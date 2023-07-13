"Король комедии" Михаил Пуговкин едва не лишился ноги на фронте и спас мать из лагерей письмом к Сталину

Роль Яшки-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке» (1967) была небольшой, но очень яркой. Фото: Кадр из фильма

Михаил Иванович сыграл более чем в сотне фильмов. Роли ему доставались в основном второго плана, но зато какие колоритные! Яшка-артиллерист («Свадьба в Малиновке»), режиссер Якин («Иван Васильевич меняет профессию»), завмаг Горбушкин («Не может быть!»), отец Федор («12 стульев»)...

На склоне лет на кинофестивале в Адлере коллеги короновали «дядю Мишу». Натурально водрузили на голову корону, присвоив титул «Короля комедии». Короля он и вправду сыграл. В «Бременских музыкантах» Александра Абдулова. А царя - даже дважды. В картинах Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, вода и... медные трубы».

«Не лицо, а целая кинобудка»

Он родился в глухом Чухломском районе Костромской губернии. Поскребыш, последний ребенок многодетной семьи. И первый парень на деревне Рамешки. Развлекал земляков шутками-прибаутками, строил рожи, зажигательно отплясывал на свадьбах... Играл в школьных спектаклях.

Мише было 13, когда мать серьезно заболела. Спасти ее могла лишь операция в Москве, и семья перебралась в столицу. Приютила их сестра матери. Из-за тесноты Миша спал под батареей отопления.

Операция прошла успешно. Пуговкины остались в столице. Подросток, приписав пару лет, устроился учеником электромонтера на тормозной завод имени Кагановича. После смены, чумазый, спешил на репетиции в драмкружкок в ДК Каляева. Когда занемог исполнитель главной роли в пьесе Островского «Свои люди - сочтемся», Мише поручили его заменить. Временно. Так он за одну ночь выучил не только свою роль, но и всю пьесу! И два года блистал в самодеятельном спектакле.

Здесь его приметил заслуженный деятель искусств РСФСР Федор Каверин, руководитель Московского драматического театра. Пригласил на профессиональную сцену. Отец был категорически против. На заводе Мише платили 450 рублей. Театральная ставка - 75 руб. С голоду помрет артист! Но мать поддержала сына: «Иди, раз душа просит. Только с таким лицом разве берут в артисты?»

Вот и режиссер Григорий Рошаль шутил: «У тебя, Миша, не лицо, а целая кинобудка». Он предложил молодому актеру эпизодическую роль купеческого сына Степаши в фильме «Дело Артамоновых» по роману Горького.

На съемки Михаил пришел в... галошах. Все смеялись. Но, присмотревшись к «чавокающему» Пуговкину, Михаил Державин-старший, игравший главную роль, сказал сыну, будущему артисту Михаилу Державину: «Знаешь, этот парень будет знаменитым и любимым. Может, он будет ходить в галошах всю жизнь, но знаменитым он будет». Угадал!

22 июня 1941 года снимали свадьбу. Столы ломятся, все пляшут, поют. Вдруг съемки прервали, артистов срочно вызвали в кабинет директора студии. Молотов по радио объявлял, что началась война.

Спустя две недели Пуговкин, завершив-таки съемки, приписал себе год и добровольцем ушел на фронт. Служил в разведке. В августе 42-го был ранен в ногу под Ворошиловградом (ныне Луганск). Началась гангрена. В полевом госпитале решили: «Ампутация». Боец умолял главного хирурга: «Доктор, отрежьте что хотите, но сохраните ногу, мне иначе нельзя. Я ведь в мирной жизни артист!»

Тот услышал солдата. Началось лечение, долгое, мучительное. Но ампутации солдат избежал.

Домой артист пришел с тросточкой. И с ходу получил в Московском драматическом театре (ныне - Театр имени Вл. Маяковского) главную роль в пьесе «Москвичка». Сюжет: парень возвращается домой с фронта. А любимая девушка дает ему отлуп. Мол, душа у тебя, Петька, благородная, но лицо неказистое.

