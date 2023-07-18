Фестиваль «Петербургские сезоны» познакомит россиян с культурой Африки

В Санкт-Петербурге 25-29 июля пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны», приуроченный к второму саммиту Россия - Африка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 25-29 июля пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны», приуроченный к второму саммиту Россия - Африка. Как заявляют организаторы, программа фестиваля раскроет жителям и гостям Северной столицы всю палитру яркой культуры Африки – от традиционной кухни до современного искусства.

Вот какие главные события включены в программу «Петербургских сезонов»:

1. 25-28 июля на площадке «Ленкома» пройдут Дни африканской культуры и кино. Зрителей ждут ретроспективы, а также документальные и художественные фильмы современных африканских режиссеров.

2. Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» пройдет 26–29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь будут представлены более 300 предметов искусства, в том числе три масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта.

3. Мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим» состоится в ходе балетного фестиваля «Глобальные ценности». Он состоится 28 и 29 июля на основной сцене Александринского театра.

4. 29 июля на Московской площади состоится фестиваль «Ритмы Африки». В программе - концерт африканских коллективом, мировые премьеры петербургских композиторов, выступление замбийского коллектива Sounds of dreams.

5. Гастрономический проект «Звезды Африки» в дни саммита презентует лучшие традиционные блюда южного континента. Попробовать их можно будет более чем в 40 ресторанах Санкт-Петербурга.