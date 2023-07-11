Врачи сохранили девочке руку после нападения льва: На спасение ушло более 10 лет

12 лет назад в зоопарке Тамбова произошло страшное ЧП: лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. От лап, когтей и зубов животного она получила ужасные травмы, пострадали левое плечо, надплечие и трахея. В тяжелом состоянии через три дня ее доставили в столичную клинику – Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 12 дней шла борьба за жизнь ребенка. А когда ее удалось отстоять, стало понятно, что и руку сохранить врачам тоже удалось. Но для ее полного восстановления потребуется еще много усилий.

Два года специалисты отделения травматологии и ортопедии РДКБ восстанавливали костную структуру, сращивали поврежденные участки. Все это время малышка не могла пользоваться рукой. Но когда работа травматологов была закончена, наступил следующий этап: реконструктивно-пластический.

«Все восстановленные участки были покрыты рубцами, из-за них девочка не могла отвести руку, поднять ее выше 90 градусов, — рассказала Ольга Макарова, врач отделения реконструктивно-пластической хирургии. — Поэтому мы занимались восстановлением этой функции и проводили дополнительные виды терапии, разрабатывали сустав».

Врач отделения реконструктивно-пластической хирургии Ольга Макарова.

Для этого необходимо было поэтапное восстановление тканей. На первом этапе формировались лоскуты из сохранившихся тканей. Ткани под рубцами на ее руке практически отсутствовали: не сохранилось ни подкожно-жирового слоя, ни мышц. Поэтому врачи «создали» их заново, чтобы девочка смогла полноценно пользоваться рукой.

«Технология заключается в том, что пациенту на здоровых участках под кожу вводят экспандер — силиконовый баллон, который постепенно раскачивается и растягивает кожу. Так образуется её избыток, и его перемещают на пораженные участки, что позволяет восстановить необходимые ткани. Площадь реконструированного участка у девочки в области плечевого сустава составила 30 на 20 сантиметров», — пояснил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, к.м.н. Антон Геннадиевич Нарбутов.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, к.м.н. Антон Геннадиевич Нарбутов.

Операция сложная, поэтому за год можно сделать только одну. За эти годы врачи РДКБ провели 11 оперативных вмешательств. Параллельно шла работа по реабилитации, чтобы у поврежденной конечности востановились все функции. «Сейчас хирургический этап лечения закончен. Девочке еще предстоит пройти курс лазерной терапии, чтобы удалить наиболее крупные и заметные рубцы», — отметила Ольга Макарова.

Никаких ограничений врачи не накладывают: пациентка может вести активную жизнь и даже полноценно заниматься спортом.