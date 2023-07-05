"Золушки" с трудной судьбой: как сложилась жизнь актрис из популярных телемелодрам нулевых

«Доярка из Хацапетовки». Фото: Кадр из фильма
Слезодавильные истории про Золушек с трудной (а другой у них и не бывает) судьбой всегда бередили трепетные зрительские души. В нулевые наша крепнущая сериальная индустрия поставила подобные истории на поток - некоторые из них стали настоящими хитами, а исполнительницы главных ролей - полноценными звездами. Но не о всех них публика помнит до сих пор...
Роль приехавшей в Москву из Донецкой области простушки Кати Булычевой, что мечтает поступить в институт и стать поваром, но устраивается посудомойкой, в 2006 году сыграла тульская артистка Евгения Осипова. Проект подарил актрисе почти столько же надежд, сколько и ее героине.
- На самом деле эта история сыграла со мной злую шутку, потому что, проснувшись знаменитыми, мы всерьез подумали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде и что вообще впереди нескучная жизнь, - вспоминала потом Осипова. - Но я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, но только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что я универсальный солдат, могу играть и положительные, и отрицательные роли. Были даже проекты, от которых мне приходилось отказываться.
Евгения Осипова.
После серии отказов продюсеры перестали обращать внимания на артистку. Она сыграла относительно заметную роль в «Закрытой школе», а затем получила только эпизоды («Карпов», «Кухня», «Морские дьяволы», «Тайна Лилит» и т. д.). Тем удивительнее было спустя много лет увидеть имя Булычевой в светской хронике. «Звезду «Доярки из Хацапетовки» избил муж собутыльницы» - примерно такие заголовки напомнили об актрисе в 2018 году. Оказалось, Евгения отдыхала с подругой, которую внезапно решил забрать домой муж. Осипова вступилась за приятельницу и «тоже получила несколько ударов от агрессивного мужчины». Никаких судов не последовало: милые бранятся - только тешатся.
У самой Осиповой в личной жизни до недавних пор все было хорошо. Она вышла замуж за оператора Анатолия Симченко, родила ему двоих детей (Максиму - 10 лет, Софии - 8). Но недавно стало известно, что актриса с мужем разошлась и даже стала публиковать загадочные селфи с 18-летним блогером Андреем Карповым, известным в сети как ГликогенТВ. Всерьез эти «отношения» никто, конечно, не воспринял, но очередную порцию хайпа «доярка», которой месяц назад исполнилось 37, все же отхватила.
«Хозяйка тайги». Фото: Кард из фильма
История красавицы Василисы, которая на Крайнем Севере трудится егерем в государственном заповеднике и противостоит разнообразной местной шушере (в том числе и высокопоставленной), растопила народные сердца. Главную героиню сыграла москвичка Марина Казанкова, похожая скорее на модель, нежели на защитницу зайцев и медведей. Выросла Марина максимально далеко от тайги - в Италии, куда переехала с семьей в совсем юном возрасте. Вернувшись на родину, поступила во ВГИК. «Хозяйка тайги» стала самой звездной ролью Марины, хотя в послужном списке артистки есть и «Закрытая школа», и «Триггер», и «Бедная Настя». Интересно, что годы спустя после «Хозяйки тайги» актриса «перешла на сторону врага» и сыграла браконьершу в сериале «Заповедный спецназ». А еще Марина вместе с Юлией Пересильд и другими актрисами пробовалась в «Вызов».
Марина Казанкова.
Вообще складывается впечатление, что актерская карьера - не самоцель для Казанковой. Папа, чемпион России и бронзовый призер ЧМ по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), приучил дочь к экстриму: с малых лет она водила машину, участвовала в Италии в автогонках, сидела за штурвалом вертолета, прыгала с парашютом, а позже сама всерьез увлеклась фридайвингом - стала чемпионкой мира, превзойдя отца (проплыла 152 метра на глубине 15 метров) и не раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса. А еще инструктировала мировую поп-звезду Бейонсе для подводных съемок клипа на песню Runnin' (Lose It All).Сейчас 41-летняя актриса счастлива в браке и воспитывает любимую дочь Анжелику, которой в этом году исполняется 14.
«Серафима прекрасная». Фото: Кадр из фильма
Роль очень сильной, но не очень привлекательной женщины в сериале «Серафима прекрасная» исполнила Екатерина Порубель. За 12 серий габаритная конезаводчица Сима Зорина переживает гибель родителей в ДТП, болезнь ребенка, измену мужа, поджог конюшни и много чего еще.
Несмотря на вроде бы типичную сельскую внешность, Екатерина - москвичка: окончив Щепкинское театральное училище, она поступила в труппу Малого театра, где служит до сих пор.
Екатерина Порубель.
Образ Серафимы, за который артистка получила ТЭФИ, пытались эксплуатировать на ТВ - доверили Екатерине вести шоу «Три богатыря», посвященное личным проблемам одиноких деревенских женщин. Долго в эфире проект не продержался. Однако актриса сильно не расстроилась и продолжила сниматься в кино и сериалах («Черчилль», «Ночные сестры», «Перелетные птицы» и др.). Сейчас Екатерина значительно похудела и растит троих детей - Савву (15 лет), с отцом которого разошлась, еще будучи беременной, а также Лукьяна (11 лет) и Льва (6 лет) от нынешнего мужа, осветителя Анатолия Левенца.
Главная героиня, молодая учительница Вера, отправляется в чужую страну (некий Богустан, хотя это всего лишь название небольшого города в Узбекистане) на поиски без вести пропавших мужа и сына. Наркоторговцы, коварные восточные интриги, бандиты и даже повстанцы - никогда еще счастье не было настолько далеким...
После бенефиса в «Следе Саламандры» эффектная Евгения Лоза (в кадре с партнером по сериалу Фархадом Махмудовым) застолбила за собой образ хрупкой, но сильной героини, столь нужной в мыльных операх («Лжесвидетельница», «Домик у реки», «Восток-Запад» и др.). Артистка лишь раз официально была замужем - за коллегой Антоном Батыревым. Брак продержался менее года, в 2020-м пара оформила развод.
- Не хочу обидеть актеров, но воспринимать их как мужчин не могу, - говорила Лоза. - Мерил Стрип однажды сказала: «Актриса - больше, чем женщина, актер - меньше, чем мужчина». Я с этим согласна!
«Райские яблочки». Фото: Кадр из фильма
Джульетту из маленького южного городка Абинск в семейной саге «Райские яблочки» сыграла уроженка Подмосковья Ольга Филиппова. Героиню звали Кармен: сирота, живущая с тетей, вдруг знакомится с красивым студентом МГУ Павлом (Александр Пашков, на фото). Им очень хочется быть вместе, но все на свете против этого. Героев, конечно, ждал хеппи-энд. А вот саму актрису - нет. На момент съемок Ольга жила с Владимиром Вдовиченковым, которому родила дочь Веронику (ей сейчас 18 лет), но после 10 лет гражданского брака Владимир ушел к актрисе Елене Лядовой.
Ольга Филиппова.
Теперь Филиппова не распространяется о своей личной жизни, зато невероятно работоспособна - сыграла более 60 ролей в кино и сериалах («Антиснайпер», «Истребители», «Все как у людей», «Кукольник» и др.). В 46 лет актриса держит себя в прекрасной форме и души не чает в любимой дочери, которой, по ее словам, достался «взрывной папин характер».
Марина Казанкова («Хозяйка тайги». 2009)