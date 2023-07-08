Андрей Мягков отказался от роли в «Большой перемене» и чуть не погиб на съемках «Жестокого романса»

Актер любил писать - как книги, так и картины. Из-под его кисти вышли портреты Олега Ефремова, Галины Волчек и Михаила Горбачева. Фото: Владимир ВЯТКИН/РИА Новости

Мягков с детства мечтал о сцене, но поступил в Ленинградский химико-технологический институт: папа, который сам был ученым, попросил сына получить «нормальную профессию». К счастью, в институте была великолепно организована самодеятельность, можно было ставить спектакли. И они были хороши настолько, что один из преподавателей Школы-студии МХАТ, посмотрев «Лесную охоту» с участием Мягкова, предложил ему ехать в Москву и поступать. Мягков так и сделал, был немедленно принят, и началась его карьера, которая длилась сорок с лишним лет.

«НЕ БЕРИТЕ ЕГО - ОН ЖЕ ПЬЯНЫЙ!»

В кино он влетел стремительно, пулей, в 1965 году. Были в его фильмографии роли неожиданные. Например, Ленин в фильме «Надежда» (который рассказывал главным образом о Крупской). Или Аркадий Гайдар в «Серебряных трубах». Но все это сразу затмил Алеша Карамазов в «Братьях Карамазовых» - последнем фильме Ивана Пырьева. Мягков так точно попал в образ, что потом до конца жизни у него не было никаких проблем с приглашениями на роли.

Свою первую роль в кино 27-летний Андрей исполнил в картине «Похождения зубного врача». Фото: Кадр из фильма

Но он от многого отказывался. Завернул сценарий «Большой перемены» - а ведь режиссеру Алексею Кореневу казался идеальным Нестором Петровичем, он долго его уговаривал, но сдался и пригласил Михаила Кононова. При этом Коренев не обиделся на Мягкова - они продолжали дружить. И именно Наталья Коренева, жена режиссера, предложила Эльдару Рязанову позвать его на роль Лукашина в «Иронии судьбы...». При этом председатель Госкино Филипп Ермаш, посмотрев пробы, заявил: «Эльдар, этого артиста ни в коем случае не бери. Он же пьяным пришел на пробы!» Это была высшая похвала (естественно, Мягков был трезвым, просто очень хорошо сыграл).

Андрей Васильевич стал любимым артистом Рязанова. Режиссер говорил: «Раздеться, забраться в чужую кровать, да еще хамить при этом хозяйке - нетрудно. А вот быть при этом очаровательным, забавным и вызывать зрительскую любовь, пожалуй, далеко не всякому по плечу».

С женой, актрисой Анастасией Вознесенской, Мягков сыграл в «Гараже» и в мелодраме «Вы мне писали...». Фото: Кадр из фильма

«ДЯДЯ СТАЛ ЛЫСЫЙ»

Ну а на съемках «Жестокого романса» при работе над эпизодом, где Карандышев на лодке добирается до «Ласточки», чуть не случилась трагедия. «И когда он отгребает от берега, мимо его лодки, чтобы подчеркнуть время действия, эпоху, проплывает колесный буксир «Самара», - вспоминал Рязанов. - Мягкову было сказано, чтобы он греб поближе к буксиру... Никто не подозревал, что огромные, трехметровые в длину, чугунные лопасти пароходного колеса образуют недалеко от себя сильное течение, нечто вроде водяного смерча-воронки... Буквально в течение двух секунд лодка с Андреем исчезла под лопастями колеса... Капитан скомандовал: «Стоп машина», но было уже поздно.... На поверхности воды никого и ничего не было. Мы застыли в шоке... Наконец через несколько секунд (минут, часов?) всплыли на поверхность раздробленные доски - то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб... Жуткая пауза повисла над Волгой. И вдруг из глубины всплыл Андрей. Он отфыркался и поплыл к берегу. Это было истинное чудо!..

Съемки этого эпизода «Жестокого романса» чуть не привели к гибели артиста. Фото: Кадр из фильма

Когда голова Андрея появилась из водоворота, какой-то мальчик на берегу вдруг закричал: «Смотри, а дядя-то стал лысый!» Где-то там, в глубине, вода смыла с головы парик…»

Сам Мягков вспоминал в интервью, как доехал до гостиницы и тут ему по межгороду позвонила жена, актриса Анастасия Вознесенская: «Что случилось, у тебя кровь на руке!» Как она ее увидела за сотни километров, осталось загадкой…

На пробах к «Иронии судьбы...» он невероятно убедительно изобразил пьяного. Фото: Кадр из фильма

К сожалению, Женя Лукашин и Новосельцев затмили большую часть мягковской фильмографии - а это десятки ролей. При этом от многих картин он по-прежнему отказывался. Например, его отношения с Рязановым ухудшились после того, как он отказался сниматься в его «Тихих омутах». Особенно часто он отказывался в девяностые и нулевые: жаловался на то, что и на экране, и в театре - сплошная пошлость. Еле-еле его уговорили сняться в продолжении «Иронии судьбы...», потом он сыграл председателя КГБ Крючкова в сериале «Туман рассеивается». И все. Последние десять лет жизни на экране не появлялся,да и со сцены ушел. Писал картины и книги (Мягков был автором детективных романов, объединенных в серию «Сивый мерин»). Вроде бы не скучал и не страдал. А скончался в феврале 2021-го. В последнем интервью рассказывал о жене, с которой прожил 56 лет душа в душу. Анастасия Вознесенская пережила его всего на год…