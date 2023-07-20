Сергей Шакуров пришел с красавцем-сыном, а Алексей Чадов - с невестой: как прошла премьера комедии «За Палыча!»

Сергей Шакуров пришел на премьеру вместе с младшим сыном Маратом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьера российской семейной комедии «За Палыча!» прошла в столичном кинотеатре «Октябрь», где собрался почти весь звездный состав картины. Роль десантника Палыча исполнил Сергей Шакуров, а его внука сыграл Евгений Зарубин. Также в фильме снялись Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Федор Лавров, Константин Крюков. В широкий прокат фильм выходит 27 июля.

81-летний Сергей Шакуров пришел на премьеру вместе с младшим сыном, 19-летним Маратом. Парень появился на свет в третьем браке актера — с театральным продюсером Екатериной Бабаловой. Обаятельный юноша заботливо придержал папу за спину и все время улыбался.

«Проблема в картине между внуком и дедом — она такая же, как и у всех. Молодежь сейчас непростая, у нее другие ценности», — рассказал Сергей Каюмович об отношениях Палыча с экранным внуком Темой, которого сыграл Евгений Зарубин.

Евгений Зарубин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При этом, Шакуров не стал скрывать, что у них с сыном тоже бывают недопонимания и конфликты.

Экранный внук Сергея Каюмовича, 28-летний Евгений Зарубин был впечатлен звездным составом фильма и первый день очень волновался.

«Сергей Каюмович очень много помогал, — признался Евгений. — У нас большое количество совместных сцен. Иной раз мы проводили вместе по 24 часа. И многие эпизоды получились благодаря ему».

Евгений появился вместе с девушкой и целой компанией друзей, с каждым из которых он сделал фото на память.

Алексей Чадов, который выступил продюсером и сценаристом картины, тоже пришел в компании возлюбленной, тренером по йоге и модели Лейсан Галимовой.

Алексей Чадов и Лейсан Галимова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Главный посыл нашего фильма — это семейственность, к контрой надо стремиться, — поделился Алексей Чадов. — Наш главный герой приходит к пониманию этого через переживания и препятствия».

Кстати, о семье… С Лейсан у Алексея все серьезно: влюбленные встречаются почти два года, вместе выходят в свет и души друг в друге не чают.

Ирина Пегова, исполнившая роль мамы Темы, выбрала для премьеры элегантный брючный костюм, который ей очень шел. Ирина выглядела посвежевшей и постройневшей. Хотя, возможно, все дело в правильно подобранном костюме. Звезда призналась KP.RU, что поправилась на 3 кг.

Ирина Пегова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Александр Самойленко (у него роль папы Темы) так и не появился на ковровой дорожке. Зато посмотреть фильм пришла его жена, директор детского кинофестиваля «Алые Паруса», Наталья Громова вместе с четырехлетней дочкой Евой. «Возможно, Саша приедет под конец, если успеет. Просто у него сейчас очень плотный график — он снимается в пяти проектах одновременно», — рассказала KP.RU Наталья Громова.