Вообще-то роль уже репетировал актер с аристократической внешностью. Его гримировали под курносого. Начальство постановило: «Зачем из красивого артиста делать Квазимодо? Есть же Пуговкин, его и гримировать не надо!» Спектакль имел успех.

Актера не сразу утвердили на роль режиссера Якина в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: мол, режиссеры - люди интеллигентные, лица у них не такие… Фото: Кадр из фильма

Три класса сельской школы

Осенью 1943 года в Москве открылась Школа-студия МХАТ. Легендарный актер, режиссер Иван Москвин, одним из первых получивший при Сталине звание народного артиста СССР, набирал курс. Представляете? Война, а в столице решили обучать на актеров! Пуговкин отправился в приемную комиссию. Открыл дверь и, по его признанию, очумел. За столом - сплошь народные артисты: Качалов, Грибов, Прудкин, Хмелев, Тарасова. Отдал документы. Тут пришел черед Москвина «очуметь». Оказалось, Пуговкин окончил всего три класса сельской школы. Неужели конец мечте?

Михаилу предложили что-нибудь прочесть. Он выдал басню «Кот и повар». Комиссия заулыбалась.

Москвин попросил почитать еще. «Я лирику знаю. Пушкина! «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...» На словах: «Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!» - комиссия чуть не померла со смеху.

Выйдя за дверь, Михаил ругал себя: «Ну, куда ты со своей физиономией лезешь читать Пушкина?» Но его приняли. Вопрос с тремя классами сельской школы Москвин замял, заявив начальству, что аттестат об образовании Пуговкин потерял на фронте.

Увы, святая ложь не помогла. Спустя год Михаила отчислили. Не сдал зачеты по марксизму, истории и... французскому. Ну, не аристократ!

Гениальный гонец

В комедию наш герой впервые попал в 1943 году. Да в какую! «Свадьба» по Чехову стала классикой. Здесь засветились легенды советского экрана: Фаина Раневская, Вера Марецкая, Зоя Федорова, Михаил Яншин, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Алексей Грибов, Осип Абдулов. Правда, роль Мише досталась бессловесная. Зато он лихо плясал на этой свадьбе. Однажды оператор даже прервал съемку, заметив кровь на штанине актера. От напряжения открылась рана. Вызвали медиков. Рану обработали, перебинтовали, и Пуговкин, сцепив зубы, еще более азартно доиграл сцену.

Как-то зимней ночью его подозвал Яншин: «Миша, вот тебе портфель, ночной пропуск по Москве, моя шуба, давай беги в буфет ВТО, он до трех ночи работает». Набрал актер полный портфель водки, принес коллегам «для сугреву». И потом еще не раз 20-летнего парня гоняли за водкой. «Слушай, Пуговкин, не знаю, каким ты станешь артистом, но гонец ты уже гениальный!» - похвалил Мишу Яншин.

Пуговкин считал, что именно «Свадьба» помогла его становлению как актера. Он же не только за водкой бегал для великих мастеров - учился у них. Подсматривал, подслушивал, как они общаются, репетируют, готовятся к съемке.

Спас мать из лагеря

Случилась в ту пору в жизни будущего «короля комедии» трагическая история. Мать в войну жарила пирожки в кондитерском цехе. Возвращаясь с работы, тайком выносила в фартуке пирожок. Всего один! На нем, пропитанном маслом, дома варила суп на 13 женщин, детей и Михаила.

Донос. Тюрьма. Лагерь на Вятке.

«Я никогда не писал и не пишу никаких просьб и жалоб, а за маму написал Сталину, - вспоминал народный артист. - Откуда у меня нашлись слова, не знаю, ведь в это время уже погибли мои два старших брата на фронте, отец еще воевал. Сам я был тяжело ранен и списан с фронта, а кормить моих двоюродных сестер и старых тетушек надо было. Это все я написал. И через неделю неожиданно приходит домой мама. Ей так и сказали: «Вас освобождаем по письму сына».

Был еще один эпизод в жизни Пуговкина, связанный со Сталиным. В 1943 году в фильме «Фельдмаршал Кутузов» он играл молодого солдата Федю, умирающего на Бородинском поле. Тот со слезами просил старичка солдатика: «Семен, отпиши в деревню Липки, что под Рязанью, матушке моей, что сын ее Федор Петров не Богу душу отдал, а живот свой положил за Отечество».

