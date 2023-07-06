Что мешает строителям работать круглый год?

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В начале июня стройкомплекс Татарстана столкнулся с дефицитом цемента. Девелоперы региона объявили, что эта проблема может привести к нарушению сроков строительных работ. В министерстве строительства Татарстана отметили, что собственного цемента в республике нет, а проблема возникла с его доставкой, после чего обратились к федеральным властям и железнодорожникам с просьбой урегулировать ситуацию.
Проблема лишь в том, что аналогичная картина наблюдается и в ряде других регионов России. Как ее решить? Эксперты говорят, что властям необходимо системно сокращать сезонные перепады на спрос цемента.
«В начале года мы считали, что снижение потребления цемента в 2023 году в пределах 10% скорее оптимистичный сценарий. Январь и февраль текущего года подтвердили этот прогноз, однако во втором квартале объемы потребления зафиксировали выше, чем в аналогичный период прошлого года», — сообщил исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий.
Эксперт называет несколько причин этого явления. Во-первых, так называемый «эффект низкой базы»: в прошлом году в апреле-июне на фоне начала СВО в стране произошло замедление сезонного спроса на цемент. Вторая причина связана с действиями федерального правительства и региональных администраций, которые объявили о старте ряда строительных проектов, тем самым стимулируя спрос на цемент. Третья причина имеет инерционный характер и связана с беспрецедентно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. По итогам 2022 года торговый баланс России достиг рекордных значений: 308 млрд долларов против 190 млрд годом ранее. Экспорт вырос на 19% до 588 млрд долларов. Да, в 2023 году профицит текущего счета платежного баланса РФ резко снизился, но строительная индустрия очень инерционная отрасль: она позднее других реагирует на кризис, но и восстановление обычно идет медленнее.
«Наибольший спрос на цемент (от 20 до 50% к аналогичному периоду прошлого года) наблюдается в Архангельской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртской, Дагестане и в Ставропольском крае. В этих регионах могут возникнуть временные перебои с поставками цемента в период активного строительства, в первую очередь из-за неритмичной работы железнодорожного транспорта на фоне резкого роста спроса», — уточнил Евгений Высоцкий.
«У нынешней ситуации с цементом две причины. Первая –сезонный рост пассажирских перевозок по железной дороге и летние путевые работы. С учетом этих факторов оборот вагонов перевозки цемента замедляется, - поделилась своим мнением гендиректор Первого промышленного оператора Полина Щитова, крупнейшего в России собственника хоппер-цементовозов. – Вторая причина - большая сезонность перевозок цемента: соотношение низкого и высокого сезона один к трем. То есть значительная часть специализированных вагонов зимой простаивает, а удовольствие это не дешевое – один хопер-цементовоз стоит 5 миллионов рублей. Цена инновационных вагонов еще выше. Вот и получается, что с учетом сезонного коэффициента неиспользования парк специализированных вагонов практически не окупаем».
«В 2023 году парк вагонов компания увеличила на 10 процентов, а перевозим ровно столько же, как и в прошлом. Все едет дольше, чем положено», — добавляет гендиректор Эй-Си Рейл Алексей Жеребцов, второго по величине собственника парка железнодорожных цементовозов.
У автотранспортников проблем не меньше. Главная – дефицит водителей, подготовленных для работы на цементовозах. Сейчас значительная часть специалистов участвует в СВО и восстановлении новых регионов России.
«У меня простой техники минимальный – всего 5 процентов: машины есть, а за руль посадить некого. Но в других компаниях ситуация гораздо хуже. Я знаю перевозчиков, где простой техники достигает 30 процентов, — отмечает управляющий директор, соучредитель транспортной компании АТЛ Трейд Александр Логвинов.
При этом автомобильную технику для перевозки цемента вынуждены недогружать. Федеральное правительство ограничивает нагрузку 4,5 – 10 тоннами на одну ось. Это сделано для того, чтобы большегрузы не разбивали дороги. Но в итоге складывается парадоксальная картина: в цементовоз, который может везти до 40 тонн, грузят всего 24 тонны, но даже в этом случае транспортная компания не гарантирована от штрафов.
«Мы никогда не допускаем перегруза на машину, но при торможении и ускорении машины цемент в бочке перемещается, он же сыпучий. Нагрузка на ось превысила 10%? Штраф. На днях пришло два новых штрафа по 250 тысяч рублей. Полмиллиона рублей, которые надо отдать из прибыли!» - сообщил Александр Логвинов.
