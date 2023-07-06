Что мешает строителям работать круглый год?

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В начале июня стройкомплекс Татарстана столкнулся с дефицитом цемента. Девелоперы региона объявили, что эта проблема может привести к нарушению сроков строительных работ. В министерстве строительства Татарстана отметили, что собственного цемента в республике нет, а проблема возникла с его доставкой, после чего обратились к федеральным властям и железнодорожникам с просьбой урегулировать ситуацию.

Проблема лишь в том, что аналогичная картина наблюдается и в ряде других регионов России. Как ее решить? Эксперты говорят, что властям необходимо системно сокращать сезонные перепады на спрос цемента.

«МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПЕРЕБОИ»

«В начале года мы считали, что снижение потребления цемента в 2023 году в пределах 10% скорее оптимистичный сценарий. Январь и февраль текущего года подтвердили этот прогноз, однако во втором квартале объемы потребления зафиксировали выше, чем в аналогичный период прошлого года», — сообщил исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий.

Эксперт называет несколько причин этого явления. Во-первых, так называемый «эффект низкой базы»: в прошлом году в апреле-июне на фоне начала СВО в стране произошло замедление сезонного спроса на цемент. Вторая причина связана с действиями федерального правительства и региональных администраций, которые объявили о старте ряда строительных проектов, тем самым стимулируя спрос на цемент. Третья причина имеет инерционный характер и связана с беспрецедентно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. По итогам 2022 года торговый баланс России достиг рекордных значений: 308 млрд долларов против 190 млрд годом ранее. Экспорт вырос на 19% до 588 млрд долларов. Да, в 2023 году профицит текущего счета платежного баланса РФ резко снизился, но строительная индустрия очень инерционная отрасль: она позднее других реагирует на кризис, но и восстановление обычно идет медленнее.

«Наибольший спрос на цемент (от 20 до 50% к аналогичному периоду прошлого года) наблюдается в Архангельской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртской, Дагестане и в Ставропольском крае. В этих регионах могут возникнуть временные перебои с поставками цемента в период активного строительства, в первую очередь из-за неритмичной работы железнодорожного транспорта на фоне резкого роста спроса», — уточнил Евгений Высоцкий.

НЕОКУПАЕМЫЙ ПАРК

«У нынешней ситуации с цементом две причины. Первая –сезонный рост пассажирских перевозок по железной дороге и летние путевые работы. С учетом этих факторов оборот вагонов перевозки цемента замедляется, - поделилась своим мнением гендиректор Первого промышленного оператора Полина Щитова, крупнейшего в России собственника хоппер-цементовозов. – Вторая причина - большая сезонность перевозок цемента: соотношение низкого и высокого сезона один к трем. То есть значительная часть специализированных вагонов зимой простаивает, а удовольствие это не дешевое – один хопер-цементовоз стоит 5 миллионов рублей. Цена инновационных вагонов еще выше. Вот и получается, что с учетом сезонного коэффициента неиспользования парк специализированных вагонов практически не окупаем».

«В 2023 году парк вагонов компания увеличила на 10 процентов, а перевозим ровно столько же, как и в прошлом. Все едет дольше, чем положено», — добавляет гендиректор Эй-Си Рейл Алексей Жеребцов, второго по величине собственника парка железнодорожных цементовозов.

У автотранспортников проблем не меньше. Главная – дефицит водителей, подготовленных для работы на цементовозах. Сейчас значительная часть специалистов участвует в СВО и восстановлении новых регионов России.

«У меня простой техники минимальный – всего 5 процентов: машины есть, а за руль посадить некого. Но в других компаниях ситуация гораздо хуже. Я знаю перевозчиков, где простой техники достигает 30 процентов, — отмечает управляющий директор, соучредитель транспортной компании АТЛ Трейд Александр Логвинов.

При этом автомобильную технику для перевозки цемента вынуждены недогружать. Федеральное правительство ограничивает нагрузку 4,5 – 10 тоннами на одну ось. Это сделано для того, чтобы большегрузы не разбивали дороги. Но в итоге складывается парадоксальная картина: в цементовоз, который может везти до 40 тонн, грузят всего 24 тонны, но даже в этом случае транспортная компания не гарантирована от штрафов.

«Мы никогда не допускаем перегруза на машину, но при торможении и ускорении машины цемент в бочке перемещается, он же сыпучий. Нагрузка на ось превысила 10%? Штраф. На днях пришло два новых штрафа по 250 тысяч рублей. Полмиллиона рублей, которые надо отдать из прибыли!» - сообщил Александр Логвинов.