Первым зрителем был Сталин. Вождь сказал кинорежиссеру Петрову: «Эпизод умирающего молодого солдата Феди будет вызывать у народа сострадание. А сейчас время трудное. Не надо это показывать». Монолог Пуговкина вырезали. Осталась только сцена, как старик держит его за руку...

Михаил горько плакал от несправедливости. Уже не киношными, настоящими слезами.

Михаил Пуговкин и Вячеслав Тихонов (справа) в фильме «Майские звезды» (1959). Военную форму Пуговкин носил не только в кино: на фронте он получил ранение и едва не лишился ноги. Фото: Кадр из фильма

Вытащил Высоцкого из кутузки

Первую свою главную кинороль «король эпизода» получил в комедии Дормана «Штрафной удар» (1963). Начальника-пройдохи Кукушкина, который под видом колхозников повез на областную олимпиаду команду профессиональных спортсменов. Между прочим, на Кукушкина пробовался и корифей кино Михаил Жаров. Но Дорман выбрал Пуговкина. Успех!

Владимир Высоцкий играл в комедии гимнаста. Как-то он с другими молодыми артистами за пьяную драку загремел на 15 суток в кутузку. Съемки срываются. Режиссер звонит Пуговкину домой: «Миша, надо выручать шайку».

«Я поехал в милицию, у меня уже был какой-то авторитет. И их отпускали из кутузки до пяти вечера. Потом обратно. Пять суток они там отсидели. Потом вышли. Высоцкий сказал мне: «Спасибо, дядь Миш!»

Любимец Гайдая

На следующий год Леонид Гайдай предложил Пуговкину сыграть хулигана Федю в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Он прошел пробы. Но руководитель студии Иван Пырьев воспротивился: «Для этой роли такая бандитская физиономия, как у Пуговкина, не годится!» В итоге Федю сыграл колоритный Алексей Смирнов, а Пуговкин - прораба.

На прораба, кстати, пробовался и Высоцкий. Но не устроил Гайдая: «Этот персонаж, несмотря на эпизодичность, достаточно сложен. Надо было сыграть демагога, этакого закостенелого дурака. Пуговкин - актер опытный, в дальнейшем сумел это сделать, а у Владимира не получалось так, как требовалось по замыслу».

С «Операции «Ы» и началась дружба режиссера и актера. Следом Гайдай снял Пуговкина в пяти своих комедиях подряд: «Не может быть!», «За спичками», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82».

В «Иване Васильевиче...» предложил роль Якина. Ведущие режиссеры «Мосфильма» были против. Довод железобетонный: физиономия Пуговкина не интеллигентная, не соответствует облику кинорежиссера. На худсовете Григорий Чухрай заявил коллегам: «Я знаю, что вы все о себе думаете хорошо. Я с вами не согласен. И Пуговкин вам это докажет».

И он доказал, блистательно сыграв Якина.

Перед съемками «12 стульев» Михаил Иванович попросил благословения у матери, очень набожной женщины: «Мам, Гайдай предлагает мне отца Федора сыграть». - «А что он там делает?» - «За бриллиантами гоняется». -«А Бога он не касается?» - «Нет». - «Тогда играй спокойно. Боженька простит».

В комедии «Спортлото-82» Пуговкин получил главную роль - спекулянта Сан Саныча Мурашко. В первый же съемочный день в Алуште случилась беда. Актер решил попить чай в гостинице, неловко повернулся и обварился кипятком. Загремел в больницу. Вся группа в простое без главного героя. Спустя неделю Пуговкин попросил Гайдая заменить его. «Ничего, посидит группа, - ответил режиссер. - Я заменять вас не хочу. И уже вижу, как вы играете».

Спустя 25 дней забинтованный Пуговкин поехал на съемку.

После «Спортлото-82» творческие пути-дороги актера и режиссера разошлись. По инициативе Пуговкина. «Вы на меня не сердитесь, Леонид Иович, - сказал он Гайдаю, - но я уже в таком возрасте, что мне не хочется прыгать, скакать, чтобы на меня что-то падало. Пора переходить в иное качество».

