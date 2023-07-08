Ксения Алферова и Егор Бероев высказались о верности

В день Петра и Февронии популярные актеры открыли фестиваль «В кругу семьи» Фото: Павел САДКОВ

Красавица Ксения Алферова вместе с вечно строгим супругом Егором Бероевым, вышла на красную дорожку фестиваля в Ярославле, вызвав бурю восторга у сотен зрителей. Ксения и Егор стали гостями традиционного (он проводится уже в восемнадцатый раз!) кинофорума «В кругу семьи» и даже отчасти его символами. У них, что нетипично для актерского мира, крепкая семья, и они совершенно искренне говорили и о любви, и о верности.

Ксения Алферова. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Международный фестиваль (а в программе ленты не только из России, но и из Италии, Индии, Мексики, Беларуси, Ирана, Узбекистана и Казахстана), как видно из названия, посвящен семейным ценностям. И атмосфера в ярославском концертном зале «Миллениум» оказалась соответствующей. Все улыбались и всячески высказывали свое расположение. Семейные блогеры (их по традиции награждают специальными призами) снимали и комментировали каждый свой шаг.

- Все эти люди - блогеры? - удивился ребенок красивой пары инфлюенсеров, увидев огромный заполненный зал.

- Нет, это жители, население, - объяснили родители.

- Не блогеры? Круто!

Алика Смехова. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Звезды кино радостно обнимались и даже фотографировались вместе. Ксения Алферова настояла на совместном фото с председателем жюри фестиваля великим Станиславом Любшиным и не менее великим художественным руководителем программы Федором Добронравовым. 90-летний Любшин мгновенно приосанился: «Секунду! Надо поправить прическу!».

Станислав Любшин. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Мало того, что (как пишут в соцсетях) легендарность фото зашкаливала, так еще и в качестве фотографа выступила Алика Смехова.

- Ноги не отрежь! - предупредила Алферова.

- Будешь вредничать - маме скажу! - отшутилась Алика, намекая на знаменитую маму Ксении - Ирину Алферову.

Федора Добронравова зрители фестиваля никуда не пропускали без фото. Актер терпеливо улыбался, никому не отказывал, и в очередной раз подтвердил звание народного любимца.

Ольга Кабо. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Конечно, очень важно, чтобы появлялись фильмы, которые можно смотреть всей семьей, - сказал «Комсомолке» Федор Викторович. - Те же «Сваты» были сделаны с любовью, поэтому, как мне кажется, они многим нравятся. Будет ли продолжение? Не знаю, пока все очень туманно и непонятно. Мы-то, с другими актерами, были бы не против….

По красной дорожке прошлись и звезда самого семейного фильма про вампиров средней полосы Артем Ткаченко, и герой «Физрука» Владимир Сычев, и прекрасная Ольга Кабо, Андрей Чадов с супругой Анастасией, и многие другие.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Станислав Любшин (незаметно спрятав тросточку за спину) со свойственным ему обаянием, сказал:

- Чем старше становишься, тем больше у тебя оптимизма.

Ну а президент фестиваля Александр Ковтунец поблагодарил всех гостей и отметил, что главная задача форума сделать так, чтобы как можно больше семей каждый день отправились в кино. И зал был с ним согласен.