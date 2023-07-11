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Наука11 июля 2023 11:40

Земля превратится в выжженную пустыню: суперкомпьютер предрек климатическую катастрофу через пять лет

Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле через пять лет
Алексей МОРОЗОВ
Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле через пять лет

Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле через пять лет

Фото: Shutterstock

Только что вышел шокирующий прогноз международной команды исследователей. Ученые загрузили суперкомпьютер массой данных, чтобы понять, как меняется климат, и что может сделать человек. Анализ показал неожиданно катастрофичную картину: всего через 5 лет с вероятностью 70% планетарные температуры вырастут на 1,5 градуса. Считается, что после этого наступает коллапс, и к 2100 году Земля превращается в выжженную пустыню. Но не все так просто. И вообще исследование не о том.

ДЕНЬГИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Вообще-то эта «команда исследователей» не собиралась делать климатические прогнозы. Цель штудий – более чем утилитарна. Предприниматели не хотят вкладываться в «зеленые» технологии, с этого и начинается статья. И бизнесменов можно понять. Сами технологии невероятно дороги. Государства не так чтобы стимулируют тех, кто провел техническое перевооружение и больше не выбрасывает углекислый газ в атмосферу Земли-матери. С другой стороны, климат на все наши попытки реагирует причудливо, а чаще никак. Навесили всюду солнечных панелей, ветряков наставили, а толку примерно ноль, потепление как шло, так и идет. Поэтому предприниматели, на словах поддерживая «зеленый курс», понемногу возвращаются к старой доброй нефти, а то и углю.

Ученые решили посмотреть сразу на несколько вещей:

- что будет, если ничего не делать;

- что будет, если что-то делать (и что именно);

- какая технология в самом деле воздействует на климат, а какая так, фуфлотаблетка;

- и дать конкретные рекомендации предпринимателям: сюда трать, сюда не трать.

Надо отдать математикам должное: они взяли тысячи параметров, большинство из которых не изучены вообще. Чтобы совладать с этим массивом данных, они применили суперкомпьютер и метод Монте-Карло. Последний не имеет отношения к рулетке… хотя нет, имеет. Машина проигрывает все варианты в случайном порядке. Да, ты не получишь на выходе точного значения. Зато получишь вероятность. Если машина что-то видит с вероятностью 90%, сами понимаете, так и будет.

СТРАННОСТИ НЕ ЗАСТАВИЛИ СЕБЯ ЖДАТЬ

Перво-наперво ученые делают вывод, который – просто острый нож иным западным политикам, разыгрывающим климатическую карту со страстию невероятной: климат не «нажми на кнопку, получишь результат». Ты думаешь, что делаешь климату хорошо, а ему только хуже. И наоборот. Соответственно, все призывы, которые вы наверняка слышали с трибун международных институтов («если вы не сделаете того-то, то к 2050 году будет то-то») в основном фантазии. «Уровень ложной точности оценок температуры до одной десятой градуса Цельсия через 80 лет поразителен. Комплексная система энергия-климат-экономика сложна и неопределенна», говорится в статье. Если перевести дипломатическое «уровень ложной точности» на наш с вами язык, то лучшим синонимом будет слово «брехня». Все, что обещают в ангажированных СМИ и с трибун – просто фантазии.

Другой вывод, который бьет в самое сердце сторонников «быстрых, решительных действий»: нет такой технологии, которая позволила бы гарантированно изменить климат и избежать глобального потепления. Так, ни солнечные панели, ни ветряки сами по себе ничего не дадут. Какой-то эффект видно, только если применять комплекс технологий, но разумно, в правильном сочетании.

Почему так? Казалось бы: а давайте всю планету переведем на энергию Солнца. Не будет выбросов, вот и… Самое очевидное: солнечные панели тоже надо изготавливать, и это грязная технология, но дело даже не в этом. Снижается надежность энергоснабжения. Солнце то есть, то нет. Вам говорят, что спасут какие-то аккумуляторы и другие устройства, но в реальности все это на стадии тестов и теорий. Таким образом, целые территории погружаются в энергетический хаос, и у народа вообще не дрогнет рука нарубить дров и затопить печь. Вот тебе и Солнце.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ

Лучше всего, утверждают авторы исследования, – водородная энергетика в сочетании с другими способами как вспомогательными. Кстати, ядерное топливо (не дает выбросов) в их числе и рассматривается математиками как вполне себе решение. При этом радикальные климатические активисты, как вы знаете, выступают против мирного атома.

Есть другие комплексы технологий, но более слабые. Например, хваленое биотопливо (что-то о нем в последнее время забыли) может выстрелить в паре с ветром и Солнцем, и так далее.

Что самое неприятное, но об этом в исследовании говорится, как о должном. Бедные страны будут сокращать выбросы за счет сворачивания промышленности. Это уже происходит. В мире кризис. В результате высвободится квота, то есть право гадить природе-Матери. Эту квоту возьмут развитые страны, и будут сжигать нефть и уголь, чтобы добиться экономического роста. И это нормально, полагают авторы!

Лично для меня тут вообще ничего нового. Вся борьба за экологию в верхах – это не про «давайте делать меньше выбросов», а про «ты будешь гадить меньше, а я больше, но враг природы все равно ты, потому что у меня шумные политики и экоактивисты».

Предполагается, что, поддержав рост экономики, развитые страны используют деньги на чистые решения. То есть, как в блатной песне, наворую, стану богатым, и буду соблюдать законы. Нет! Так это не работает. Развитые страны будут (и так уже есть) все сильнее выкручивать руки бедным странам, и все активнее поддерживать «возрастающие потребности» своего населения.

Что ж, уровень развития цивилизации сейчас таков, что с вероятностью в 70 процентов, как уже говорилось в начале, всего через пять лет температура поднимется на пресловутые 1,5 градуса. Будь готовое «зеленое» решение, конечно, капиталисты бы выставили его на щит, да и перешли на него. Но его просто нет.

Однако здесь – очень важная оговорка. А вот эти 1,5 градуса, это в самом деле так страшно? Ведь это опять одни вероятности и «ложная точность». И авторы статьи, к их чести, не дают однозначного ответа. Может, да, может, нет.

Выводы из этой, в самом деле, потрясающей статьи, лично у меня такие:

- Земля продолжит греться. Никто пока не знает, насколько это страшно;

- Хваленые «зеленые технологии» пока очень в зачаточном состоянии, и разговоры о них – чистый пиар;

- Богатые страны будут богатеть, бедные беднеть, и никто не знает, к чему это приведет глобально;

- Несмотря на наши потуги, природа развивается по своей траектории, повлиять на которую мы пока не в состоянии.

Наука: Клуб любознательных