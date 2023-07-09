Война НАТО против России начнется с атаки на Калининградскую область

Попытка стран НАТО атаковать Калининград может стать началом большой войны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО, который уже объявлен «историческим». Главной темой на нем будет Украина. Но с учетом того, что лидеров военного блока Запада принимает Литва, нет сомнений, что станут обсуждать и «проблему» Калининграда. Почему Запад так озабочен существованием российского эксклава, что он может в этой связи предпринять и как нам на это реагировать - в этих вопросах «КП» помог разобраться политолог, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

- Вокруг Калининграда идет постоянная концентрация сил НАТО, зачем это делается и к чему может привести?

- После вступления Финляндии в НАТО, а затем, вероятно, все-таки и Швеции, военно-географическое окружение Калининградской области будет завершено. 15 тысяч квадратных километров – полощадь Калининградской области, - безусловно, трудно обороняемая территория. Даже если на два ваших танка у противника приходится один. Здесь нет географической глубины обороны.

Как это можно парировать? Только тактическим ядерным оружием. Есть ли оно в Калининградской области, нет ли – мы не знаем. Но то, что оно уже есть в Республике Беларусь, это факт. Нападение на Калининградскую область может быть осуществлено, скорее всего, с пониманием того, что дальше последует глобальный конфликт. Или, по крайней мере, региональный конфликт, в котором определенные круги в Польше и Прибалтике, прежде всего в Литве, заинтересованы.

Последние события, в том числе связанные с одной ЧВК, свидетельствуют: предположения вильнюсских и варшавских политиков о том, что Республика Беларусь окажется в стороне, скажем прямо, не подтвердились. Это создает у наших соседей четкое понимание того, что их действия против Калининградской области могут быть прочитаны, и это уже понятно, как возможное вступление в конфликт российских или белорусских войск с территории Беларуси. Дальше начнет работать знаменитый принцип домино, о котором все сотрудники оперативных отделов генштабов знают: тронули какую-то деревеньку в Калининградской или Брестской области, а закончилось все глобальной мировой катастрофой.

- Понимают ли это наши оппоненты?

- Рискну предположить, что все-таки да. Если я правильно помню, серьезных провокаций против Калининградской области пока не было. Полеты разведывательной авиации, попытки приближения к территориальным водам и воздушному пространству – это все есть. Но чтобы в наглую пролететь над базой флота – такого не припоминаю. Не потому, что они такие миролюбивые, нет. Просто они прекрасно понимают степень ответственности за вероятные нарушения.

- Тем не менее ситуация вокруг Калининграда нагнетается, последний пример - объявленные планы размещения четырех тысяч солдат бундесвера в Литве.

- Больше беспокоит новая польская моторизованная дивизия, чем четыре тысячи немцев. Немцы в прошлом воевать умели, но здесь будет определенная проблема. Дисциплина, присяга – все это здорово. Но как объяснить немцам, зачем им нужно умирать, если Литва или Польша устроят провокацию против Калининграда, я не знаю.

- На уровне доктринальных документов тема Калининграда у Запада прописана?

- Все документы, связанные с военным конфликтом с Россией, предусматривают ликвидацию Калининградского эксклава в первую очередь. Условно говоря, прежде чем думать про Петербург и Москву, задача ставится – обеспечить непрепятствие со стороны Калининграда.

- Тема Сувалкского коридора возникает исключительно как пугалка-страшилка, которая помогает натовцам обосновать озабоченность и наличие угрозы? Или военные этот фактор учитывают?

- Я заканчивал географический факультет, а не Академию Генштаба. Но там преподавал нам капитан первого ранга Павел Григорьевич Сутягин, военный разведчик. Среди тех ветеранов было не очень принято рассказывать о том, что они делали в годы войны, но он касался таких вещей, которые связаны с нашим предметом. Он говорил, что можно пробить коридор к какому-то стратегически важному объекту, но потом возникают две проблемы, вместо одной: удерживать сам объект и удерживать коридор. Поскольку он участвовал в оборонительных и наступательных операциях, связанных с Норвегией на Северном флоте, то знал, о чем говорил. Применительно к Калининграду, думаю, ответ понятен. Коридор не дает ничего. Тут уже надо или всю Прибалтику брать, или как-то парировать угрозу непосредственно с территории Калининградской области.

- Если пробивается коридор, то для того, чтобы блокировать Прибалтику…

- Тогда возникает вопрос, если брать Прибалтику, то зачем таким экзотическим способом? Через этот коридор все равно достаточное количество вооруженных сил, техники быстро не привезти. А порты Прибалтики по нашей военно-стратегической игре, в которую мы с вами играем, не взяты. В чем смысл? Мы хотим отрезать подвоз к Риге натовской техники, но у нас в центре Риги Рижский порт. То есть натовские танки могут выгружаться прямо к президентскому дворцу.

