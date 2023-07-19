Арктическая кухня: на Севере есть!

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В минувшие выходные население заполярной Териберки выросло многократно. Все номера гостиниц и дома под сдачу были забронированы несколько месяцев назад, палаточные городки выросли вдоль всего побережья и на свободных площадках между домами.

Причиной такого наплыва туристов стал Арктический фестиваль «Териберка», который проходит в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором событий председательства является Фонд Росконгресс. А впервые он прошел на территории сельского поселения в 2015 году, и с тех пор притягивает все больше гостей и участников.

Фестиваль – не только развлечения, но и деловая программа. Ее участники обсудили развитие туристической отрасли на Крайнем Севере, лучшие практики в сфере создания мер поддержки для бизнеса и пути развития инфраструктуры и логистики в Арктике, формирование национальных и межрегиональных маршрутов.

МУЗЫКА, СПОРТ, ЕДА И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Утром первого дня фестиваля в 40 км от Териберки состоялся трейловый забег на 8, 20 и 50 км. Около 450 спортсменов из 25 регионов страны испытали себя на прочность, пробежав свою дистанцию по территории Кольской ветроэлектростанции. Стартовые взносы участников были переведены в три мурманских благотворительных фонда. Быстрейшим атлетом на «полтиннике» стал москвич Евгений Павлов, который преодолел самую сложную дистанцию на 68-м градусе северной широты за 3 часа 30 минут 15 секунд.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

А в Териберке в это время праздник был в самом разгаре. С самого утра с большой сцены звучала музыка. Выступали Seville (Artik & Asti), Haru, Юхим, Аффинаж, Рашн Вумен, Krasa Rosa и другие артисты из разных регионов страны.

Гости фестиваля могли отправить памятную открытку из Териберки и оформить паспорт полярника, поиграть в арктический хоккей на песке, пострелять из лука, покататься на сапах, научиться на мастер-классах рисовать, делать сувениры, погулять по Териберке в компании выпускников Школы гидов природного туризма.

Развлечения были представлены на любой вкус, для детей и взрослых. А все без исключения гости фестиваля побывали в гастрономической деревне.

- Мы неделю путешествуем по Кольскому с палатками. Здесь, в Териберке, планировали два дня пробыть. Но уезжать уже не хочется - после каши и тушенки еда, которая здесь на каждом шагу, просто умопомрачительно вкусная! – поделились впечатлениями туристы из Ставрополя Борис и Люба.

Их чувства понять было легко: в центре села на обширном пустыре выросла гастрономическая деревня, на улицах которой традиционные ярмарочные избушки соседствовали с навороченными фудтраками. Ароматы, витавшие в воздухе, пробуждали аппетит. А блюда, доступные гостям, переворачивали представление о кухне Севера у тех, кто о ней до того дня знал лишь, что северяне едят строганину из рыбы и юколу из оленины.

На самом деле кухня разнообразна, вкусна и способна не только насытить желудок, познакомить с новыми вкусами, но и обогатить лексикон новыми словами! Те, кто вкусил на фестивале кукуль, заебуриху, шаньгу, вряд ли забудут эти ласкающие слух названия.

РЕСТОРАНЫ ВЫШЛИ НА УЛИЦУ

Всего в эти дни коллективное меню состояло из более чем 500 наименований. Блюда в уличном формате готовили повара из 31 заведения Мурманской области, Камчатки и Дальнего Востока. Среди них - рестораны, кафе и мобильные точки общепита. Они представили на фестивале блюда из своих действующих меню, в котором присутствуют оленина, ягоды, рыба, икра, крабы, морские ежи, гребешки, травы и водоросли.

