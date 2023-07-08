Юлия Ковальчук родила дочь в 40 лет

Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Теперь нас четверо. С Божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках. Понадобилось время, чтобы осознать масштаб счастья и поделиться этой новостью» - написала в соцсетях 40-летняя певица Юлия Ковальчук. И снабдила это сообщение фотографией: маленькие детские ножки, зажатые в маминых руках.

Напомним, Юлия в этом году отметит десятилетие со дня свадьбы с певцом Алексеем Чумаковым. Супруги уже воспитывают дочь Амелию, родившуюся в октябре 2017 года. Причем живут они по принципу «счастье любит тишину»: принципиально не делятся фотографиями старшей дочери в соцсетях, как и подробностями ее жизни. Вот и на этот раз не известно ничего, кроме пола новорожденного ребенка. Вес, рост, наконец, имя — все эти подробности хранятся за семью печатями.

В последнее время нередко звучали разговоры о том, что Ковальчук и Чумаков разводятся. Однако сами супруги их опровергали. И сейчас предъявили самое убедительное доказательство того, что у них в семье все в порядке.