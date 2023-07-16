Гений босоногий

Леониду Агутину - 55 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале 1990-х в моей компании все были снобами. Мы считали русскую попсу верхом безвкусицы и издевались над песнями «На-на» и прочих «Миражей». Цой погиб, БГ уехал, Кинчев в один миг стал не актуальным… Приходилось выть «Ой-е» с «Чайфом» и делать вид, что разбираешься в зарубежной музыке. Многие, кстати, разбирались.

И вот кто-то из разбирающихся на очередной пьянке поставил кассету с кем-то хорошим, свежим, классным, не стыдным. Что за песня не помню, но это неважно. А по стилю вы поняли - «тарантеллу танцевал»…

«Круто?». «Да, нормально». «Этого чувака Элтон Джон хвалил»…

Ничего больше про Элтона Джона и его благословение Леониду Агутину я не слышал. У нас многие тогда и самого-то Элтона не особо знали. Но раз сказал, значит так и есть.

И не ошибся Джон! Даже если ничего подобного он не говорил.

Агутин пел, его темнокожие парни и прочие, порой весьма латиноамериканские, песенки зашли, забежали, остались в памяти. Пел Леонид обрастал влиянием, известностью. А еще светским весом после свадьбы с Анжеликой Варум. Сплетнями после слухов о его проблемах с алкоголем. А потом внезапно стал мэтром и сел в красное кресло наставника «Голоса». По заслугам и по весу.

Он умудрился прожить большую жизнь в нашем странном и часто пошлом шоу-бизнесе и остаться не стыдным исполнителем. Его «босоногие мальчики» и сейчас слушаются здорово, хоть нынешним детям-снобам этого и не понять. Пока, конечно, когда-нибудь распробуют.

С днем рождения, Леонид! Как там у вас? «Все в твоих руках!».