Позже он жалел о своем решении. И называл шесть гайдаевских фильмов золотой страницей своей биографии.

Скончался Михаил Пуговкин 25 июля 2008 года. Ему было 85. Народного артиста похоронили на Ваганьковском.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Три раза в загс

Ирина Лаврова помогала артисту устраивать творческие встречи со зрителями и… стала его третьей женой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В молодости цыганка сказала Пуговкину: «Ты будешь женат три раза». «Не надо, - ответил он. - Лучше скажи, сколько тебе добавить, только не ври».

Цыганка оказалась права.

В Школе-студии МХАТ Михаил влюбился в однокурсницу Надежду Надеждину (псевдоним, настоящая фамилия - Ленина). Когда в загсе Михаила спросили, не возьмет ли он фамилию супруги, тот рассмеялся: «Ну какой из меня Ленин с такой физиономией?» Свадьбу отгуляли вдвоем в общежитии, сварив горшок фасолевого супа. Родилась дочь Елена. Спустя 12 лет супруги расстались. «У отца были серьезные проблемы с алкоголем, плюс к этому он очень ревновал маму, - вспоминала дочь. - Отец больше киноактер, а мама - театральная актриса. Поэтому они постоянно были в разъездах, а это семью не скрепляет».

Вторая супруга Пуговкина Александра Лукьянченко, эстрадная певица, оказалась на 11 лет старше. Когда они встретились, у нее были две взрослые, замужние дочери, а муж аккомпанировал ей на концертах. «Сначала, чтобы его не огорчать, мы встречались тайно, а затем наши отношения переросли в большую взаимную любовь», - вспоминал Пуговкин.

Александра Николаевна оставила сцену, ушла от мужа. Поставив крест на своей карьере певицы, она посвятила себя мужу. Стала его менеджером, устраивала гастроли, выступления. Пуговкин начал элегантно одеваться, говорил, что всем в своей жизни обязан Лукьянченко, которая спасла его от алкоголя и помогла построить карьеру. Когда в 1988 году он стал народным артистом СССР, Лукьянченко сказала, что ее миссия выполнена. Умерла она в 1991 году.

Третья жена Ирина Лаврова на 20 лет моложе. Она работала администратором «Союзконцерта».

У народного артиста СССР остались дочь Елена Прибрежецкая (от первой жены) и внук Михаил Прибрежецкий, фотокорреспондент.

ЦИТАТНИК

«Поелику мы зело на самолет опаздываем»

Крылатые фразы героев Пуговкина

«Свадьба в Малиновке»

«Ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания зажгли огнедышащий пожар в моем сердце. Словом, бац-бац - и в точку!»

«Вашу ручку, битте-дритте!»

«Вы и только вы напоминаете мне мою любимую, мою чернявую, мою безотказную... гаубицу!»

«Трубка 15, прицел 120, бац, бац... и мимо!»

«Девчата»

«Едут тут всякие! Ни профессии, ни подушек - одна морока с ними».

«Посидят-посидят, а потом отдельную комнату требуют. Зря сидите: жилплощади в этом году не предвидится».

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...»

«Нотр Дам де Пари, что в переводе означает собор Парижской Богоматери». - «Какой-какой матери?» - «Парижской. Бога... матери».

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Я. Аз есмь. Житие мoе».

«Кто вы такой? Я не узнаю вас в гриме».

«Паки, паки, иже херувимы. Ваше сиятельство, смилуйтесь».

«Языками не владею, ваше благородие!»

«Поелику мы зело на самолет опаздываем».

«12 стульев»

«Куда девал сокровища убиенной тобой тещи? Говори, покайся, грешник!»

«Снимите меня, я отдам колбасу! Снимите-э-э-э!!!»

«Не может быть!»

«Как свидетель по этому делу я могу показать... все!»

«Высшую меру, между нами говоря, я с трудом переношу».

«Визит к Минотавру»

«Мне ваш почет - как рыбе зонтик».

«Штрафной удар»

«Здравствуйте, дорогие товарищи телевизоры!»

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