Для наглядности изучим опыт работы холдинга ЦЕМРОС, три завода которого - Мордовцемент, Сенгилеевский цементный завод и Катавский цемент – поставляют цемент в упоминавшийся ранее Татарстан. По данным холдинга, с января по июнь 2023 года компания отгрузила в регион 253,6 тыс. тонн цемента (за аналогичный период прошлого года - 200,6 тыс. тонн).
«С начала мая в Татарстане отмечается повышенный спрос на цемент в связи с высокими темпами строительства, — отметил директор департамент стратегического анализа и маркетинга ЦЕМРОСа Денис Усольцев. - В мае наши предприятия поставил в регион на 73% цемента больше, чем в мае 2022 года. «Строительный бум» привел к повышенной нагрузке на транспортную инфраструктуру и закономерным проблемам с доставкой цемента конечным потребителям».
Проблема с логистикой провоцирует и удорожание цемента: по законам экономики, ажиотажный спрос вызывает рост стоимости товара. Как правило, это связано с действиями посредников-перекупщиков. Например, в Калининграде ЦЕМРОС поставляет 50 кг мешок цемента за 475 рублей, а в торговых сетях он продается за 900 рублей.
«Прирост потребления значительный, производители цемента не всегда готовы к таким колебаниям спроса по объективным причинам. В первую очередь потому, что скачки потребления часто трудно спрогнозировать извне. Цементники планируют текущие и капитальные ремонты основного технологического оборудования на несколько лет вперед!», — добавляет Евгений Высоцкий.
По словам Дениса Усольцева, цементные заводы в России загружены всего на 60% мощности, что исключает дефицит готовой продукции. Однако расконсервация замороженных мощностей требует времени и дорогостоящих ремонтов, которые необходимо заранее планироваться под конкретные заказы со стороны стройкомплекса. Для расширения производства цементным заводам требуется от 12 до 18 месяцев.
Отметим и еще один фактор. Цемент нельзя производить впрок из-за специфики хранения, поэтому неравномерность потребности и резкие скачки спроса сразу сказываются на обеспеченности строителей теми или иными стройматериалами.
«Как показала ситуация в Поволжье, цементные заводы без проблем могут покрыть даже резкое повышение спроса на свою продукцию в размере 30-40%. Но цементникам требуется заранее знать, какие объемы необходимо производить для различных регионов страны. Строители должны научиться прогнозировать свой спрос и своевременно информировать об этом обеспечивающие отрасли», — отмечает исполнительный директор СОЮЗЦЕМЕНТА Дарья Мартынкина.
Проблемы с логистикой в разгар сезона ведут к переносу сроков окончания строительства и удорожают работ. Интересно, что сезонность характерна как для регионов Крайнего Севера, так и южных регионов (включая Кубань и Ставрополье).
Эксперты убеждены, что проблема требует решения как на уровне строителей (более равномерное планирование строек), так и на уровне федерального правительства (более жесткая политика в отношении сезонности).
«Во времена СССР, когда цемент действительно был остродефицитным ресурсом, сезонности практически не было. Когда строитель имел возможность получать цемент, тогда он и строил, а производитель строительных материалов на основе цемента, таких как ЖБИ, работал на склад, — вспоминает Евгений Высоцкий. - Есть решения и в части организации логистики, например, создание собственного парка автотранспорта и подвижного состава. Есть решения и в части организации хранения цемента. Практически ежегодно на протяжении 21 века строители в России говорят о проблеме сезонной нехватки и «спекулятивных» цен. Если ситуация не меняется, значит это их устраивает?»
Ситуацию может выправить ускорение оборачиваемости вагонов, в частности маршрутизация отправок, к чему не готовы подавляющее большинство потребителей. Для этого им требуется развивать складскую и транспортную инфраструктуру для формирования запасов и сокращении время оборота вагонов на подъездных путях.
Больше того, улучшение логистики требует государственного внимания: для безусловного покрытия потребностей цемент должен быть переведён в более приоритетную категорию железнодорожных грузов. Также для стабилизации ситуации способствовало бы повышение нормативов нагрузки на ось и отказ от весенних ограничений движения по региональным дорогам в самом начале строительного сезона, что позволит снизить сезонность и летний ажиотаж вокруг цемента.