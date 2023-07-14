Никита Михалков пришел на закрытие «Горький Fest»

Президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева с сыном и специальный гость церемонии закрытия Никита Михалков. Фото предоставлено пресс-службой "Горький Fest".

Главным гостем церемонии закрытия стал Никита Михалков. По красной дорожке он прошел с палочкой, но в целом выглядел бодрым и жизнерадостным. «Горький Fest» он поддерживает с первых дней его существования. В Нижнем Новгороде он практически свой — обожает этот город, снял там четыре фильма и в интервью просит считать себя нижегородцем. Выйдя на сцену (без палочки), Никита Сергеевич рассыпался в комплиментах «потрясающему намоленному месту, где соединяется мощь двух рек. История: ушкуйники, хулиганы, великие певцы, писатели... Горький, которого мы знали со школы, - ох уж эта школьная программа! - а писатель-то гениальный. Ты должен быть достоин этого места, потому что недостойного это место не примет. Мы недавно играли здесь спектакль «12». Аплодисменты в зрительном зале можно купить, а тишину — нет. И вот энергия огромного заполненного зала, тишина в этом зале — это самый дорогой подарок для актеров, которые находятся на сцене. И я бесконечно благодарен взыскательному, капризному, но честному нижегородскому зрителю».

Андрей Мерзликин. Фото предоставлено пресс-службой "Горький Fest".

После приветственной речи Михалкова последовал рэп от юного актера Марка Эйдельштейна («Праведник»), а затем перешли к награждению. Сразу скажем, что главный приз фестиваля, — за лучший фильм — получила картина «Наследие» Романа Михайлова, очень своеобразная киноновелла о парне Руслане из поселка городского типа, заботящемся об умирающем местном колдуне. У того осталось одно желание — чтобы после смерти по нему провели полноценную панихиду. Но он — старообрядец и «беспоповец», поэтому священники наотрез отказываются его отпевать. Тогда Руслан мастерит кадило и проводит панихиду сам. Странная, поэтическая, виртуозно снятая и сыгранная картина была на голову выше всего, что я видел в конкурсе. Один из членов жюри, режиссер Евгений Сангаджиев, сказал, что никаких споров по поводу «Наследия» у его коллег не было, «никто не дрался» - все сразу согласились, что надо давать картине награду. 14 июля «Наследие» вышло в онлайн-кинотеатрах, можете посмотреть этот недлинный, 64-минутный фильм и сами вынести о нем свое суждение.

Картина Михайлова получила и приз за лучший актерский ансамбль. А отдельную премию за лучшую актерскую работу жюри выписало актрисе Татьяне Владимировой, сыгравшей заглавную роль в короткометражке «Мать». Ее героиня возвращается с того света к своему великовозрастному сыну (Павел Майков), чтобы дать несколько полезных советов. Еще один актерский приз — «специальный диплом жюри» — достался отличному Денису Прыткову, украсившему своим появлением вялую мелодраму Наталии Кончаловской «Все время на свете».

Фото предоставлено пресс-службой "Горький Fest".

Призы за режиссуру и за лучшее визуальное решение фильма получила якутская короткометражка «Кукушка», снятая Евгением Николаевым. Приз за лучшую драматургию достался новелле «Цифровое бессмертие» из альманаха «Опытным путем», а в целом этой картине достался приз зрительских симпатий. Наконец, специальный приз общества «Охотники и рыбаки» актер Андрей Мерзликин вручил режиссеру Алексею Кокорину, снявшему фильм «Без башни». К статуэтке прилагались деньги — 300 000 рублей. Алексей сообщил со сцены, что перечислит их актрисе «Ленкома» Алене Митрошиной. Она недавно попала в ДТП — мирно прогуливалась по улице, и на нее наехал человек на электросамокате. В результате у нее оказалась разбита челюсть, она нуждается в серьезной реабилитации, и 300 000 тут лишними не будут.