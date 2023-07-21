"Съел пару яблок - и вздувается живот": Врач ответил на неудобные вопросы

Чтобы победить революцию в животе, надо больше двигаться - например, заниматься зарядкой. И попробуйте отказаться от яблок: это самые газообразующие фрукты. Фото: Shutterstock

Летом раздолье овощей и фруктов. Цветная капустка с собственной грядки, черешня, абрикосы. Однако многие люди вынуждены отказываться от этих полезных и вкусных продуктов, ссылаясь на деликатную проблему - вздутие живота. Мол, стоит съесть пару яблок - и разносит. Причем об этом как-то неловко говорить. Мало кто идет к доктору с жалобой: «Что-то меня газы замучили, еле сдерживаюсь!» Тогда мы задали неудобные вопросы доктору за вас. Без уверток и замалчиваний, ложного стеснения нам рассказал, как снизить газообразование, опытный врач-гастроэнтеролог из «Клиники Фомина» Егор Язев.

Егор Язев.

Слушайте свой организм

- Газы есть у всех, и появляются они по одному и тому же механизму, - говорит наш эксперт. - Происходит это так: некоторые вещества из съеденной пищи не полностью перевариваются и всасываются в кишечнике. И какая-то часть пищи достигает толстой кишки в неизменном виде. Там то, что мы не доели, за нас доедают бактерии. Они образуют газы - прежде всего метан и водород, которые начинают заполнять и растягивать толстую кишку. Так появляется визуальное увеличение живота, чувство распирания, дискомфорт. За этим следует бурление, активная моторика кишечника. Может начаться диарея, либо, из-за того что кишечник растянут, он не может продуктивно протолкнуть газы и каловые массы - ухудшается продвижение по кишечнику, могут усиливаться запоры.

Всех нас вздует от одних и тех же продуктов, но в разной степени. Просто у кого-то организм умеет определенные вещества хорошо всасывать, у кого-то нет. Чтобы улучшить качество жизни, мы должны выявить то, что является для вас спусковым крючком для газообразования, и сократить в рационе эти продукты.

- Как понять, что именно вредит, ведь едим-то мы обычно много всего разного? А может, вообще не в съеденном дело, а в том, что просидели с завтрака до обеда без движения?

- Если у вас есть кишечные газы, значит, вы что-то съели. Нужно анализировать, что вы употребляли в пищу 5 - 11 часов назад. Все, что мы съедаем, будет находиться в желудке от 2 до 5 часов, далее следовать от 4 до 6 часов по кишечнику. Примерно через такой промежуток времени вас начнет вздувать. Вздуло вечером - значит, что-то съели днем или утром. Вздуло с утра - что-то съели накануне вечером.

Бывает, люди жалуются, что только поел - сразу вздуло. Но это не так работает. Дело в том, что, когда пища попадает в желудок, особенно если блюдо жирное, этот орган посылает сигнал кишке: давай-ка ты работай, в меня поступила еда. Весь ЖКТ начинает активно проталкивать комок пищи, его моторика, тонус могут усиливаться. И те газы, которые уже были у вас в кишечнике, перемещаются, вы начинаете их чувствовать. Поэтому позывы в туалет, выпустить газы возникают после приема пищи.

Всего понемножку

- Обнаружили мы, например, что раздувает от яблок. И что, теперь на всю жизнь от них отказаться? А если не только от яблок, но и от капусты, и от огурцов - почти от всего?

- Австралийцы придумали Low-FODMAP-диету, которая призвана помочь взять симптомы под контроль. Классический вариант этой диеты заключается в том, что первое время, в идеале под контролем врача, мы стараемся исключить все газообразующие продукты или ограничить их количество до такого объема, чтобы эта доза была безопасной.

Но всю жизнь ограничивать продукты мы не можем. Нужно разнообразие! Поэтому, когда добились стабильности, надо пробовать, сколько же газообразующего блюда пациент может переносить без бури в кишечнике. Понемногу мы должны дать человеку отдельные продукты, которые содержат одно из «подозрительных» веществ. Например, манго. Первый день съели 50 г, все хорошо. На второй день - 100 г, все хорошо. А на четвертый съели 200 г, и раздуло. И мы понимаем, что наш предел был около 100 г за один раз.

Дальше мы решили протестировать молоко или авокадо (почему эти продукты - см. в таблице «От чего нас раздувает». - Ред.). Первый день съели 30 г авокадо, все хорошо, 45 г, все хорошо. Половинку, то есть 80 г, плохо. Понимаем, что четверть авокадо можем съесть за один прием пищи, проблем не будет. Играет роль именно разовая доза. Если съедать по четверти три раза в день, проблем не будет. При этом мы обращаем внимание, какие газообразующие вещества содержатся в этой еде. Так приходит понимание, какие продукты как переносим. В дальнейшем даже интуитивно сможем представить, посмотрев на тарелку, на меню. «Ага, вот это я могу съесть без последствий, а от этого лучше воздержусь».

От чего нас раздувает.

О чудо-продуктах

- Яблочный уксус сторонники ЗОЖ считают хорошим средством в борьбе с газообразованием. Или как заменитель соляной кислоты в желудке, если у человека пониженная кислотность.

- Я не вижу смысла употреблять яблочный уксус как БАД или добавку. Как ингредиент для готовки - полностью поддерживаю, я сам его использую для соусов. Но яблочный уксус не поможет с газообразованием. Да и кислотность желудка не повысит.