- Здесь представлено все лучшее, что было сделано в рамках разработки блюд и напитков арктической кухни на фестивалях «Вкус Арктики» и «Териберка». Наша задача в том, чтобы как можно больше людей попробовали здесь ресторанные блюда - в уличном формате. А цель – внедрить российскую кухню в сферу гостеприимства. В стране на ней сейчас специализируются меньше 1% предприятий общественного питания. А на наших фестивалях – обратная ситуация: здесь 99% блюд - российская кухня. Это как мечта, - рассказала автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

По ее словам, первый фестиваль арктической кухни прошел в 2019 году, и тогда никто не предполагал, что он станет чуть ли не самостоятельным проектом и выйдет за пределы Мурманской области. Это уже восьмой фестиваль арктической кухни и, можно сказать, заключительный в рамках председательства России в Арктическом совете. Но, скорее всего, не последний. Тем более, что его участников со временем становится все больше. Вот и в этом году в Териберку приехали как ветераны, так и новички. Среди дебютантов - Виктория и Михаил Никитины из города Умба. Там они ведут семейный бизнес, в котором задействованы около 15 человек. Специализируются на поморском направлении русской кухни: пекут вкуснейшие шаньги, калитки, рыбники, расстегаи, готовят шашлык и кебаб из оленины, уху.

Владельцы фудтраков «Вкус Арктики» Екатерина и Георгий Мун готовят то, к чему привыкли с детства.

- У меня родители - рыбаки и охотники. Поэтому мы предлагаем фирменные блюда с олениной, речным окунем, треской, - рассказала Екатерина.

А вот Татьяна Батаева переехала в Мурманскую область 5 лет назад из Ростовской области и, открыв точку общепита, соединила в меню северную и южную рецептуры.

- Я пеку блинчики по рецепту моей бабушки, которая жила в Новобатайске. А начинка – мурманская: морепродукты, рыба.

На фестивале были представлены и блюда, которые кулинары разработали специально к этому событию. Например, бренд-шеф дальневосточной сети CoffeeMachine Илья Степанов приехал в Териберку с новым рецептом завертона. Это такая лепешка, в которую заворачивается начинка. В новом завертоне - гребешки, огурцы и пучок водоросли ламинарии.

- Если он зайдет людям здесь – будем его готовить во всех наших 80 точках, - сказал Илья.

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ЯГЕЛЬ - В МАССЫ!

Основатель рестобара ягельSky Алексей Ермаков – тот человек, который вернул гастрономический интерес ко мху из тундры. Его с давних времен жители Севера использовали для лечения простуды, хранения продуктов. И еще использовали в пищу как десерт, или гарнир.

- Когда я об этом узнал, просто обалдел. И решил попробовать что-нибудь приготовить с использованием ягеля. У него своеобразная структура: он вбирает любой вкус. Опусти его в борщ – и будет ягель со вкусом борща! У себя в рестобаре я готовлю ягель в насыщенном грибном бульоне, в бульоне из мяса лося, - рассказал Алексей Ермаков.

А начинал он с ягод, что растут среди мха – черники, брусники, морошки. Было это в 2019 году на первом гастрофестивале в Терибереке. В технологию и рецепт Алексей попал сразу: друзья оценили ягодные чипсы из ягеля, которые «выстрелили» и на фестивале, а теперь продаются практически во всех сувенирных магазинах Мурманска, подаются в качестве экзотического десерта в ресторанах.

У Ермакова появились и последователи: на фестивале в Териберке «Терский берег» предлагал гостям свой вариант чипсов из ягеля.

Алексей претензий не имеет, наоборот, хочет, чтобы как можно больше рестораторов работали с ягелем, потому что это уникальное растение. Может быть полезным при лечении простуды, а может быть и вкусным – при умелом подходе.

Алексей Ермаков поделился с читателями «КП» рецептом ягодного ягеля:

Очищенный от сора мох вымочить в течение суток в воде, чтобы ушла горечь. После вымачивания варить ягель несколько минут в любом ягодном сиропе, после чего высушить в духовке при температуре 100 градусов. Хрустящий и необычный по вкусу десерт готов!

Всего в течение двух дней гости фестиваля приобрели 27 тысяч порций блюд и 16 тысяч порций напитков.

- Арктика – это наше настоящее и будущее всей планеты. Это территория сильных духом и предприимчивых людей, центр реализации мощных государственных проектов, земля, на которой бережно сохраняется самобытная культура. В том числе и уникальные гастрономические традиции. Фестиваль позволил привлечь дополнительное внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, стал важным вкладом в развитие арктического туризма, — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.