И самое главное, самое важное, чем надо закончить. Нас пытаются провоцировать на военный конфликт в этом регионе. А вот как раз его нам надо избежать. Нам хотят растянуть фронт на Прибалтику. А нам это зачем? Зачем это им – понятно. Их задача – втянуть нас в трудный конфликт, расширить фронт до образца 1942, 1943 или даже 1944 года. Если мы эффективно и красиво добьемся победы на Украине, русофобские режимы в Прибалтике не то чтобы сразу станут не русофобскими, но они стремительно цивилизуются: раз русские с Украиной справились, тогда, может, нам чуть потише, чуть помягче, чуть поаккуратнее, чуть поулыбчивее с ними быть?

- Сами литовцы практически не скрывают своих территориальных претензий к Калининградскому краю.

- Но у них есть определенная проблема: претензии на Калининград имеет как Литва, так и Польша. Я думаю, что в Берлине есть внимательные люди, которые очень удивляются этим претензиям.

- Может ли «калининградская проблема» сдетонировать в ближайшее время?

- Я не предполагаю сознательно спланированного НАТО военного конфликта в этом регионе. Я исхожу из того, что может быть эксцесс исполнителя. Пилот не туда залетел, артиллерист не туда выстрелил. А глубина – 15 тысяч квадратных километров. Это в Сибири проще: туда бахнул, где-то упало, и непонятно, что дальше.

- То есть здесь цена любой ошибки может быть фатальной?

- Конечно.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Возможные варианты развития конфликта с Западом

По просьбе «КП» политолог Александр Носович назвал возможные варианты развития конфликта с Западом из-за Калининградской области

Первый вариант

- Первый сценарий - самый очевидный и самый вероятный - новая блокада калининградского транзита. Про него и так некорректно говорить, что он сейчас идет свободно, но те капли, которые просачиваются через Литву, по волюнтаристским решениям Вильнюса могут быть прекращены. Речь идет о грузовом транзите и, самое главное, о пассажирском. У нас до сих пор достаточно большие группы населения ездят в «большую Россию», как называют свою страну калининградцы, и из нее домой по железной дороге. Тут возможность устроить провокацию у Литвы и Брюсселя есть всегда. Достаточно открыть санкционные пакеты ЕС, ткнуть в любой пункт, сказать, что он распространяется на калининградский транзит. Это вполне возможно, что грубо нарушит соглашения между Евросоюзом и Россией, на основании которых Литву 20 лет назад взяли в ЕС.

Второй вариант

Второй сценарий, вероятность которого тоже все время возрастает, это военная случайность или военная провокация во время военных учений НАТО. Учитывая то, с какой скоростью растут натовские контингенты вокруг Калининградской области, вероятность такого столкновения и провокации становится все выше. Просто в силу того, что при таком сосредоточении войск по обе стороны границы на маленьком пространстве более чем адекватно исходить из того, что между ними происходит соприкосновение. А учения НАТО идут в Прибалтике одно за другим. Какая-нибудь польская ракета вполне может залететь на юг области. И после этого начнутся игрища насчет того, случайно она туда залетела или не случайно. Мало кто сейчас в России обращает внимание, но в Польше ведь уже несколько месяцев продолжается сериал с ракетой, которую нашли в районе Быдгоща, это практически российско-польская граница. Ракета, судя по всему, отлетела в результате каких-то польских учений. Сейчас специально созданная поляками комиссия установила, что эта ракета российская, что она, скорее всего, попала в Польшу с территории Калининградской области, эта ракета могла кого-нибудь убить. Никаких выводов из этого пока не делается, но этот сериал продолжается.

Поляки и в меньшей степени литовцы могут заявить о какой-то враждебной атаке со стороны Калининграда. В лице каких-нибудь военных или парамилитарных группировок. И потом доказывай, что никакого вторжения не было.

Третий вариант

Третий сценарий – самый радикальный, который тоже озвучивался еще в прошлом году официальной Эстонией в лице ее министра иностранных дел - о перекрытии для России Финского залива. Тогда эстонский МИД публично заявило, что в результате вступления в НАТО Финляндии у Хельсинки и Таллина появятся американские HIMARS, и тогда они могут блокировать российские корабли, не давая им выходить из Финского залива в открытое море. Это блокада одновременно и Петербурга, и Калининграда. Такой самый радикальный вариант развития событий не исключен. И это уже напрямую - casus belli. Попытка превратить Балтийское море в «море НАТО», как они говорили, ведет только к одному – к открытому столкновению.