В огне сгорает годовой бюджет страны: почему в России столько лесных пожаров и как победить это зло

Нынешний год оказался щедрым на пожары. Фото: Иван МАКЕЕВ

СГОРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОССТАНАВЛИВАЕМ

Нынешний год оказался щедрым на пожары. Пылало от Волги и до Енисея и дальше на восток. Так, в поселке Сосьва Свердловской области за несколько минут выгорело более сотни домов, 400 человек остались без крова, два человека погибли в огне. Ущерб мог быть меньше, если бы пожарные приехали раньше — но они тушили пожар в соседнем районе, а дополнительных машин не было. В Курганской области сгинуло в огне более 500 домов, погиб 21 человек. Только в селе Юлдус огонь унес 228 домов из 380. На прошлой неделе в уральском селе Шайдуриха сгорело почти полсотни домов, погибла женщина...

И так из года в год — миллионы гектаров погибшего леса, тысячи погорельцев, сотни миллионов государственных рублей, выделяемых на новое жилье, и погибшие люди. В других странах леса, конечно, тоже горят, но от этого не легче.

- На каждые 100 га восстановленного леса у нас приходится 131 потерянный. А по Канаде и Юго-восточной Азии — 108 восстановленных гектаров на 100 потерянных, - рассказал «КП» гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов.

По его словам, особенно тяжелым был 2021 год - тогда Россия потеряла более 18 млн га леса, ущерб составил 19 трлн рублей - почти годовой бюджет страны! (Доходы бюджета России в 2021 году - 20,6 трлн рублей, - Ред.)

После пожаров - миллионы гектаров погибшего леса Фото: Олег АДАМОВИЧ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОЖАРА

- Рост лесных пожаров начался где-то с 2016-2017 годов - как раз после того, как в 2015 году была принята доктрина о необязательности тушения огня, если он не угрожает населенным пунктам (речь о так называемых «зонах контроля» - см. «Объяснялку КП», - Ред.), - рассказал исполнительный директор Ассоциации «Союз 01» Илья Мозжухин. - А до этого сокращалась численность лесничих. Впечатление, что сохранность лесов – где-то на обочине приоритетов. Раньше противопожарная служба была монолитом, входила в систему МВД, потом в МЧС. А сейчас ответственность за природные пожары распределена между несколькими ведомствам — Рослесхозом, Росавиалесоохраной, МЧС. И если борьба с пожарами ведется, то с профилактикой дела обстоят хуже.

Кроме того, по мнению эксперта, сами люди утратили чувство ответственности, а ведь от 60% до 90% пожарных случаев в лесу возникает по вине человека. Есть и простые мероприятия, снижающие риск распространения пожаров.

- Вокруг населенных пунктов должны быть сделаны минерализованные полосы, — напоминает в беседе с «КП» исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин. - Это вспаханная полоса земли шириной до 10 метров, на которой нет растительности, чтобы огонь не мог перекинуться из близлежащего леса. Такие полосы или санитарные просеки можно делать и внутри лесного массива, чтобы удобнее было локализовать пожар.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уберечь от пожара поможет и элементарная уборка мусора.

- Каждая брошенная бутылка или полиэтиленовый пакет может сработать как линза, — продолжил эксперт. - Осталось там немного воды или выпала роса - вот и линза, а рядом сухая трава или лесная подстилка — и пошел огонь.

Противопожарные меры известны, но необходимые мероприятия проводятся далеко не всегда. У муниципалитетов зачастую нет на это средств, и чиновники не спешат рубить санитарные просеки и бороздить тракторами защитные полосы.

- У нас даже в ста километрах от Москвы полно заросших полей — едешь и думаешь: бросит кто-то из машины окурок — полыхнет так, что мало не покажется, - говорит Мозжухин.

Помогло бы в борьбе с пожарами и развитие страхового дела. Во-первых, это разгрузило бы бюджеты от выплат пострадавшим. А во-вторых, страховые компании наверняка обязали бы собственников домов, полей и лесных участков соблюдать правила безопасности. Не позаботился хозяин о безопасности — может и не получить страховых выплат.

Тысячам погорельцев выплачивают сотни миллионов государственных рублей, выделяемых на новое жилье Фото: Анатолий ЖДАНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

К пожарному оборудованию у специалистов тоже есть вопросы. У нас есть уникальный самолет-амфибия Бе-200, который и за границей нарасхват, но в обычной практике профессионалам и добровольцам не всегда хватает индивидуальных средств защиты органов дыхания.

