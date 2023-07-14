Анжелика Сулхаева: у науки нет пиарщика

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто и как рассказывает про науку, популяризирует ее? Почему – так мало? Где герои из среды ученых, где примеры для подражания? Этими вопросами задались участники сессии «Как и кто двигает науку: инструменты нефинансовой государственной поддержки», которая прошла в рамках Форума будущих технологий.

Спикеры, среди которых были представители как медиа, так и научной среды, с ностальгией вспоминали советское прошлое. Очкастый Шурик из комедии демонстрировал понятный народу образ «студента», молодого ученого. В серьезных фильмах создавались монументальные фигуры творцов технического прогресса. Тысячи фантастических, научно-популярных книг. Программы по центральному телевидению, собиравшие куда больше народу, чем иные современные развлекательные шоу. Почему тогда – могли, а сейчас – нет?

- У науки нет пиарщика, - заявила заместитель генерального директора медиахолдинга Комсомольская правда Анжелика Сулхаева, - Прежде, например, в 1960-е годы, когда люди рукоплескали полету Гагарина, система продвижения науки была. Снимались фильмы. Ученых героизировали. Сегодня этого не происходит, или происходит слишком медленно. СМИ о науке пишут, и это интересно читателю, но надо определиться, кто в стране отвечает за популяризацию науки. Такого оператора, в отличие, например, от культуры, нет.

В качестве примера Анжелика Сулхаева привела Год науки (2021), который в итоге перерос в Десятилетие науки (оно идет прямо сейчас). Год науки был признан успешным, но

- На самом деле он прошел никак. Кто, кроме нас с вами знал, что он вообще был? – полемично заострила вопрос топ-менеджер Комсомолки.

Другой пример того, как туго и тяжко решаются такие вопросы - проект «Научный стендап», который успешно реализует медиахолдинг «Комсомольская правда». Спикер приоткрыла некоторые детали подготовительного процесса: каждый шаг давался с трудом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Научный стендап – большой мультиплатформенный спецпроект. Мы полгода собирали ученых, его героев, по всей стране. Была задача не просто найти специалиста, но и научить его выступать – для этого людей науки «прокачивали» настоящие стендаперы. Ведь ученые – закрытые люди, и не всегда умеют презентовать свои достижения. Мы стучались во все крупные холдинги и научные институты. Часто по полгода приходилось убеждать, что это нужно и важно. Часто мы получали ответ лишь через несколько месяцев. В итоге мы сделали успешный проект, который уже сегодня собрал более 5 миллионов просмотров. В обществе интерес к науки есть. Но нет «конвейера», который производит героев. В итоге молодежь учиться жить по киновселенной Марвел.

Участники дискуссии пришли к выводу, что все обозначенные проблемы имеют место быть. И вопросы, конечно, к тем, кто формирует государственную политику. Медиа делают все, что могут. В стране все-таки появляются продукты, популяризирующие науку без занудства и менторства, достаточно вспомнить суперпопурярный не только в России мультсериал «Смешарики». Но мы живем в эпоху, когда наука пронизывает каждый момент нашей жизни. И, если не предпринять срочных мер, мы, конечно, не потеряем науку как таковую: всегда есть ребята, которые хотят стать учеными без всякой агитации. Мы потеряем образ науки, что, может быть, даже хуже: если о наших достижениях не знает никто, в том числе внутри собственной страны, считай, что их нет.