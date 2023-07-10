А нам играть охота!

Веселая интересная игра на свежем воздухе придется по вкусу ребятне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для детей поездка на дачу сродни каторге - помогать заставляют и скучно. Все развлечения - в родимом гаджете, а если интернет не ловит, так и вовсе день проходит зря. А как насчет семейных игр, которые никогда не стареют и не требуют финансовых затрат? Если родители сами не будут лениться и организуют взрослых и детей, наверняка веселая интересная игра придется по вкусу всей компании.

Шишки в дело

Если рядом есть лес, считайте, что инвентарем для игр вы обеспечены. Можно устроить турнир по метанию... шишек. Сначала собираем их (уже отличная физкультура), а затем обозначаем цель - это могут быть выкопанные на расстоянии ямки или нарисованные на дорожке круги. А можно просто кидать в корзинку или пытаться сбить ими пластиковую бутылку, установленную на пенек или бочку. Победителю - почетное право первому попробовать шашлык.

Подбери рифму

Можно играть небольшим составом и в солидной компании. Правила простые: играющие садятся в круг. Один из участников бросает кому-либо мяч (можно заменить на игрушку) и одновременно произносит какое-нибудь слово. Тот, которому мяч брошен, должен поймать его и ответить в рифму. После чего он, в свою очередь, бросает мяч следующему и задает другое слово. Можно заранее продумать сложные задачки, например, со словами «окунь» или «аист», или дать задание игрокам продумать рифму к одному слову, но без повторов.

Перевертыши

Всем участникам раздаются записочки, в которых зашифрованы известные всем русские народные пословицы. Требуется отгадать, что это за пословицы.

Например:

1. Леди вышла из фаэтона, лошади побежали быстрее. Ответ: Баба с воза - кобыле легче.

2. Первый из них всегда обречен. Ответ: Первый блин всегда комом.

3. Без старания нет награды. Ответ: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

4. Чувства неподвластны разуму. Ответ: Любовь зла - полюбишь и козла.

5. Будней-то пять, а выходных - два. Ответ: Делу - время, потехе - час.

По такому же принципу можно придумывать самим.

Перекинемся в картишки

Отбросим панические возгласы про приучение детей к азартным играм. Детские психологи подтвердят, что обычная игра в дурака развивает внимание, логику и стратегическое мышление. А если разложить всю колоду в шесть рядов рубашкой вверх, то можно сыграть в мемори - открывать поочередно карты, закрывать их, а потом по памяти убирать карты одной масти.

Если родители сами не будут лениться и организуют взрослых и детей, наверняка веселая интересная игра придется по вкусу всей компании. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поиски клада

По словам детского психолога, эта игра не только стимулирует детей двигаться, но и развивает пространственное мышление, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Но здесь нужно подготовиться заранее. Вместе с детьми взрослые могут составить подробный план местности вокруг дачи или дома. Записки взрослые прячут в соответствующем месте с сообщением, где найти следующую. Причем располагать записки надо так, чтобы детской команде приходилось бегать каждый раз в разные части дачи и вокруг нее. Записок может быть примерно 5 - 7. Последняя указывает на местонахождение самого «клада». Им может быть, например, торт или пирог с указанием «Прийти в дом, пить чай всей дружной командой». Напоите их чаем, выслушайте все эмоции, порадуйтесь вместе с кладоискателями!

ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ

«Взрослые, вспомните молодость»

Елена Василенко, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ЮУрГГПУ:

- Родители сами должны показывать пример активного образа жизни, вместе с детьми планировать и совершать походы, путешествия, экскурсии. Это должен быть общий мир активного отдыха, с активными планами и идеями по интересному проведению времени. Пространство вокруг дачи можно исходить и обследовать всем вместе. Если вы не любите походы, можно привлечь детей к рыбалке, ходить с ними по грибы, кататься вместе на самокатах или велосипедах, купаться.

А еще есть много замечательных игр, которые десятилетиями передавались от одного поколения детей к другому, а сейчас практически исчезают. Подойдут игры в разведчиков, со строительством шалашей и секретных штабов. Папы и дедушки, вспомните, как строится штаб, шалаш и научите современных детей! Пусть две команды спрячут свои донесения в секретных местах и попытаются обнаружить тайник соперников, получив обрывки шифровки. Организуйте им это в первый раз, а потом у них и самих получится.

С этими играми произойдет самое важное: появятся в дачном поселке друзья - детское сообщество, которое вскоре избавит взрослых от необходимости придумывать им игры, дети и сами справятся…

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Верю - не верю

Игра на эрудицию и логику. Задача участников ответить «да» или «нет». Наборов с готовыми вопросами много в интернете, но можно придумать и самим.

Несколько примеров:

Верите ли вы, что...

Самая большая планета - Сатурн (нет, Юпитер).

Мойву эскимосы сушат и едят вместо хлеба (да).

Орган вкуса у бабочки находится на лапках (да).

Самая толстая кожа - у слона (нет, у бегемота).

Пчела имеет 5 глаз (да).

Пауки питаются собственной паутиной (да).

Лошади могут не ложиться в течение двух месяцев (да).

Большие черепахи плачут (да, на берегу черепахи действительно роняют слезы, видимо, они избавляются от песчинок, попавших в глаза).

Верблюды хранят запас воды в своих горбах (нет, их горбы наполнены салом, за счет которого верблюды живут в отсутствие пищи).

На территории России расположен город Яя (да, в Сибири).

Грибы достаточно сильны, чтобы пробиться сквозь дорожное покрытие (да, некоторые грибы (чернильный гриб) могут пробиться сквозь асфальт).

Волки воют на луну от одиночества (нет, волки предупреждают воем других волков, чтобы они покинули их территорию).

На зебрах водятся полосатые блохи (нет, блохи не маскируются).

Кобра танцует под звуки музыки факира (нет, кобра не слышит, она готовится к атаке, следуя движениям дудочки).

За каждый правильный ответ участник получает спичку. У кого окажется больше спичек, тот и победил.