- А у тех, что есть, качество не всегда на уровне, - рассказывает «КП» Илья Мозжухин. - Например, пожарные противогазы в реальности могут по своим характеристикам отличаться от заявленных, то же и с огнетушителями.

По мнению эксперта, нормы для средств защиты и пожаротушения устарели на десятилетия, а требования по сравнению с современными международными стандартами занижены.

К счастью, новую качественную технику предлагают сейчас российские предприниматели. Например, в Ульяновске началось производство импульсных огнетушителей по немецкой технологии, но из российских комплектующих.

- Эта технология применяется уже 27 лет, ее используют в 50 странах, а в России она только появилась, - рассказал «КП» учредитель компании «Айфэкс Технологии» Андрей Классен. - Она позволяет потушить пожар буквально за несколько секунд. Установленные на автомобили и вертолеты водяные пушки выстреливают облаком капель со скоростью 430 км/ч. В результате охлаждающая поверхность литра воды увеличивается с обычных 5,8 кв.м до 60 кв.м. А на локализацию пожара и снижение температуры с 900 до неопасных 150 градусов уходит полминуты. Оборудование уже направлено в пожарные части.

Особенно тяжелым был 2021 год - тогда Россия потеряла более 18 млн га леса. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Дело добровольное: в борьбе с пожарами выручают волонтеры

Большую помощь в тушении огня оказывают добровольцы — без них пожарным уже не обойтись. Волонтеры работают по зову сердца, но в некоторых регионах им доплачивают за участие в тушении. В той же Свердловской области, например, это 50-100 рублей в час, но не более 2 тысяч рублей в сутки.

Одно из крупнейших в стране волонтерских объединений — Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), он насчитывает более 8 тысяч парней и девушек.

- Уже в этом году наши добровольцы из Забайкальского, Свердловского и Тюменского региональных отделений помогали МЧС и Авиалесоохране в тушении лесных пожаров, - рассказал «КП» директор Учебно-тренировочного центра Государственного университета управления, зампредседателя Совета Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов. - Но перед такими командировками студенты проходят достаточно серьезное обучение — 72 учебных часа в течение 3 месяцев.

За это время ребят обучают пользоваться огнетушителями, в том числе и ранцевыми типа «Ермак», радиосвязью, оказывать первую медпомощь.

Большую помощь в тушении огня оказывают добровольцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) России Иван Советников:

«Сократить число и площади лесных пожаров можно и нужно»

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» глава лесного ведомства рассказал всю правду о «черных лесорубах», подмосковных торфяниках и водителях, выбрасывающих непогашенные окурки.

- Иван Васильевич, сильно горят леса в этом году?

- По данным МЧС России, площадь природных пожаров в этом году выше, чем в прошлом. Пожароопасный сезон становится буквально круглогодичным, первые пожары регистрируются уже в январе, а скоро мы войдем в летний пик лесных пожаров. Но если говорить именно про лесные пожары, то они не сильно отличаются от показателей прошлого года.

Свыше 90% лесных пожаров весной возникает по вине человека, летом добавляются еще и грозы. Возгорания происходят из-за таких безрассудных действий, как поджоги травы на сельхозполях, оставленные без присмотра костры, из-за искры от неисправной техники. Это нарушение простых правил пожарной безопасности.

- Некоторые эксперты считают, что «леса горели, горят и будут гореть». Неужели все так фатально?

- Горело и горит по всему миру, буквально на днях смог от лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк. Ужасные кадры бурого неба видели наверняка многие. Москва сталкивалась с подобной проблемой в 2010 году. Тогда дым пришел в столицу от торфяников. Сегодня все торфяники Московской области обводнены и обслуживаются. Каждый торфяник закреплен за специальным учреждением, и специалисты контролируют количество воды в нем.

Сократить число и площади лесных пожаров можно и нужно. В прошлом году Президент издал указ, согласно которому площади лесных пожаров к 2030 году должны быть существенно сокращены. Что для этого делается? Во-первых, благодаря увеличению финансирования в прошлом году, пополнился штат лесных пожарных, выросла протяженность авиационного и наземного мониторинга территорий. Во-вторых, по федеральному проекту «Сохранение лесов» обновляется парк техники и оборудования для ликвидации огня.

Все это дает результаты: в 2022 году площади лесных пожаров сократились в 3 раза по сравнению с 2021 годом. Средняя площадь одного пожара сократилась в 2,2 раза - до 165 га, с 76% до 79% выросла оперативность тушения пожаров, обнаруженных в первые сутки.