- А если после кофе с молоком съесть печеное яблочко?

- Кофе не будет нас вздувать. Но этот напиток - стимулятор моторики кишечника, вызывает его подвижность. Да, для кого-то это утренний ритуал - выпить кофе, навестить отдельный кабинет, а потом с легкостью пойти на работу. Это нормально.

Другое дело кофе с молоком. Если вас беспокоит газообразование, диарея после молочных продуктов, вы можете смело перейти на безлактозный продукт. Это необязательно растительный вариант. Безлактозное молоко - обычное коровье, просто с добавлением фермента. У вас не будет проблем. Там ферменты уже все сделали за вас.

А яблоки вздувают. Это самые газообразующие фрукты - зеленые ли красные, все равно. Там крайне много газообразующего сорбитола. И не важно, печеные они или свежие. Когда мы запекаем фрукт, он меняет свою консистенцию, но содержит те же вещества. Так что от печеных вас будет раздувать так же, как и от свежих. Зато будет хороший стул, скорее всего.

- По телевизору рекламируют много разных препаратов от вздутия живота. Можно использовать их на свое усмотрение? И тогда не нужна диета?

- Если речь о препаратах, содержащих симетикон, то эти средства - по сути пеногасители. Они не сделают так, что газы куда-то пропадут. Проконтактировав с газами, которые уже есть в вашем кишечнике в виде пены, эти средства схлопывают пузырьки в большой газовый пузырь, который легче всосется в стенки либо выйдет. Но если у вас уже кишечник раздут, то капли или капсулы эти газы просто не догонят. Когда вы съедаете что-то газообразующее и одновременно принимаете пеногаситель, может быть, будет полегче, газы спокойнее потом отойдут. Но чудес от этих препаратов ожидать не стоит.

Если не диета, то что еще

- И все-таки, если от газов уже распирает, живот болит, что делать? О диете в такие моменты думать поздно…

- Можно принять спазмолитики - мебеверил, алверил, которые могут уменьшить эти ощущения. Но это не панацея. Главное - устроить декомпрессию кишечника, позволить газам выйти. Для этого многие применяют легкий самомассаж - когда пациенты нажимают на живот в определенных отделах, чтобы протолкнуть газы по кишечнику. Ну и физическая активность. Прогулки помогают обеспечить моторику. Часто рекомендую упражнения из йоги со скручиваниями.

Тарелка здорового питания.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Что делать с дисбактериозом?

- Все боятся этого состояния при применении антибиотиков, - говорит гастроэнтеролог Евгений Язев. - Однако такой диагноз существует только в постсоветском пространстве. После антибиотиков будут нарушения в работе кишечника, но пробиотиками мы это скорректировать не сможем. (Почему - см. «Вопрос - ребром».)

Однако это не повод чураться необходимого лечения. В кишечнике у нас живут сотни, тысячи видов разных бактерий. После любых антибиотиков через месяц ваша микробиота восстановится до прежнего состояния.

Кишечник - не грядка, куда можно закинуть капсулы с какими-то бактериями и заселить кого-то. Так не работает. Мы можем просто откармливать уже живущие в нас бактерии, дожидаясь их размножения.

Как правило, состояние стабилизируется само через какое-то время. И еще многое зависит от того, какие именно антимикробные препараты используются. Ципрофлоксацин, левофлоксацин, скажем, кишечником очень неплохо переносятся. А макролиды и пенициллины - тот же азитромицин, который был в ковид очень популярен, амоксиклав, аугментин и тому подобные - имеют эффект усиления моторики стенки кишечника, повышение чувствительности. Именно молекула виновата в диарее после них, а не то, что бактерии погибли. Есть широчайшего спектра антибиотики, которые сделают вам со стороны кишечника только лучше.

Что по-настоящему опасно: устойчивая к антибиотикам бактерия Clostridium difficile на фоне того, что мы всех остальных лекарствами подавляем, получает преимущество и начинает свою экспансию в стенку кишечника, повреждает ее. Человека лихорадит, диарея жуткая. Но это бывает чаще всего в стенах стационара. И скорее у пожилых или ослабленных пациентов. Когда реки антибиотиков поступали в организм по серьезным причинам.

Однако не стоит избегать всех антибиотиков. Антибиотики спасают жизнь, когда их назначают по показаниям. Просто так, для профилактики, пить их не нужно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А пробиотики помогут?

- Нужно различать пробиотики и пребиотики, - предупреждает эксперт. - Пробиотики - бактерии, которые вы покупаете в виде бифидо- и лактобактеринов. Но, когда вы их съедаете, они проходят через желудочно-кишечный тракт с соляной кислотой в желудке… В общем, заселиться и расплодиться комфортно в кишечнике они не могут. Исследования говорят, что они скорее мимо проходящие гости, хотя все же некий эффект может быть. Хотите - покупайте и пейте их, они не навредят. Но и толку может не быть.

Пребиотики - корм для бактерий. Мы увеличиваем объем полезной микрофлоры кишечника за счет того, что мы их, уже живущих у нас внутри, откармливаем. Причем специализируются бактерии каждый на своей определенной «пище». Поэтому, чтобы в кишечнике было максимальное разнообразие, нам нужно иметь много разных пребиотических веществ.

Вот почему в диетологии рекомендуют так называемую гарвардскую тарелку (или тарелку здорового питания - см. схему) - рацион, где сочетаются зеленые, оранжевые, красные овощи и фрукты, чтобы было разнообразие нутриентов.