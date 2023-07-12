Мир под угрозой пандемии ожирения: Пять шагов к жизни без лишнего веса

Российские и зарубежные эксперты выступают за «ответственное самолечение ожирения» Фото: Shutterstock

Пандемий в современном мире - хоть отбавляй. Только покинул главное место в повестке дня коронавирус, как эксперты бросились напоминать: не ковидом единым страдает человечество. Среди других глобальных эпидемий, набирающих силу в XXI веке - аллергические заболевания, депрессии, сахарный диабет. А на вершину рейтинга опасностей планетарного масштаба, по мнению многих специалистов, сейчас выходит пандемия ожирения.

- Часто можно услышать: что тут обсуждать, есть надо меньше, да и все. На самом деле ожирение очень серьезное заболевание, ставшее проблемой мирового масштаба. В 2000 г. им страдали 325 млн жителей Земли, в 2020-м — уже 650 млн. А к 2030 г., по прогнозам, ожирение будет у 1,1 млрд человек, — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев, открывая форум «Ответственное самолечение пациента с лишним весом и ожирением».

В России по оценкам экспертов масса тела зашкаливает (именно при чрезмерном избытке килограммов ставится диагноз «ожирение», см. «Будь в курсе») у трети взрослого населения. Среди детей и подростков весят больше нормы 16-17%. «Цифра ужасающая, поскольку это наше будущее», — отметил Жулев. Участники форума привели данные исследований: почти каждый второй (около 50%) из тех, кто имел избыточный вес в 6 лет, сталкивается с такой же проблемой, став взрослым (обычно после 30 лет). Так что надежды родителей, что «детская пухлость» уйдет безвозвратно, ребенок «перерастет» - увы, зачастую не оправданы. Как говорится, береги стройную талию смолоду.

Ожирение буквально крадет у человека годы жизни - она сокращается в среднем на 15 лет при выраженной стадии болезни, предупреждают врачи. Сегодня известно, что лишний вес активно участвует в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих видов рака. «Поэтому мы предлагаем признать ожирение социально значимым заболеванием. Это позволит сформировать систему поддержки для пациентов», - пояснил Юрий Жулев.

В то же время очень важную роль в борьбе с избыточным весом играет так называемое ответственное самолечение, заявили эксперты. Что это такое?

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ

Вообще-то, к слову «самолечение» отношение у большинства врачей традиционно скептическое, если не сказать осуждающее.

- Однако сегодня весь мир приходит к понимаю самолечения, как ответственности за свое здоровье, самопомощи, самозаботы, — рассказал на форуме сопредседатель ВСП, доктор медицинских наук Ян Власов.

В лечении ожирения как нигде многое зависит от самого пациента, его поведения, дисциплины, добавляет Юрий Жулев. Вот, какие пять основных составляющих ответственного самолечения пациентов с лишним весом выделили эксперты на форуме.

1. Правильная диагностика.

Нередко люди недооценивают масштаб своей полноты, рассказала главный диетолог Депздрава Москвы, замдиректора ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Антонина Стародубова. Так, по данным одного из исследований ФИЦ, только 1,5% родителей детей школьного возраста сообщили, что у их сына или дочери ожирение. 6,6% признали, что чадо имеет лишний вес. В то время как медицинская диагностика показала: на самом деле избыточную массу тела имеют 18,6% школьников, а ожирение - 8,9%. Почувствуйте разницу!

Поэтому эксперты советуют проходить профессиональную диагностику, в ходе которой, в том числе, специалисты могут определить, сколько у вас жира, мышц и т. д.

! Где все это узнать? Бесплатно можно провериться в ходе диспансеризации (напомним, она проводится в районной поликлинике, к которой вы прикреплены для обслуживания по полису ОМС). Еще больше возможностей для диагностики лишнего веса и ожирения - в центрах здоровья, которые работают во всех регионах страны, рассказала на форуме главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина. Такие центры изначально «заточены» на ЗОЖ и борьбу с лишним весом. Их адреса найдете на портале Минздрава.

Фото: Shutterstock

2. Здоровое питание и физнагрузки.

Все знают «золотое» правило похудения: количество съеденных калорий должно быть меньше, чем количество использованных. Добиваться этого помогают грамотное снижение калорийности без ущерба для здоровья (здоровое питание) и разумные физнагрузки, напомнила Антонина Стародубова.

Однако не менее важно соблюдать еще один принцип, подчеркнула врач-диетолог. Нормализовывать питание и сбрасывать вес нужно медленно, постепенно, без стрессов, которые в конечном счете лишь усугубят проблему. «Если вы набирали нынешнюю массу тела несколько лет, то и сокращайте ее потихоньку, в спокойном режиме, а не за несколько месяцев», - призвала эксперт.

3. Соблюдение назначений врача.

Да-да, это тоже можно считать самолечением. Врач дает основные рекомендации, а затем пациент должен сам выстроить линию своего поведения для их соблюдения. В том числе, в отдельных случаях самостоятельно принимать решение, скажем, об использовании тех или иных лекарств в рамках общих назначений доктора, пояснили участники форума.

Кстати, к каким врачам обращаться для лечения ожирения? Вопрос не так-то прост, отметили эксперты. Начинать рекомендуется с терапевта, а далее могут понадобиться консультации эндокринолога, диетолога и даже генетика. В отдельных случаях - хирурга, когда по медпоказаниям необходима бариатрическая операция (ее в ряде случаев можно сделать бесплатно, по ОМС).

4. Грамотный выбор лекарств в аптеках.

- Низкая адекватность подбора препаратов в аптечных сетях - бич ответственного самолечения, - заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. И привел впечатляющие данные одного из исследований ВСП. Оказалось, что почти в половине случаев (47%) фармацевты при наличии необходимого пациенту лекарства в аптеке по своей инициативе рекомендуют замену. Более того, в 61% случаев этой заменой оказывается не лекарственный препарат, а биологически активная добавка, БАД!

С таким безобразием, безусловно, нужно бороться. Но это вопрос к регулирующим органам, властям, заключили эксперты. А что делать пациентам, не имеющим медицинского образования? Как минимум читать инструкцию, чтобы понять: лекарство вам предлагают или БАД.

5. Контроль за лечением.

Тут все просто. Для понимания - правильным ли путем вы идете, товарищи худеющие, нужно периодически проходить контрольные проверки. Бесплатно - там же, где и первоначальную диагностику: в рамках диспансеризации в своей районке либо в центре здоровья (см. выше).

БУДЬ В КУРСЕ

При каком показателе ставят диагноз «ожирение»

Эндокринологи применяют такую градацию (в соответствии с Клиническими рекомендациями Минздрава РФ):

- Индекс массы тела (ИМТ, как посчитать - см. ниже) от 30 до 34,9 - ожирение 1-й степени,

- ИМТ от 35 до 39,9 — ожирение 2-й степени,

- ИМТ от 40 и выше — ожирение 3-й степени.

! Как вычислить свой индекс массы тела:

- Возьмите свой рост в метрах, возведите в квадрат. Затем свою массу тела в кг разделите на полученную цифру. Так вы узнаете индекс массы тела (ИМТ).

- Если ИМТ оказался в промежутке 18,5 - 24,9, то у вас нормальный вес;

- ИМТ от 25 до 29,9 – возможно, есть избыточный вес, его нужно снижать, но пока это не медицинский диагноз;

! При ИМТ выше 30 обязательно нужно обратиться к врачу.