В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ЦЕНА УДВАИВАЕТСЯ

Для наглядности изучим опыт работы холдинга ЦЕМРОС, три завода которого - Мордовцемент, Сенгилеевский цементный завод и Катавский цемент – поставляют цемент в упоминавшийся ранее Татарстан. По данным холдинга, с января по июнь 2023 года компания отгрузила в регион 253,6 тыс. тонн цемента (за аналогичный период прошлого года - 200,6 тыс. тонн).

«С начала мая в Татарстане отмечается повышенный спрос на цемент в связи с высокими темпами строительства, — отметил директор департамент стратегического анализа и маркетинга ЦЕМРОСа Денис Усольцев. - В мае наши предприятия поставил в регион на 73% цемента больше, чем в мае 2022 года. «Строительный бум» привел к повышенной нагрузке на транспортную инфраструктуру и закономерным проблемам с доставкой цемента конечным потребителям».

Проблема с логистикой провоцирует и удорожание цемента: по законам экономики, ажиотажный спрос вызывает рост стоимости товара. Как правило, это связано с действиями посредников-перекупщиков. Например, в Калининграде ЦЕМРОС поставляет 50 кг мешок цемента за 475 рублей, а в торговых сетях он продается за 900 рублей.

«Прирост потребления значительный, производители цемента не всегда готовы к таким колебаниям спроса по объективным причинам. В первую очередь потому, что скачки потребления часто трудно спрогнозировать извне. Цементники планируют текущие и капитальные ремонты основного технологического оборудования на несколько лет вперед!», — добавляет Евгений Высоцкий.

По словам Дениса Усольцева, цементные заводы в России загружены всего на 60% мощности, что исключает дефицит готовой продукции. Однако расконсервация замороженных мощностей требует времени и дорогостоящих ремонтов, которые необходимо заранее планироваться под конкретные заказы со стороны стройкомплекса. Для расширения производства цементным заводам требуется от 12 до 18 месяцев.

Отметим и еще один фактор. Цемент нельзя производить впрок из-за специфики хранения, поэтому неравномерность потребности и резкие скачки спроса сразу сказываются на обеспеченности строителей теми или иными стройматериалами.

«Как показала ситуация в Поволжье, цементные заводы без проблем могут покрыть даже резкое повышение спроса на свою продукцию в размере 30-40%. Но цементникам требуется заранее знать, какие объемы необходимо производить для различных регионов страны. Строители должны научиться прогнозировать свой спрос и своевременно информировать об этом обеспечивающие отрасли», — отмечает исполнительный директор СОЮЗЦЕМЕНТА Дарья Мартынкина.

Проблемы с логистикой в разгар сезона ведут к переносу сроков окончания строительства и удорожают работ. Интересно, что сезонность характерна как для регионов Крайнего Севера, так и южных регионов (включая Кубань и Ставрополье).

СТРОИТЕЛЕЙ ВСЕ УСТРАИВАЕТ?

Эксперты убеждены, что проблема требует решения как на уровне строителей (более равномерное планирование строек), так и на уровне федерального правительства (более жесткая политика в отношении сезонности).

«Во времена СССР, когда цемент действительно был остродефицитным ресурсом, сезонности практически не было. Когда строитель имел возможность получать цемент, тогда он и строил, а производитель строительных материалов на основе цемента, таких как ЖБИ, работал на склад, — вспоминает Евгений Высоцкий. - Есть решения и в части организации логистики, например, создание собственного парка автотранспорта и подвижного состава. Есть решения и в части организации хранения цемента. Практически ежегодно на протяжении 21 века строители в России говорят о проблеме сезонной нехватки и «спекулятивных» цен. Если ситуация не меняется, значит это их устраивает?»

Ситуацию может выправить ускорение оборачиваемости вагонов, в частности маршрутизация отправок, к чему не готовы подавляющее большинство потребителей. Для этого им требуется развивать складскую и транспортную инфраструктуру для формирования запасов и сокращении время оборота вагонов на подъездных путях.

Больше того, улучшение логистики требует государственного внимания: для безусловного покрытия потребностей цемент должен быть переведён в более приоритетную категорию железнодорожных грузов. Также для стабилизации ситуации способствовало бы повышение нормативов нагрузки на ось и отказ от весенних ограничений движения по региональным дорогам в самом начале строительного сезона, что позволит снизить сезонность и летний ажиотаж вокруг цемента.