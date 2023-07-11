Психологов нужно больше, и психологов – разных

Фото: Александра Филатова

Раньше жили как-то без психологов, и мир не перевернулся! Эта точка зрения по-прежнему распространена, хотя с каждым годом и находит все меньше сторонников. Ведь в современном мире, в условиях мощного информационного давления, меняющегося технологического уклада роль профессиональных психологов становится все очевидней.

Детям они помогают адаптироваться к самостоятельной жизни, определиться с профессиональным призванием, побороть страхи. Взрослым – выбраться из житейского тупика, преодолеть последствия психологической травмы. Например, в 2022 году в ходе социологического исследования выяснилось, что в психологической помощи нуждаются 15% россиян. Не случайно с 1 июля 2023 Минздрав распорядился обеспечить в поликлиниках прием специалистами-психологами граждан, в том числе и детей.

Психологи востребованы в разных сферах человеческой деятельности – спорте и юриспруденции, рекламе и производстве. Во многом от них зависит, как и какими темпами будет развиваться экономика. Ведь мы живем в эру технологий, инновационной продукции, в которой растет доля интеллектуальной добавленной стоимости. А значит, человеческий капитал становится важнейшим фактором конкурентной борьбы. Именно психологи помогают бизнесу раскрыть и развить кадровый потенциал буквально во всех сферах экономики.

Как сказал на круглом столе заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Асмолов, психология пришла в мир бизнеса, и эти миры теперь перестали быть параллельными.

- Психология везде, а особенно в образовании и медицине, становится человековедением, практической сферой жизни, которая помогает взращивать культуру общества и решать огромное количество проблем, - подчеркнул Александр Асмолов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что лидерство в технологической гонке, в реализации социальных программ зависит от качества стандартов подготовки профессиональных психологов и грамотно выстроенного образовательного процесса.

Подготовкой психологов занимаются около 120 вузов в более чем 70 городах, при этом на всю страну, по данным 2021-22 учебного года – только 2,5 тысячи бюджетных мест на обучение этой специальности. О таком разрыве между растущей востребованностью в психологах и возможностями высшего образования рассказал первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов, подчеркнув, что разрыв компенсируется увеличением доли небюджетных мест. Но есть и другие проблемы.

- Преподавательские и материально-технические ресурсы распределены между вузами неравномерно. И поэтому нашему профессиональному сообществу надо объединить усилия в плане подготовки специалистов, мы должны помогать друг другу в этой деятельности, - сказал Александр Демидов.

Фото: Александра Филатова

Руководитель проекта Национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс" Алексей Чаплыгин представил исследование, которое «Интерфакс» проводил среди российских вузов по направлению «Психология». Этот рейтинг экспериментальный, составлялся экспертами впервые.

Алексей Чаплыгин отметил, что за последние 10 лет отмечается резкий всплеск интереса к образовательным программам по психологии, поэтому очень важно определить те вузы, которые демонстрируют в этой области высокие достижения и предлагают действительно качественное образование для студентов.

Для составления рейтинга вузы оценили по многим параметрам – от среднего балла ЕГЭ у абитуриентов, до качества преподавательского состава, разнообразия образовательных программ по направлению «Психология», просветительской деятельности сотрудников, программы развития и успешности выпускников.

- Этот методический подход позволил нам составить экспериментальный рейтинг, в который вошли ведущие государственные и региональные вузы, а также несколько негосударственных вузов, в том числе Московский университет психоанализа. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, но планируем дальше развивать прямые связи с университетами, чтобы подсвечивать качество их образовательных программ для абитуриентов и их родителей, - сообщил Алексей Чаплыгин.

А многие вузы в свою очередь готовы к взаимодействию. Например, в комментарии «КП» Александр Демидов пояснил, что объединение усилий позволит вузам более активно использовать современные технологии обучения. Например, в этой сфере у Московского института психоанализа накоплен большой опыт: он уже 12 лет реализует программы высшего образования с использованием дистанционных технологий.

- Мы можем делиться своими опытом, интеллектуальными и технологическими ресурсами. И у каждого вуза, который участвует сегодня в круглом столе, тоже есть сильные стороны. Нам важно взаимодействовать, обсуждать новые нормы подготовки, ее качество. В этом смысле вопрос психологического образования тесно связан и с формированием психологического сообщества профессионалов-психологов. Я думаю, что локомотивом такого объединения могло бы стать Российское психологическое общество. С одной стороны, оно связано с практикой, с другой стороны – включено в академический мир, - подчеркнул Александр Демидов.