А был ли Андрей Рублев: Вспоминаем, что нам известно о великом иконописце

Образ Андрея Рублева в фильме Андрея Тарковского воплотил актер Анатолий Солоницын. Фото: кадр из фильма.

Посох, клобук, черная ряса… Монах с красивой бородой и умным, проницательным взглядом. Таким нарисовал Андрея Рублева режиссер Андрей Тарковский, а воплотил актер Анатолий Солоницын. После причисления Рублева к лику святых в 1988 году появились иконы с его изображением. На них он совсем седой и держит в руках свое главное произведение — икону святой Троицы.

А вот каким был живописец на самом деле, не знает никто. Неизвестно где и когда он родился, не совсем понятно, когда умер и где похоронен. На самом деле, мы даже не знаем, как его звали при рождении, ведь имя Андрей, скорее всего, ему дали при пострижении в монахи, а Рублев — так называемое «рекло», прозвище, происходящее от слова «рубель» (нож для выделывания кожи).

Но его Троица говорит об авторе не меньше подробных биографий. Он не побоялся отступить от канонов византийского письма, отказаться от деталей и вроде как обязательных персонажей, использовать светлые тона красок… Но, главное, сумел тронуть и сердца современников, и даже наши сытые искусством души.

«Бросил все, ушел в монахи»

Преподобный Андрей Рублев родился при Дмитрии Донском, творил в правление Василия Первого, застал начало первой большой междоусобицы московских князей при Василии Втором, еще не Темном, еще без выколотых родней глаз.

Считается, что иконописец дожил до глубокой старости по средневековым меркам, ему было под 70. Так что ориентировочный год его рождения 1360. При его жизни наши разбили Мамая на Куликовом поле (1380), хан Тохтамыш сжег Москву (1382), а литовско-русское воинство разгромило Тевтонский орден при Грюнвальде (1410).

Неспокойное было время, чего там. И уйти в монастырь для многих казалось правильным решением, тем более, что усилиями Сергия Радонежского и его учеников в стране появилась целая сеть обителей.

Предположительно Андрей принял постриг в 1405 году, примерно в 45 лет, то есть уже пожилым для того времени человеком. Точных данных в каком монастыре стал монахом Рублев нет, но исследователи склоняются к версии, что это произошло в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре, основанном Андроником, учеником Сергия. Сейчас рядом с обителью стоит памятник иконописцу.

Радостный Страшный суд

У моменту пострига Рублев прожил большую жизнь и, конечно, был известным в Московском княжестве живописцем. Его деятельность как художника была крайне важна для церкви, больше того, светской живописи как таковой тогда у нас не было. Рублев попал в артель или, как сейчас бы сказали, дизайнерское агентство во главе с Даниилом Черным.

Уже в 1405 году они получили заказ от великого князя Василия на роспись его дворовой церкви в Кремле.

Именно об этом подряде говорится в первом упоминании о Рублеве - в Троицкой летописи, написанной возможно еще при жизни живописца.

Потом артель Черного работала над фресками и иконами соборов Московского кремля. Стенопись не сохранилась, а вот несколько икон этого времени до сих пор находятся в Архангельском и Успенском соборах. Только вот приписать их авторство конкретному человеку сейчас практически невозможно.

В 1408 году иноки Даниил Черный и Андрей Рублев заново расписывают выгоревший во время татаро-монгольского разорения Успенский собор во Владимире. На тот момент главный и самый значимый храм Московского государства. Там и сейчас можно увидеть фрески руки мастера. Считается, что им создана сцена Страшного суда. Рублев не стал вырисовывать смешных чертиков и безвестных грешников в котлах. Наоборот, он изобразил праведников, смиренно ожидающих решения Всевышнего.

Достоверно известно, что именно Рублев создал роспись Спасского собора Андроникова монастыря в Москве. Собор до наших дней сохранился, а вот роспись, кроме некоторых фрагментов орнамента, нет. Впрочем, орнамент как раз скорее всего создавал кто-то из младших представителей артели, едва ли эту работу пришлось выполнять Андрею и Даниилу.

Таинственный рисунок

Но самый крупный заказ, который и прославил в веках Андрея Рублева, артель получила в 1425-1427 годах (опять же, дата предположительная). Команда Даниила Черного создала стенопись и иконы иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Призвал мастеров игумен монастыря Никон Радонежский, причисленный к лику святых в 1547 году. Из его жития, известно, что Андрей и Даниил преставились через год после смерти игумена, то есть в 1427 году. Возможно от мора, который тогда свирепствовал в стране.

Впрочем, архитектор и искусствовед Петр Барановский в 1948 году представил работу, в которой проанализировал и восстановил надпись на рисунке XVIII века. На нем было изображено каменное надгробие Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Была там и точная дата преставления - 29 января 1430 года.

Точку в споре о дате смерти живописца это открытие не поставило, но зато стало основанием для сохранения монастыря и создания в нем музея древнерусской живописи. Естественно, имени Андрея Рублева.

«Как писал Ондрей Рублев»

Увы, фрески, созданные Андреем и Даниилом в Троице-Сергиевой лавре не дошли до нас, их переписали в XVII веке. А вот иконостас сохранился почти полностью, утрачено лишь несколько икон. Но авторство этих произведений искусства остается тайной. Они точно написаны в рублевское время, скорее всего при участии Даниила, Андрея и их артели. Но точнее ничего сказать, к сожалению, нельзя. Во всяком случае пока.

А вот с иконой Троицы нам помог митрополит Макарий, видный церковный деятель первой половины XVI века, один из наставников юного Ивана IV, тогда еще не ставшего Грозным. Среди многочисленных постановлений Стоглавого собора (1551), который навел порядок в разных областях церковной жизни, было и его указание, что в дальнейшем образ святой Троицы надо воплощать «как писал Ондрей Рублев». Сведений о других иконах Троицы, к которым имел отношение Рублев, у нас нет, так что атрибуция надежная, хоть и не стопроцентная.

Конечно, мы мало знаем о Рублеве. Но если по одной косточке ученые рисуют вымерших динозавров, то уж сведений о Рублеве тем более достаточно, чтобы представить, каким он был. Да и его Троица, конечно, лучший рассказчик.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУБЛЕВА?

1. Москва. Храм Христа Спасителя. Икона Троица (до 18 июля, затем, после реставрации, икону поместят в Троице-Сергееву лавру).

2. Москва. Спасо-Андроников монастырь. Орнамент фресок Спасского собора.

3. Москва. Российская государственная библиотека. Хранилище отдела рукописей. Евангелие Хитрово (рукописная книга XIV века с миниатюрами, авторство которых, как считается, принадлежит Андрею Рублеву).

4. Владимир. Успенский собор. Фрески собора, созданные Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Считается, что кисти Рублева принадлежит, в частности, сцена Страшного суда.

5. Владимир. Музейный центр «Палаты». Икона Владимирской Богоматери «Умиление». Сейчас на реставрации.

6. Сергиев посад. Троице-Сергиева лавра, Троицкий собор. Иконостас созданный артелью Даниила Черного и Андрея Рублева.

7. Звенигород. Успенской собор на Городке. Фрески, которые приписывались Андрею Рублеву. Сейчас его авторство чаще опровергается. Три иконы из этого собора («Христос», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел») находятся в Третьяковской галерее в Москве.

PS. Целый ряд икон, автором которых в разное время считался Андрей Рублев, хранятся в Третьяковской галерее и в музеях Московского кремля (Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы).