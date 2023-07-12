Казахстан стал лидером по привлечению инвестиций на постсоветском пространстве

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Конференция ООН по торговле и развитию UNCTAD опубликовала доклад о мировых инвестициях за 2022 год. Согласно докладу, приток чистых прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил рекордные за последние 5 лет 6,1 млрд долларов, что на 83% выше, чем годом раньше. Этот показатель стал самым высоким среди всех стран постсоветского пространства.

61% всех инвестиций в страны Центральной Азии

Следующими после Казахстана в списке рекордсменов по прямым иностранным инвестициям среди постсоветских государств находятся Узбекистан (2,5 млрд долларов) , Литва (2,2 млрд), Грузия (2 млрд) и Беларусь (1,6 млрд долларов).

Стоит отметить, что приток чистых прямых иностранных инвестиций в страны Центральной Азии в целом увеличился на 39% и составил 10 млрд долларов, из которых на долю Казахстана приходится более половины – 61%.

Как уже говорилось, эти данные взяты из доклада Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию UNCTAD, которая является своего рода аналитическим центром и штабом по выработке рекомендаций Генеральной Ассамблеи ООН в области торговли и инвестиций. В системе ООН UNCTAD играет роль координирующего центра по финансам, технологиям, инвестициям и устойчивому развитию. Основными задачами организации является содействие развитию мировой экономики через выработку организационно-правовых условий и механизмов международных экономических отношений. Организация проводит анализ экономической политики, собирает межправительственные совещания, осуществляет взаимодействие с гражданским обществом и с предпринимательским сектором во всем мире.

Во вступительной статье к докладу генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспен констатирует, что в прошлом году перспективы международных инвестиций выглядели откровенно мрачными на фоне разрастающегося кризиса систем здравоохранения, климатических изменений, экономических шоков, вызвавших неопределенность инвесторов во всём мире. Растущая инфляция, страх рецессии и турбулентность на финансовых рынках приостановили многие инвестиционные планы в начале года. К его концу международные инвестиционные потоки всё ещё переживали кризис, однако система оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

«В то время как прямые иностранные инвестиции во всём мире в минувшем году сократились на 12%, снизившись до отметки 1,3 триллионов долларов, их спад был ограниченным, а инвестиции в развивающиеся страны пусть минимально, но выросли, поэтому инвесторы к концу года анонсировали новые проекты в промышленности и в сфере инфраструктуры, – пишет Ребека Гринспен. – Что касается бизнеса как такового, то в этой области ситуация оптимизма не внушает. Основные диспропорции мировых инвестиционных моделей сохраняются. Рост инвестиций в развивающиеся страны затрагивает лишь небольшое число молодых экономик. Объёмы прямых иностранных инвестиций во многие развивающиеся страны весьма скромные, в то время как инвестиции в наименее развитые страны упали на 16% с того уровня, который и до того был невысоким».

Автор отмечает рост некоторых секторов экономики, таких как производство полупроводников, оживление в котором вызвано дефицитом чипов. Однако этот рост происходит на фоне низких показателей в других отраслях промышленности, важных для производственного потенциала развивающихся стран.

«В то время как некоторые инвестиционные сектора, важные для устойчивого развития (как, например, сфера возобновляемых источников энергии), привлекают значительные иностранные инвестиции, другие – в частности, водное хозяйство, санитария, производство сельскохозяйственных продуктов питания – развиваются вяло. Прямые иностранные инвестиции в сферу сельского хозяйства, столь важную для поддержания продовольственной безопасности, сегодня ниже, чем в 2015 году, когда была приняты Цели устойчивого развития», – пишет автор.

«Вместе, проявляя ум и решимость, мы должны найти правильный маршрут, который позволит преодолеть эти проблемы и выстроить более стабильный и справедливый мир для будущих поколений», – заключает генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию.

Перспективные вложения

Некоторые экономисты называют инвестиционный климат – т.е. экономические, финансовые и политические условия в стране или регионе – базовым фактором развития экономики и благосостояния населения.

В свою очередь, на состояние инвестиционного климата влияют различные факторы. Это уровень жизни граждан, уровень преступности и коррупции, состояние национальной безопасности, степень стабильности политического режима, налоговая политика государства, подотчётность правительства политическим институтам и гражданам, прозрачность государственных решений, состояние прав собственности и др.

Факторы, влияющие на приток иностранных инвестиций, делят на мягкие и жёсткие. К первым относят нормативную и законодательную базу, финансовое и налоговое стимулирование, взаимоотношения власти и бизнеса, административные процессы. К жёстким факторам относится географическое положение страны или региона, природные ресурсы, инфраструктура, уровень развития человеческого капитала, объём внутреннего рынка. Неблагоприятный инвестиционный климат становится препятствием для иностранных вложений в экономику страны, что неизбежно отражается на уровне жизни граждан.

В докладе Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD отмечается рост на 6% прямых иностранных инвестиций в 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. В этом рейтинге вновь лидирует Казахстан, далее следуют Эфиопия, Узбекистан и Монголия.

Республика Казахстан также вышла на 5-е место среди развивающихся экономик мира в области привлечения чистых иностранных инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии за период 2015-2022 годы с показателем 56,3 млрд долларов.