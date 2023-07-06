Новоселье после пожара: три семьи в сгоревшей Сосьве получили новые коттеджи

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

Жители поселка Сосьва, что в Свердловской области, снова в топе новостей – на этот раз приятных. Погорельцам начали выдавать ключи от новых домов. Еще в конце апреля, когда огонь уничтожил десятки строений, сосьвинцы с трудом верили, что к холодам смогут снова заехать в свои дома, но реальность превзошла все ожидания. Строители (дома возводит федеральный строительный холдинг «Группа ЛСР») работают с опережением графика.

Наша технология строительства позволяет возводить дома в максимально короткие сроки. И мы просто обязаны помочь пострадавшим при пожаре жителям. Наши ребята работают в Сосьве с утра до позднего вечера, чтобы люди как можно скорее переехали в новые коттеджи, говорит Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» (входит в «Группу ЛСР»).

Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

Все сданные коттеджи – площадью 54 кв. м. Плюсом идет летняя мансарда на втором этаже площадью еще 30 «квадратов». Дома строятся по типовому проекту, разработанному компанией-застройщиком, и передаются жильцам с полной отделкой. Пол покрыт линолеумом, стены – обоями под покраску. В санузлах сантехника, в хозпомещении котел отопления, на кухне электрическая плита. Остается только расставить мебель и накрыть стол, чтобы позвать гостей на новоселье. Кстати, первым поздравить сосьвинцев приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: новоселам он пожелал удачи, а строителей поблагодарил за оперативность.

Пока новоселами стали три семьи, и они с трудом сдерживают слезы. Говорят честно: не верили, что получат ключи так быстро.

У нас нет слов, чтобы выразить всю благодарность, говорят Оксана и Евгений Стариковы, владельцы одного из коттеджей. Нам все нравится, очень комфортный дом: есть и туалет, и ванная, и скважина для воды, и канализация. Да и все так быстро построили мы даже не ожидали, что так может быть.

Оксана и Евгений Стариковы, владельцы одного из коттеджей. Фото предоставлены пресс-службой «Группы ЛСР»

Всего в поселке будет построено 34 новеньких коттеджа. Все они возводятся по сборной технологии, которая действительно очень ускоряет строительство. Готовые железобетонные изделия с собственного завода компании привозятся на стройплощадку, где их остается только установить – то есть дом собирается как конструктор. Есть еще одна немаловажная деталь: плиты и утеплитель сделаны из негорючих материалов, так что никакой пожар этим новым домам не страшен.

На сегодняшний день уже смонтированы коробки 29 домов, на 9 из них ведется монтаж кровель, а на 4 — фасадные работы. Крайний срок сдачи – 1 октября. Коттеджи обещают передавать жителям по мере готовности.