мерил Стрип однажды сказала: «Актриса - больше, чем женщина, актер - меньше, чем мужчина». Я с этим согласна!

Ольга Филиппова («Райские яблочки», 2008)

«Райские яблочки». Фото: Кадр из фильма

Джульетту из маленького южного городка Абинск в семейной саге «Райские яблочки» сыграла уроженка Подмосковья Ольга Филиппова. Героиню звали Кармен: сирота, живущая с тетей, вдруг знакомится с красивым студентом МГУ Павлом (Александр Пашков, на фото). Им очень хочется быть вместе, но все на свете против этого. Героев, конечно, ждал хеппи-энд. А вот саму актрису - нет. На момент съемок Ольга жила с Владимиром Вдовиченковым, которому родила дочь Веронику (ей сейчас 18 лет), но после 10 лет гражданского брака Владимир ушел к актрисе Елене Лядовой.

Ольга Филиппова.

Теперь Филиппова не распространяется о своей личной жизни, зато невероятно работоспособна - сыграла более 60 ролей в кино и сериалах («Антиснайпер», «Истребители», «Все как у людей», «Кукольник» и др.). В 46 лет актриса держит себя в прекрасной форме и души не чает в любимой дочери, которой, по ее словам, достался «взрывной папин характер».

Марина Казанкова («Хозяйка тайги». 2009)