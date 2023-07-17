«Россети» удовлетворяют растущий энергоаппетит подмосковного бизнеса

Подмосковье - один из лидеров среди регионов по созданию условий для инвесторов. Неудивительно, что уровень деловой активности здесь растет вне зависимости от макроэкономических условий. Например, только малых и средних предприятий в Московской области насчитывается уже более 405 тысяч, а их количество ежегодно увеличивается на 5 - 6%.

В регион приходят также крупные производства и логистические центры. Многие из них сориентированы на импортозамещение: до 2024 года на территории области планируется открыть 150 таких предприятий. Спрос на электроэнергию в Подмосковье растет: в прошлом году ее потребление выросло на 9%, а «Россети Московский регион» подключили более 93 тысяч потребителей.

Большинство объектов были подключены в сжатые сроки. Например, недавно «Россети Московский регион» создали инфраструктуру и обеспечили электроснабжение нового завода по производству швейной фурнитуры в Балашихе, который будет изготавливать пуговицы, молнии, кнопки, пряжки и другую фурнитуру для одежды. Процесс технологического подключения занял чуть больше двух месяцев. Для сравнения: десять лет назад подключение проходило в 5 этапов и длилось 218 дней. Сейчас - в 1 этап за 76 дней.

Скорость подключения к электросетям - один из привлекательных факторов для бизнеса в Подмосковье, ведь чем быстрее он получит электроснабжение, тем раньше начнут окупаться инвестиции, появляться рабочие места, поступать налоги в бюджет региона.

Чтобы удовлетворить спрос, «Россети Московский регион» наращивают мощности.

Только в этом году они запустили высокоавтоматизированную подстанцию «Тютчево» в городском округе Пушкинский. А реконструкция подстанций «Дарьино» в Одинцовском округе и «Северово» в Подольске позволит увеличить мощность питающих центров в три и полтора раза соответственно. На западе области началась масштабная реконструкция подстанции «Звенигород».