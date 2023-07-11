Земля превратится в выжженную пустыню: суперкомпьютер предрек климатическую катастрофу через пять лет

Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле через пять лет Фото: Shutterstock

Только что вышел шокирующий прогноз международной команды исследователей. Ученые загрузили суперкомпьютер массой данных, чтобы понять, как меняется климат, и что может сделать человек. Анализ показал неожиданно катастрофичную картину: всего через 5 лет с вероятностью 70% планетарные температуры вырастут на 1,5 градуса. Считается, что после этого наступает коллапс, и к 2100 году Земля превращается в выжженную пустыню. Но не все так просто. И вообще исследование не о том.

ДЕНЬГИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Вообще-то эта «команда исследователей» не собиралась делать климатические прогнозы. Цель штудий – более чем утилитарна. Предприниматели не хотят вкладываться в «зеленые» технологии, с этого и начинается статья. И бизнесменов можно понять. Сами технологии невероятно дороги. Государства не так чтобы стимулируют тех, кто провел техническое перевооружение и больше не выбрасывает углекислый газ в атмосферу Земли-матери. С другой стороны, климат на все наши попытки реагирует причудливо, а чаще никак. Навесили всюду солнечных панелей, ветряков наставили, а толку примерно ноль, потепление как шло, так и идет. Поэтому предприниматели, на словах поддерживая «зеленый курс», понемногу возвращаются к старой доброй нефти, а то и углю.

Ученые решили посмотреть сразу на несколько вещей:

- что будет, если ничего не делать;

- что будет, если что-то делать (и что именно);

- какая технология в самом деле воздействует на климат, а какая так, фуфлотаблетка;

- и дать конкретные рекомендации предпринимателям: сюда трать, сюда не трать.

Надо отдать математикам должное: они взяли тысячи параметров, большинство из которых не изучены вообще. Чтобы совладать с этим массивом данных, они применили суперкомпьютер и метод Монте-Карло. Последний не имеет отношения к рулетке… хотя нет, имеет. Машина проигрывает все варианты в случайном порядке. Да, ты не получишь на выходе точного значения. Зато получишь вероятность. Если машина что-то видит с вероятностью 90%, сами понимаете, так и будет.

СТРАННОСТИ НЕ ЗАСТАВИЛИ СЕБЯ ЖДАТЬ

Перво-наперво ученые делают вывод, который – просто острый нож иным западным политикам, разыгрывающим климатическую карту со страстию невероятной: климат не «нажми на кнопку, получишь результат». Ты думаешь, что делаешь климату хорошо, а ему только хуже. И наоборот. Соответственно, все призывы, которые вы наверняка слышали с трибун международных институтов («если вы не сделаете того-то, то к 2050 году будет то-то») в основном фантазии. «Уровень ложной точности оценок температуры до одной десятой градуса Цельсия через 80 лет поразителен. Комплексная система энергия-климат-экономика сложна и неопределенна», говорится в статье. Если перевести дипломатическое «уровень ложной точности» на наш с вами язык, то лучшим синонимом будет слово «брехня». Все, что обещают в ангажированных СМИ и с трибун – просто фантазии.

Другой вывод, который бьет в самое сердце сторонников «быстрых, решительных действий»: нет такой технологии, которая позволила бы гарантированно изменить климат и избежать глобального потепления. Так, ни солнечные панели, ни ветряки сами по себе ничего не дадут. Какой-то эффект видно, только если применять комплекс технологий, но разумно, в правильном сочетании.

Почему так? Казалось бы: а давайте всю планету переведем на энергию Солнца. Не будет выбросов, вот и… Самое очевидное: солнечные панели тоже надо изготавливать, и это грязная технология, но дело даже не в этом. Снижается надежность энергоснабжения. Солнце то есть, то нет. Вам говорят, что спасут какие-то аккумуляторы и другие устройства, но в реальности все это на стадии тестов и теорий. Таким образом, целые территории погружаются в энергетический хаос, и у народа вообще не дрогнет рука нарубить дров и затопить печь. Вот тебе и Солнце.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ

Лучше всего, утверждают авторы исследования, – водородная энергетика в сочетании с другими способами как вспомогательными. Кстати, ядерное топливо (не дает выбросов) в их числе и рассматривается математиками как вполне себе решение. При этом радикальные климатические активисты, как вы знаете, выступают против мирного атома.

Есть другие комплексы технологий, но более слабые. Например, хваленое биотопливо (что-то о нем в последнее время забыли) может выстрелить в паре с ветром и Солнцем, и так далее.

Что самое неприятное, но об этом в исследовании говорится, как о должном. Бедные страны будут сокращать выбросы за счет сворачивания промышленности. Это уже происходит. В мире кризис. В результате высвободится квота, то есть право гадить природе-Матери. Эту квоту возьмут развитые страны, и будут сжигать нефть и уголь, чтобы добиться экономического роста. И это нормально, полагают авторы!

Лично для меня тут вообще ничего нового. Вся борьба за экологию в верхах – это не про «давайте делать меньше выбросов», а про «ты будешь гадить меньше, а я больше, но враг природы все равно ты, потому что у меня шумные политики и экоактивисты».

Предполагается, что, поддержав рост экономики, развитые страны используют деньги на чистые решения. То есть, как в блатной песне, наворую, стану богатым, и буду соблюдать законы. Нет! Так это не работает. Развитые страны будут (и так уже есть) все сильнее выкручивать руки бедным странам, и все активнее поддерживать «возрастающие потребности» своего населения.

Что ж, уровень развития цивилизации сейчас таков, что с вероятностью в 70 процентов, как уже говорилось в начале, всего через пять лет температура поднимется на пресловутые 1,5 градуса. Будь готовое «зеленое» решение, конечно, капиталисты бы выставили его на щит, да и перешли на него. Но его просто нет.

Однако здесь – очень важная оговорка. А вот эти 1,5 градуса, это в самом деле так страшно? Ведь это опять одни вероятности и «ложная точность». И авторы статьи, к их чести, не дают однозначного ответа. Может, да, может, нет.

Выводы из этой, в самом деле, потрясающей статьи, лично у меня такие:

- Земля продолжит греться. Никто пока не знает, насколько это страшно;

- Хваленые «зеленые технологии» пока очень в зачаточном состоянии, и разговоры о них – чистый пиар;

- Богатые страны будут богатеть, бедные беднеть, и никто не знает, к чему это приведет глобально;

- Несмотря на наши потуги, природа развивается по своей траектории, повлиять на которую мы пока не в состоянии.