В прошлом году в топ-5 лучших регионов в борьбе с лесными пожарами вошли Якутия, Камчатский край, Свердловская область, Республики Карелия и Башкортостан. Им удалось многократно сократить площади, пройденные огнем. Лидерами среди регионов, ликвидировавших лесные пожары в первые сутки, стали Челябинская, Московская, Владимирская и Ленинградская области, а также Карелия.

- Нужны ли изменения в законодательство, чтобы улучшить ситуацию?

- Сегодня мы ожидаем принятия законопроекта, который позволит оперативно привлекать силы федерального резерва Авиалесоохраны, нашей подведомственной организации, на ликвидацию лесных пожаров в регионы со сложной обстановкой. Это порядка 800 высококлассных лесных пожарных и 6 воздушных судов, которые будут незамедлительно направляться в регионы для помощи в тушении лесных пожаров. Кроме того, работаем над расширением федпроекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Владимир Путин поддержал наши предложения по укреплению лесопожарных формирований, дальнейшему сокращению зон контроля (см. «Объяснялку КП» - ред.) лесных пожаров.

- Хватает ли противопожарной техники — по уровню и по количеству?

- Оснащенность субъектов составляет 93,4%. За 4 года поставлено 6 тысяч единиц спецтехники и почти 40 тысяч единиц оборудования. Глава государства принял решение о продлении нацпроекта «Экология», в рамках которого поставляется техника в регионы, до 2030 года, таким образом, обновление парка спецтехники для ликвидации огня будет продолжено.

Есть на вооружении и высокие технологии. Через систему ИСДМ-Рослесхоз, работающую в масштабах всей страны в режиме реального времени ведется оперативный мониторинг лесопожарной обстановки. В систему поступают данные со спутников, есть разделы с метео- и наземной информацией. Специалисты на местах могут отслеживать прогнозы по грозовой активности и, опираясь на эти данные, своевременно реагировать на возможное возникновение лесных пожаров, направлять людей в эти районы для оперативной ликвидации огня.

- Как выглядит Россия на фоне других «лесистых» стран?

- К сожалению, от огня страдают многие страны, богатые лесами. В последние годы масштабные лесные пожары возникали в США, Франции, Испании, Канаде, Южной Корее, Таиланде, Индии, Германии, Чили, Китае, Монголии, Австралии, Аргентине, Португалии и других странах. В нескольких случаях проводилась масштабная эвакуация жителей, огонь нанес значительный ущерб населенным пунктам и объектам экономики.

В разных странах своя специфика. Например, Финляндия, Норвегия, Швеция в силу небольшой территории отличаются высокой освоенностью и доступностью лесов, что упрощает обнаружение и последующую ликвидацию огня. В США, например, высокая плотность населения, и как в России, «человеческий фактор» – одна из основных причин пожаров.

В нашей стране – лидере по площади лесов в мире, причем расположенных в основном в труднодоступной и удаленной местности – действует одна из лучших систем охраны лесов от пожаров, включающая наземный, авиационный и космический уровни мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. Кроме того, борьба с огнем ведется и на труднодоступных территориях – зонах контроля (см. «Объяснялку КП»).

В европейской части нашей страны, например, в Московской области, Пермском крае, Брянской области, Нижнем Новгороде, Коми, камеры видеонаблюдения устанавливаются на вышки сотовой связи. Трансляция идет в круглосуточном режиме, это позволяет лесным пожарным оперативно реагировать на возгорания.

- Нет ли в природных пожарах криминальной составляющей? Ходят истории о «черных лесорубах», которые сжигают вырубленные делянки, чтобы замести следы…

- Знаете, порой очень удобно переложить ответственность с себя на кого-то другого. Но «черные лесорубы», специально устраивающие поджоги, чтобы замести свои следы – это заблуждение.

- Какую роль в тушении пожаров играют волонтеры - их в этом году упоминают чаще, чем прежде. Профессионалов не хватает?

- Штат лесных пожарных по всей стране насчитывает более 36 тысяч бойцов, но помощь никогда не бывает лишней.

"Объясняла КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- За последние два с половиной года от зон контроля полностью отказались Архангельская, Тюменская, Омская и Новосибирская области, Республики Коми и Хакасия, Приморский край. Площади зон контроля сокращены почти на 200 млн гектаров и составляют сегодня порядка 400 млн га против 600 млн га в 2019 году, - сообщили «КП» в Рослесхозе.

ВАЖНО!

Сообщить об огне в лесу можно на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.